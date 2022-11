El paro del transporte arranca con escaso seguimiento en Galicia

Cientos de transportistas han iniciado una manifestación por Madrid coincidiendo con su primer día de paro indefinido, para reclamar que se haga cumplir la ley que prohíbe su trabajo por debajo de costes, así como otras mejoras en sus condiciones laborales, agravadas con el encarecimiento del carburante.

"Para no ganar mejor, parar", "No queremos subvenciones, queremos soluciones", "RS (por la ministra del ramo Raquel Sánchez), si el Real Decreto no cumples, al transporte lo hundes", dicen algunas de las decenas de pancartas que se podían leer este lunes desde las diez de la mañana en la ronda madrileña de Atocha.

Unas 300 personas recorren a estas horas el centro de Madrid. Muchas menos que las convocadas en marzo frente al Ministerio de Transportes#parotransporte #transporte pic.twitter.com/x9R6jig1OP — Ruta del Transporte (@rutatransporte) November 14, 2022

Allí se han concentrado, según cálculos policiales, en torno 1.500 transportistas en su mayoría autónomos o de pymes, aunque miembros de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, convocante de este paro que no secundan las grandes patronales del sector, eleva esa cifra a decenas de miles.

En declaraciones a la prensa durante su participación en la manifestación, el presidente de la citada plataforma, Manuel Hernández, ha explicado que no es intención de su colectivo que la protesta se prolongue tanto como la del pasado marzo, que duró 20 días y puso contra las cuerdas a la cadena de distribución logística española.

Manuel Hernández, portavoz de la plataforma convocante. EUROPA PRESS

En ese sentido, ha insistido en la idea de que con la protesta, convocada a las puertas del periodo de ventas más intenso del año, incluidos del Black Friday y todo el periodo navideño, no se busca "hacer daño" a ningún sector. "Nosotros somos las víctimas", ha defendido.

Normalidad en las carreteras gallegas

Las carreteras de la comunidad viven un inicio de semana marcado por la tranquilidad que coincide con el arranque de los paros convocado por la Plataforma en Defensa del Transporte, de la que se han desmarcado las principales asociaciones de transportistas de Galicia.

Así, las primeras horas del lunes han trancurrido con normalidad y sin incidencias relevantes en la red viaria gallega, según han trasladado fuentes de la Dirección General de Tráfico consultadas por Europa Press.

Desde las 00,00 horas de este lunes 14 de noviembre, los transportistas están llamados a secundar un paro indefinido en protesta por los precios del combustible y para demandar al Gobierno medidas para el sector.

La convocatoria carece del respaldo de las asociaciones del transporte mayoritarias en Galicia, que a lo largo de los últimos días han subrayado que no están vinculados a la protesta, por lo que esperan un impacto "mínimo".

Fegatramer, la patronal que asegura representar a más de la mitad del transporte de mercancías en Galicia, Apetamcor, que cuenta con más de 1.200 socios, u otras organizaciones como Aetram o Ascentra, ya han anunciado que se desvinculan de este paro, ya que no ven "viable" esta huelga y creen que "sería insostenible" para el sector, sobre todo en estas fechas, previas al Black Friday y la campaña de Navidad.

El representante de la Plataforma en la provincia de Lugo, José María Montes, ha señalado que este lunes la movilización se centra "solo en Madrid". Así, ha asegurado que algunos de sus compañeros participan en la marcha de la capital española, aunque no ha descartado otro tipo de acciones en los próximos días en Galicia. Con todo, no ha concretado cuántos transportistas se han sumado a esta primera jornada de huelga.

La agrupación de autónomos y pequeñas empresas de transportistas que ya había convocado el paro que se extendió entre el 14 de marzo y el 2 de abril de este mismo año.