Nicolás G. Casares: "O Goberno investiu xa 4.500 millóns no tren pero hai que melloralo cara a Lugo e Ferrol"

Nunca esquecerá esta campaña porque, ademais, acaba de ser pai. Nicolás González Casares (A Coruña, 1972) ten a perspectiva de ver o mundo dende a Galicia interior de Lalín, onde foi 15 anos tenente de alcalde. Dende Bruxelas alerta de que a ultradereita "quere controlar as nosas vidas e dereitos".

Como experto en enerxía, que significa unha transición enerxética xusta? Eólica mariña si ou non, tal como se propón?

Significa avanzar na descarbonización, en reducir as emisións sen deixar a ninguén atrás. Que sexa unha resposta igualitaria e que teña en conta a perspectiva social. Esa transición ten que vir tamén con enerxías renovables e a eólica mariña é importante na que Galicia ten unha industria punteira no mundo. Así que, por que rexeitala se pode ser boa para a descarbonización, limpa e asequible, e cando en Galicia somos moi dependentes dos combustibles fósiles? Polo tanto, si ás renovables pero sempre tendo en conta o que opine a cidadanía e cunha boa planificación e execución.



Hai dúbidas sobre o hidroducto Guitiriz-Zamora e con Altri.

O H2Med e a cadea troncal de hidróxeno pode ter un ramal a Galicia. Pero nestas conexións a Xunta de Galicia non fixo os deberes. Non pode pretender una conexión cando di que só vai producilo para uso local. Ten que aclararse, se quere ou non esa conexión e loitar por ela producindo hidróxeno. E sobre as dúbidas co proxecto de Altri, moitas persoas consideran que pode ser lesivo para o medio ambiente e os modos de vida na Uiloa. Por iso saíron miles á rúa e creo que nin todo blanco nin todo negro, pero aos galegos non lles gusta que poida haber unha gran fábrica de celulosa, o Partido Popular mentiulles dicíndolles que ían poñer una fábrica de fibras téxtiles e agora semella que queren unha gran celulosa. E tamén que nos digan como os traballadores ía ser 2.500 e agora son 500.



Apoiaría que haxa máis extensión de eucalipto en Galicia?

Non, e de feito a propia Xunta de Galicia ten unha moratoria. Xa temos suficiente eucalipto plantado e creo que un dos riscos ambientais de Altri é ampliar esa superficie e poñer en risco a biodiversidade en Galicia. Por iso esperamos tamén información da Xunta sobre cales son eses riscos. Pódeme crer que non ten sentido ampliar as plantacións de eucalipto no noso territorio, non só pola biodiversidade, tamén polo risco de incendios. Non debemos camiñar cara ese modelo.



A enerxía tamén é determinante no caso de Alcoa, que lle parece o momento actual da fábrica?

Quero que permaneza Alcoa e a fabricación de aluminio primario en Galicia pero depende da empresa, que ten que cumprir un plan, investir para que a fábrica poida seguir adiante na Mariña.



Os industriais quéixanse de que en Francia e Alemaña teñen máis axudas enerxéticas.

Hai países onde se apoia máis ou menos as industrias electrointensivas pero o aluminio primario é moi intensiva na electricidade e nalgúns países non se fai. España ten tamén un diferencial de un bo prezo maiorista da electricidade e eu o que teño é que loitar por ter unha enerxía limpa, asequible, descarbonizada e que atraiga a industria. Isto está sucedendo en moitísimos sectores, e podía pasar na Mariña se avanzara tamén o despregue renovable. No Parlamento Europeo faremos todas as leis necesarias para a descarbonización pero non falamos de políticas europeas nin se é verdade o que di unha empresa ou non.

González di que Europa ten que seguir camiñando cara a liberdade e a paz. ÁLVARO BALLESTEROS (EP)

Aínda lle queda unha volta máis ao modelo enerxético europeo?

Fixemos leis para avanzar nun marco lexislativo que pode ser moi importante para Galicia y non debemos deixalo pasar. Vexo unha mala planificación e mal traballo no territorio por parte da Xunta de Galicia, con problemas de afectación pública. Nós tratamos de cambialo cunha directiva de renovables, mellorando os procesos de participación e esperamos que isto sexa máis sinxelo pero aínda queda camiño por percorrer.



Virginijus Sinkevicius estivo moi cuestionado no agro e na pesca galega. Foi receptivo o comisario?

