Moves eleva las ayudas para comprar coches eléctricos hasta los 7.000 euros

La tercera edición del plan Moves para incentivar la compra de vehículos eléctricos permite beneficiarse desde este sábado de las mayores ayudas: hasta 7.000 euros para la adquisición de turismos y un máximo de 9.000 euros para furgonetas. Otra de las novedades es que los apoyos tendrán continuidad hasta finales de 2023, lo que supone un cambio respecto a la intermitencia de los programas anteriores que el viernes celebraron fabricantes y vendedores. También aumenta considerablemente el presupuesto, con 400 millones procedentes de los fondos europeos de recuperación ampliables, al menos, a 800 millones si la demanda lo requiere.

Particulares, empresas y negocios pueden acceder a la ayuda de hasta 7.000 euros para hacerse con un coche con cero emisiones o híbrido enchufable siempre que achatarren un vehículo de más de siete años, lo que contribuye a sacar de la circulación modelos diésel o gasolina viejos, más contaminantes. Si no entregan otro coche, la subvención tendrá un tope de 4.500 euros. El nuevo no podrá costar más de 45.000 euros. En la segunda edición del plan, todavía vigente, los apoyos en este caso llegaban a 6.500 euros. Si el vehículo es una furgoneta, los incentivos se elevan desde un máximo de 6.000 a 9.000 euros en caso de que el usuario achatarre un vehículo antiguo. Si no lo hace, podrá recibir hasta 7.000 euros. Quienes se hayan acogido al Move II pero aún no hayan recibido el turismo podrán renunciar a la ayuda para acogerse a la nueva.

Otra novedad es que los apoyos para los autónomos que trabajen siempre a bordo de un coche, como los taxistas y los conductores de VTC, se refuerzan con un 10% adicional, una ayuda extra que también se aplica a compradores empadronados en municipios con menos de 5.000 habitantes y personas con movilidad reducida.

El Moves III también cubrirá la sustitución de motocicletas por unidades eléctricas con una subvención de hasta 1.300 euros.

Son las principales claves de un plan que este viernes presentó la vicepresidenta cuarta y Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien destacó que se trata de "la línea de apoyo a la movilidad eléctrica más ambiciosa que ha planteado nuestro país".

La tercera edición convivirá con la segunda hasta su término, pues algunas de las líneas de incentivos del plan anterior no se incluyen en el nuevo. Por ejemplo, no cuenta con ayudas para adquirir camiones y autobuses, que pasarán ahora a depender del Ministerio de Transportes. Tampoco contempla subvenciones para instalar servicios de alquiler de bicis eléctricas.

El nuevo Moves volverá a ser gestionado por las comunidades, encargadas de convocar los incentivos. Las nuevas subvenciones se activan dos días después de que este jueves se aprobara en el Congreso la ley de cambio climático, que recoge el veto a vender coches diésel y gasolina a particulares a partir de 2040. Ante ese horizonte, el objetivo marcado por el Gobierno pasa por alcanzar los 250.000 vehículos eléctricos para 2023.

Más apoyos para puntos de recarga

El Moves III también mejora las ayudas para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos por parte de particulares, comunidades de propietarios y pymes, incluyendo infraestructuras de recarga rápida y ultrarrápida. El Gobierno no precisó este viernes a cuánto ascienden, solo avanzó que las que se ubiquen en municipios con menos de 5.000 habitantes podrán acceder a apoyos un 10% superiores.

El nuevo marco también establece la obligatoriedad de que los puntos de recarga de acceso público implantados con estas subvenciones estén continuamente disponibles para el usuario y que sean accesibles de forma directa, sin necesidad de registro previo.



2.900 millones de euros

Es la contribución al producto interior bruto (PIB) español que el Gobierno estima que hará el nuevo programa de incentivos a la movilidad eficiente. Sus proyecciones apuntan a que contribuirá a generar más de 40.000 empleos en toda la cadena de valor, desde la fabricación a la venta.