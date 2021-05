La nueva factura eléctrica, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, abaratará como mínimo en torno a un 3,4% el recibo de los 19 millones de consumidores domésticos acogidos a la tarifa regulada (PVPC) sin discriminación horaria, según las estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En concreto, este abaratamiento en el recibo de la luz para estos consumidores con la entrada a partir del próximo mes del nuevo modelo será producto de la reducción de un 68% en el componente regulado de la factura (los peajes -el coste de las redes de transporte y distribución- y los cargos -los costes asociados al fomento de las renovables, a las extrapeninsulares y las anualidades del déficit de tarifa-), que representan entre el 50-55% de la factura final. Mientras, el 24% restante de lo que se paga en el recibo de la luz corresponde al coste de la energía y algo más del 21% a los impuestos que se incluyen.

Sin embargo, en el caso de los consumidores que ya estaban acogidos a peajes con diferenciación horaria —unos 10 millones— el nuevo esquema hará que la factura de peajes y cargos aumente unos 2 euros al mes. No obstante, fuentes de la CNMC indicaron que el objetivo de los nuevos peajes y cargos es incentivar un consumo eficiente de electricidad y que el consumidor tenga un papel relevante en la descarbonización, consiguiendo así que el importe de la factura dependa "más de cuándo que de cuánto se consume" y que se ahorre trasladando su consumo hacia las horas de 'valle', frente a las 'punta'.

Los precios de los peajes y cargos serán diferentes entre los periodos horarios, tanto de potencia como de energía. En el caso de la potencia de lunes a viernes en los días laborables la 'valle' irá de las 00.00 horas a las 07.00 horas, mientras que la 'punta' será de 08.00 horas a las 24.00 horas. En el caso de los fines de semana y festivos, el término potencia será 'valle' todo el día.

En lo que se refiere al consumo, se fijan tres tramos horarios: 'punta', 'llano' y 'valle'. El periodo 'punta', en el que el coste de los peajes y los cargos será más alto, estará comprendido entre las 10.00 y las 14.00 horas y las 18.00 y 22.00 horas; el tramo 'llano', con un coste intermedio, se situará entre las 08.00 y las 10.00 horas, las 14.00 y las 18.00 horas y entre las 22.00 y 00.00 horas; y la tarifa 'valle', la más barata de las tres, se ubicará entre medianoche y las ocho de la mañana y se aplicará durante todas las horas de los fines de semana y festivos.

Por ello, el 'superregulador' prevé que este "novedoso" modelo con respecto al resto de países de Europa abra la puerta a ese abaratamiento en el recibo de la luz de los consumidores por medio de esos "comportamientos eficientes" en el consumo e incentivando el trasladar los consumo de electricidad desde las horas de máxima demanda eléctrica ('puntas') a las de menor uso ('valle'), lo que reducirá la necesidad de llevar a cabo nuevas inversiones en redes.

UN 95% MÁS BARATO EL CONSUMO EN HORAS 'VALLE' QUE EN 'PUNTA'. En este sentido, destacan que más del 50% de las horas del año son de las denominadas 'valle', donde el consumo es un 95% más barato que en 'punta'.

Así, la CNMC entiende que estos ahorros en la factura pueden ser mayores todavía ajustando esa potencia de 'punta' y 'valle a la nueva estructura de peajes y cargo y con medidas como el evitar simultanear consumos, es decir, intentar no encender varios aparatos a la vez (por ejemplo, lavadora y cocina o plancha) -que podrían inducir un ahorro de entre 200 y 300 euros anuales para un consumidor con alto equipamiento eléctrico-, lo que le permitirá ajustar la potencia contratada, o cargar el vehículo eléctrico por la noche.

De esta manera, estima que trasladar 500 watios (W) de la potencia contratada del periodo de 'punta' al 'valle' y el 10% del consumo del periodo de punta a los periodos 'llano' y 'valle' puede suponer para el consumidor un ahorro en el componente regulado de la factura superior al 15%, con un abaratamiento en el recibo de en torno al 7,5%.

Otro ejemplo de ahorro para el regulador es una acción tan cotidiana como el planchado, cuyo traslado fuera del periodo 'punta' a 'llano' puede disminuir en 38 euros al año su coste. En la CNMC son conscientes de que este nuevo modelo de incentivar el consumo en diferentes horas puede suponer con el tiempo una modificación la curva de carga del sistema eléctrico, por lo que no descartan revisar en un futuro los periodos horarios. "El objetivo es que sea un proceso dinámico", señalaron las mismas fuentes, que, de todas maneras, afirmaron que no prevén grandes cambios en la curva de consumo en los próximos dos años.

En lo referente a qué debe hacer cada consumidor a partir de junio, en el caso de los consumidores de PVPC, las comercializadoras de referencia aplicarán los nuevos peajes y cargos por periodos horarios.

EL COMERCIALIZADOR. Para el mercado libre, el comercializador deberá adaptar el precio del contrato para trasladar la variación del componente regulado de la factura, pero puede decidir la forma en cómo lo traslada. Con el nuevo modelo, el consumidor doméstico no deberá elegir peaje ni cargo, aunque sí que tendrá que ir adaptando sus potencias contratadas y sus pautas de consumo a los nuevos periodos horarios. A este respecto, por defecto su potencia en cada periodo es la que tiene contratada actualmente, aunque va a poder modificar dos veces las potencias en el año y va a tener información de sus potencias máximas por periodos horarios en su factura.

En el caso de que esté en el PVPC con derecho al bono social, la potencia no será superior a los 10 kilovatios (kW) en ninguno de los periodos horarios.

NO DESPROTEGER AL CONSUMIDOR VULNERABLE. En este caso concreto de los consumidores susceptibles de acogerse al bono social eléctrico, la CNMC sí que defiende que este cambio en el modelo "no sirva para desproteger al consumidor vulnerable", recomendando que se quede en esta oferta y que no contrate más de 10 kW en ninguno de los periodos horarios. Por otra parte, la CNMC va a desplegar diversas acciones con el objetivo de que el consumidor esté "formado e informado" de cara a maximizar este nuevo modelo de factura de la luz.

En este sentido, ya cuenta con una guía para entender los nuevos peajes en su web, con ejemplos para los consumidores tipo de cómo puede optimizar su factura, y en los próximos meses, en torno a finales de verano, prevé lanzar un comparador de ofertas, en el que se incluirá un código QR en la factura con acceso directo al comparador, y donde contará también con el PVPC y se añadirán las ofertas de precios dinámicos. Además, desarrollará una herramienta para facilitar la comprensión de la factura.