Nós queremos que haxa un comisario só para a pesca e vimos que nestes últimos foi un comisario que priorizou fundamentalmente o piar medioambiental sobre o económico e o social. Iso provocou que houbera desequilibrios a favor dalgunhas normas que restrinxían a nosa capacidade pesqueira e fixo políticas equivocadas, cando tivo a oportunidade de decidir. Fixémoslles ás outras forzas políticas galegas unha oferta para remar na mesma dirección en Bruxelas e acadar un comisario que sexa só de pesca e océanos.



A Lei de Restauración da Natureza que apadriña o seu correlixionario César Luena, beneficia a Galicia?

Ten que aprobarse definitivamente pero ten aspectos moi positivos sobre todo se aspiramos a rexenerar espazos degradados. Hoxe en día temos unhas rías que están sufrindo na súa produción e necesítana. Eu non entendo que PP e BNG non apoiaran esta lei de restauración da natureza que vai permitir dedicar recursos a recuperar as nosas rías e beneficiará a sectores galegos moi importantes.

O PP pediu no Senado que se declarasen zona catastrófica polas chuvias e baixa salinidade áreas da ría de Arousa.

Non sei se o PP quere declarar a ría de Arousa zona catastrófica pero se é así, será o primeiro paso de recoñecer o seu fracaso na xestión das augas interiores. Dentro da Política Pesqueira Común, correspóndelle á Xunta de Galicia a xestión das rías e que recoñeza primeiro a súa catastrófica xestión. Se hai problemas, nós trataremos de que non sexa así e para iso está o Fondo Europeo Marítimo Pesqueiro.



Galicia segue lonxe das redes ferroviarias que conectan Europa.

Non a vexo tan illada, ten o tren de alta velocidade. Son minoría as rexións de Europa. Precorreuse un camiño importante nos últimos anos, anque é certo que debemos mellorar as conexións tanto na alta velocidade como no corredor atlántico de mercadorías. O Goberno de España investiu 4.500 millóns de euros pero hai que mellorar as conexións de Lugo, Ferrol e a Vigo-Porto, onde nos comprometemos a seguir traballando cos compañeiros portugueses para priorizar tamén este enlace e estamos a falar diso con alcaldes de ámbolos lados da fronteira e que a conexión sexa realidade a principios da vindeira década. No corredor de mercadorías xa priorizamos a liña Vigo-Ourense-Monforte e aspiramos a darlle un pulo ás conexións de Ferrol e Lugo.



En cambio, o tren Feve polo Cantábrico está esmorecendo.

O Feve non está nas redes de conexión transeuropeas nestes momentos.



Que cousas se fixeron ben aquí cos fondos europeos nestes anos?

España está sendo un modelo de xestión en fondos como o de recuperación. O recoñeceu a propia Comisión Europea, aínda que logo cada comunidade autónoma o aproveita mellor ou peor. É certo que Galicia ten deixado moitos fondos pesqueiros sen executar e temos que aspirar a investir ben os fondos que nos chegan, en clave de país, para un crecemento sostible que produza máis emprego. Ese diñeiro é para investir nas comunidades pesqueiras e os portos. Nós defendimos sempre fondos para mellorar a frota e a súa descarbonización. Máis e mellor nun sector que está perdendo moita man de obra.

Daquela, máis Europa é o camiño?

Iso tamén é posible se cremos en máis Europa, nun proceso de integración europeo con máis dereitos e libertades. Por unha Europa que siga sendo o que ata agora quixemos: un espazo de paz, liberdade e prosperidade. En cambio, unha Europa que busque reducir o proxecto europeo é o que quere facer ultimamente o Partido Popular ofrecéndolle pactos aos populismos e ultradereita.



Saltan moitas alarmas sobre este perigo.

Eses homes de negro que camiñan por Milán ou por Roma, non se dedican só ao económico, queren controlar as nosas vidas, nos nosos dereitos. Sobre a quen amamos, o que lemos, como está pasando en España ao prohibir obras de teatro nalgunhas comunidades autónomas ou censurando moitas actividades. Este modelo non o queremos para Europa.



Canto cambiou a UE tralo Brexit e a saída do Reino Unido?

Coa saída dun estado membro importante, agora somos 27, pero a crise británica é importante e palpable. Todo o mundo pode ver que, polo menos para o Reino Unido non foi positivo. Está nunha crise tamén no eido político.