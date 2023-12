"La nanotecnología ofrece soluciones ante el cambio climático o enfermedades sin cura"

Nanogap tiene 165 patentes, más del 75% concedidas en 16 familias, que extiende a Europa, Estados Unidos y Japón, y en algunos casos a más territorios. La firma cuenta con una filial comercial en San Francisco. Su fundadora cree que la nanotecnología tiene potencial para ser tan revolucionaria como lo ha sido la electricidad.

¿Cómo explicaría a alguien que nunca ha oído hablar de nanotecnología qué es y qué nos aporta?

Es una nueva disciplina dentro de la ciencia que explora los materiales a escala nanométrica. Todos los que conocemos hoy, como el oro o la plata, ofrecen propiedades nuevas al bajar su tamaño hasta ese nivel. Cuanto más pequeños, más reactivos. Imaginemos que tenemos una caja muy grande. Lo único que podemos tocar es la superficie, no todo lo que está dentro. Pero si la dividimos en millones de cajitas, con un mismo material podremos tocar mucha más superficie. Otro beneficio es que siendo tan pequeños pueden pasar todas las barreras que nos podamos imaginar. Es como descubrir nuevos materiales a partir de otros que ya existen solo cambiando su tamaño. Nosotros trabajamos especialmente con partículas subnanométricas, por debajo de cien átomos. Somos la única empresa en todo el mundo que las comercializa porque están patentadas. Trabajamos sobre todo con la plata y el cobre. Los materiales que conocíamos hasta ahora son la punta del iceberg y debajo hay cantidad de propiedades que todavía no empleamos y pueden ofrecer soluciones a grandes problemas relacionados con el cambio climático, el agua o con enfermedades que hoy en día no tienen cura.

¿Qué objetos o aparatos que usamos o vemos a diario se valen de los beneficios de la nanotecnología?

Entre los ejemplos más conocidos están los materiales deportivos. Lo que pesaba una bicicleta de competición antes y ahora no tiene nada que ver. Eso se consigue gracias a los nanotubos de carbono, muy ligeros pero muy resistentes mecánicamente. El carbono es como el grafito y la mina de un lápiz, lo que cambia es la morfología y el tamaño de las partículas. En el mundo del deporte tenemos también el ejemplo de las raquetas de tenis. Es una ventaja que se utiliza además en automoción o aeronáutica. También hay nanotecnología en el sector médico y de diagnóstico. No tengo la confirmación ni los datos exactos, pero no me extrañaría que bastantes investigaciones dentro de los 15 diagnósticos del covid la lleven. Se está trabajando mucho en lo que se llama ‘lab on a chip’ (laboratorio en un chip), que tenemos en los test de embarazo. No es necesario hacerse una analítica y que vaya a un laboratorio para obtener el resultado. Es un concepto que se ha extendido y que la gente ve como algo normal tras la pandemia.

¿Uno de los proyectos en los que estáis trabajando a través de vuestra filial Hysun tiene que ver con la descarbonización. ¿En qué consiste?

Trabajamos en producir por primera vez hidrógeno 100% limpio mediante un proceso de fototermocatálisis. Esta fuente de energía es la nueva apuesta de Europa, pero hoy no es completamente limpia. Se produce a través de un proceso de electrolizadores que necesita electricidad. En el momento en que no hay suficiente energía renovable, como eólica o fotovoltaica, hay que tirar de la red. En países como España o Francia, donde el mix energético ya es muy limpio, en torno al 60% de ese hidrógeno será limpio, que ya es increíble. Lo que hemos desarrollado nosotros es un proceso que solo utiliza energía solar, agua y nuestro catalizador. Con esto, mediante fototermocatálisis, somos capaces de producir hidrógeno a un precio muy competitivo. Es algo que no se había conseguido hasta ahora porque los fotocatalizadores que hoy conocemos tienen eficiencias del orden del 1%. Nosotros hemos logrado superar el 20%. Eso cambia totalmente el paradigma industrial y hace que un proceso que solo era viable en un laboratorio y a nivel de investigación pueda ser una realidad. Estamos montando un prototipo en la plataforma solar de Almería que estará listo entre marzo y junio del próximo año. El primer prototipo industrial estará funcionando en 2026. Será equivalente a una planta de 1 megavatio. La comercialización de estas plantas comenzará a partir de 2027, lo que permitirá implementarlas en todo el cinturón solar mundial. Tenemos tres diseños: el equivalente a 1 megatavio, a 15 y a 200.

También estáis volcados en contribuir a la lucha contra el cáncer.

Arjuna Therapeutics, otra de nuestras sociedades, está desarrollando la fase preclínica de un fármaco anticancerígeno basado en moléculas metálicas. Tiene una reactividad que no encontramos en otras moléculas y permite atacar la enfermedad de una manera totalmente disruptiva. Otra de las ventajas es que es tan pequeño que puede pasar todas las barreras biológicas. Esto es un problema en los fármacos, especialmente en aquellos contra el glioblastoma o cánceres que están en el cerebro, porque no los hay que atraviesen bien la barrera hematoencefálica. Hoy una persona diagnosticada con glioblastoma no tiene cura. Con este nuevo tipo de fármacos ya tenemos demostrado científicamente que podemos pasar esas barreras y todas las que existen en el cuerpo humano, por lo que tenemos un mayor alcance de tumores que hoy no tienen solución.

Empresas como las vuestras necesitarán mucha financiación. ¿Es difícil encontrar inversores?

Sí. Tenemos una tecnología con un nivel de demostración bastante avanzado y aun así nos resulta muy difícil conseguir inversión, entre otras cosas porque el retorno llega a medio-largo plazo.