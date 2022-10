Las nóminas de hasta 35.200 euros tendrán durante 2023 menos retención en el IRPF

La Dirección General de Tributos ha sacado a información pública un proyecto de real decreto por el que se modificará el reglamento del IRPF en materia de retenciones. El texto es clave de cara a la entrada en vigor en enero de la rebaja fiscal anunciada para 2023. Esta supondrá que la reducción que ahora se aplica a los rendimientos del trabajo aquellos trabajadores con rentas brutas de hasta 18.000 euros se amplíe hasta los 21.000, una medida que dará pie a que los contribuyentes cuya retribución bruta no supere los 35.200 euros tengan menos retenciones al cobrar sus nóminas. Este último ajuste también es consecuencia de la elevación del mínimo exento del impuesto, que pasa de 14.000 a 15.000 euros con carácter general.

Concretamente, se modifica el artículo 83.2 del reglamento del tributo para especificar que, cuando el contribuyente "obtenga una cuantía total de retribución no superior a 35.200 euros anuales, la cuota de retención tendrá como límite máximo el resultado de aplicar un porcentaje del 43% a la diferencia positiva entre el importe de la cuantía total de retribución y el que corresponda según su situación, de los mínimos excluidos de retención previstos". En 2022, la referencia está fijada en 22.000 euros.

Ajuste en la declaración

Los expertos consultados por Europa Press explicaron que, si bien la modificación del reglamento supone que las nóminas de hasta 35.200 euros verán que Hacienda les retiene menos dinero a partir de enero, al no haberse modificado los tipos del impuesto, cuando hagan la declaración de la renta de 2023 —al año siguiente— algunos tendrán que ajustar lo que pagan a la Agencia Tributaria. Serán aquellos cuyos ingresos oscilen entre los 21.000 y los 35.200 euros.

Así, a los que les salga a pagar tendrán que desembolsar algo más de lo que abonarán el próximo año al rendir cuentas por 2022 y, en caso de que el resultado sea a devolver, será inferior.

En 2023, los rendimientos mínimos del trabajo exentos del impuesto de la renta serán de 15.000 euros con carácter general y variarán en función de la situación personal. El contribuyente con dos o más hijos cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas, no tributará si no gana más de 19.241 euros brutos.