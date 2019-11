As mulleres traballan gratis dende este xoves ata final de ano froito da fenda salarial 

As mulleres europeas, en consecuencia as galegas, traballan gratis dende este xoves, 7 de novembro, ata final de ano debido á fenda salarial, que mostra a diferenza dos salarios medios entre homes e mulleres, que aumentou no último ano do que se teñen datos.

Baixo a lema 'Elas traballan gratis dende o 7 de novembro ata o 31 de decembro', a Unión Xeral de Traballadores de Galicia (UXT) puxo en marcha unha campaña para denunciar o aumento desta fenda.

Segundo marca o indicador de Eurostat, as mulleres son as que –debido a esta diferenza do salario medio entre os sexos– traballarán gratis en España 55 días neste 2019, tres máis que no ano anterior.

En función destes datos, UGT explicou que España é o segundo país de Europa no que máis aumentou a fenda salarial, un 0,9%, só por detrás de Malta, que rexistra un incremento do 1,2%.

Isto significa que o salario medio das mulleres en España é un 15,1% máis baixo que o dos homes, só polo feito de, ou ben ocupar menos postos con altas remuneracións ou por cobrar menos exercendo o mesmo traballo.

Esta cifra sitúa ao Estado por baixo da porcentaxe media europeo, que ascende ao 16% (58 días de traballo gratis), pero que diminuíu con respecto a anos anteriores, mentres que en España aumentou.

En concreto, España atópase na metade da táboa europea que mide este tipo de discriminación. Dos 28 países de conforman a Unión Europea, as mulleres españolas posúen o posto 14.

DEMANDAS DE UXT. Pola súa banda, UXT reivindicou que "a discriminación salarial é, de todas as discriminacións que sofren as mulleres, a que máis dificultades entraña para ser erradicada".

Culpa ás empresas de non querer solucionar esta situación polo "custo económico que supón" e pide "celeridade" no avance de políticas para alcanzar a "igualdade salarial efectiva e eficaz".

En todo caso, o sindicato tamén quixo apuntar que os datos dos que se dispoñen corresponden a 2017, "ano no que gobernaba o PP", polo que, ao seu xuízo, non "reflicte os avances lexislativos que se adoptaron este ano para reducir a brecha de xénero no ámbito laboral".