Os novos hipotecados galegos aforrarán unha media de 2.236 euros co cambio legal

Os Técnicos do Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que cada ano hai máis de 17.000 novos hipotecados en Galicia, os cales se aforrarán de media 2.236 euros após o anuncio realizado este mércores polo presidente do Goberno, Pedro Sánchez, de que se aprobará un decreto polo cal serán os bancos os que asuman o Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.

En total, suporá un aforro ao ano de 38,7 millóns de euros para os que se hipotequen en Galicia. O total en España supera os 1.100 millóns de euros, cunhas 458.000 novas firmas cada ano.

En concreto, a media de 2.236 euros de aforro por hipoteca en Galicia está por baixo da media estatal, que se sitúa case 300 euros por encima, até 2.507 euros.

Desta maneira, os técnicos ven "positivo" que o Goberno aclarase a norma, no sentido apuntado polas sentenzas cuestionadas onte polo Supremo. Por territorios, os técnicos calculan que Andalucía será onde máis beneficiarios haberá e Ceuta onde menos.

En concreto, para Andalucía estima 85.874 hipotecas, cun importe de 231 millóns de euros; Madrid, con 83.288 beneficiarios e 189 millóns de euros; e Cataluña, con 70.469 beneficiarios e 259 millóns de euros.

Por outra banda, Gestha non dubida de que as tres Deputacións Forais do País Vasco e Navarra modificarán as súas normas forais para facelas coincidir coa entrada en vigor da modificación da Lei estatal en beneficio dos hipotecados nestes territorios.

SENTENZAS DE IDA E VOLTA

No entanto, Gestha lamenta que o Supremo "frustrase" as expectativas de 1,5 millóns de contribuíntes, despois de que o Pleno do Alto Tribunal decidise onte revogar a nova doutrina que os maxistrados estableceran o pasado día 18 de outubro.

Así, após o pronunciamiento do Pleno do Supremo, as comunidades autónomas non poderán atender as solicitudes de rectificación da autoliquidación do AJD e devolución do ingreso indebido.

Igualmente, os técnicos sinalan que o Pleno do Supremo "salva á banca" do pago do imposto no últimos catro anos porque cando o Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) resolva dentro duns anos prescribiría a posibilidade de obter a devolución, salvo para as persoas que recorresen.

En detalle, Gestha calcula un impacto do AJD do últimos catro anos de 3.630 millóns de euros, cun total de 1,45 millóns de debedores.