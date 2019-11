Multa a un cártel coruñés de servizos de socorrismo

A Comisión Galega da Competencia impuxo unha multa de 41.800,61 euros á Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (Fessga), a empresa Top Rescue e a súa propietaria e presidenta da Fessga, Nuria Rodríguez, ao considerar "acreditado" que constituíron un cártel para presentarse en febreiro de 2018 á licitación do servizo de salvamento, socorrismo, vixilancia, primeiros auxilios e transporte sanitario por estrada que o Concello dá Coruña organizou para os areais da zona.

Nas súas 28 páxinas, a resolución do organismo que entón presidía Francisco Hernández —ao que en xullo relevou Ignacio López-Chaves— pon en evidencia os métodos un tanto bastos aos que recorreron as empresas, cuxa conduta foi denunciada polo propio Concello, que chegou a adxudicarlles o contrato en maio do ano pasado. Días despois, o propio Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia decretou a nulidade do proceso ante as flagrantes evidencias que apuntaban a que tanto a federación como Top Rescue actuaron "coa mesma representante e actuante" e instou a Competencia a investigar a existencia dun suposto cártel.

A xogada foi a seguinte. Despois de que o consistorio outorgase nun primeiro momento o contrato á Fessga por 415.500 euros ao ano, como presidenta, Nuria Rodríguez tramitou o desistimiento, co que pasou á segunda firma mellor situada, Top Rescue, que curiosamente é propiedade de Rodríguez e que inmediatamente aceptou dispensar o servizo por 434.350 euros. Competencia constata que con este proceder causouse "un prexuízo para o interese público de, como mínimo, 37.700 euros", dado que a adxudicación era por dous anos.

A resolución de Competencia, emitida o 27 de xuño, detalla que as ofertas da federación e Top Rescue foron presentadas con catro minutos de diferenza, "múltiples parágrafos con textos idénticos" e incluso coa mesma errata nunha expresión

O organismo ve probado que Rodríguez "tivo un papel especialmente relevante na realización da práctica contraria á libre competencia" da que, ademais, obtivo "un beneficio persoal e directo". Aínda que a empresaria tratou de xustificar ante a mesa de contratación que as sociedades non gardaban relación, a investigación revelou evidencias incontestables como que as dúas comparten sede, números de teléfono e fax, ao que hai que sumar o feito de que a firma de Nuria Rodríguez aparecía estampada nas respectivas follas coa oferta económica da Fessga e de Top Rescue, co que dificilmente podía soster que non coñecía a súa importe. A resolución, emitida o pasado 27 de xuño e que os afectados puideron recorrer ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tamén detalla que as ofertas foron presentadas con catro minutos de diferenza, con múltiples "parágrafos con textos idénticos" e incluso cunha mesma errata nunha expresión.

Nesta tesitura, o organismo optou por impor sendas multas ás empresas equivalentes ao 5% da súa facturación. As contías ascenden a 15.232,9 euros no caso da federación e a 11.567,71 no caso de Top Rescue. En canto a Rodríguez, deberá desembolsar 15.000 euros despois de que o órgano resolvese reducirlle a penalización nun 50% ao entender que a contía podería ser "desproporcionada". Con todo, Competencia afea á empresaria a súa conduta, incidindo en que, como presidenta dunha federación deportiva debería facer gala dunha "maior responsabilidade cara á sociedade".