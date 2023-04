Moncloa movilizará en Galicia 1.285 pisos sociales, con 13.000 demandantes

A poco más de un mes de las municipales, el Consejo de Ministros analizó este martes el plan de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) con el que el Gobierno central aspira a movilizar hasta 50.000 viviendas "para alquiler social y asequible". La cifra -anunciada el domingo por el presidente, Pedro Sánchez, en la convención municipal del PSOE en Valencia- tiene truco.

De esos inmuebles que gestiona el banco malo -creado por el Ejecutivo de Rajoy en 2012 para traspasarle los activos inmobiliarios de las antiguas cajas tras el rescate millonario- 14.000 ya están habitados. Otros 15.000 no están siquiera construidos y la intención es "poner en marcha un proyecto de cesión de suelo urbanizable" para edificar esos pisos a través de la colaboración pública-privada. Así las cosas, los apartamentos que, en teoría, podrían ampliar la oferta de arrendamientos con precios contenidos serían 20.768 que el Ejecutivo ha identificado como aptos "para uso social" en todo el Estado. Pero no saldrán de inmediato al mercado. Autonomías y municipios deberán comprarlos a la Sareb para luego alquilarlos.

Unos 1.300 pisos en Galicia, que tiene 13.000 demandantes

En Galicia, el Gobierno cifra en 1.285 los pisos disponibles de la Sareb, aunque este martes eludió concretar su ubicación, una información que tampoco facilitó al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), según confirmaron a AGN fuentes de la consellería que dirige Ángeles Vázquez. Son el 70% de los inmuebles que el banco malo tiene en cartera en la comunidad, 1.830, algunos de los cuales ya están ocupados. Además, cabe recordar que en marzo, la Xunta formalizó la compra de 40 pisos por 3,5 millones para reforzar la bolsa pública de alquiler social en 16 concellos. Con datos del mes pasado, el parque de la Xunta estaba integrado por 3.788 apartamentos propiedad del IGVS y de Xestur.

Teniendo en cuenta que este martes había 12.953 demandantes de pisos en alquiler o en arrendamiento con opción a compra inscritos en el registro único autonómico, el plan del Estado se queda corto.

En la provincia de Lugo, donde hay 2.083 solicitantes anotados, la Sareb tiene 136 pisos en total, esto es, incluidos los que ya están ocupados. Su ubicación tampoco ayuda, pues la mayor parte son promociones en A Mariña. En la capital, que copa 1.210 demandantes de vivienda protegida en alquiler o con posibilidad de compra, el banco malo apenas dispone de siete pisos, una obra en curso y 34 suelos en cartera.

Las inmobiliarias dicen que son pisos que precisan reformas

"No se puede jugar así con las expectativas de la gente", avisaba este martes el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias, que recalcó que "la mayoría" de las 1.285 viviendas que el Gobierno de Pedro Sánchez ha identificado como disponibles precisa "una reforma grande o parcial porque están en mal estado". A esto se suma el hecho de que gran parte del stock "está en ubicaciones que nadie quiere". "La gente debe tener claro que estos pisos no se van a poder solicitar ya", explica el ourensano que estima que, en el mejor de los casos, pasarán "como mínimo dos años" hasta que algunos de esos pisos lleguen al mercado. Es el plazo que la Fegein calcula que durará el proceso que arrancará con la compra por parte de la Xunta o los concellos a la Sareb, continuará con la licitación de las obras, la concesión de las licencias municipales y el sorteo entre los demandantes.

Calviño busca sumar 100.000 pisos al parque público

"Es fundamental reconstruir el parque público de vivienda y aprovechar al 100% los activos de la Sareb", recalcó la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que explicó el plan. Indicó que la ley de vivienda pactada por la coalición con ERC y EH Bildu prevé engordar el stock en 100.000 pisos para alquiler asequible de aquí a 2025, desde los 300.000 actuales. "Son el 3% del total, frente al 9% de media de la UE", remarcó la coruñesa.

La Xunta reúne de urgencia al sector para evaluar la ley de vivienda

"Non se pode facer un anuncio electoralista dicindo que vas mobilizar 50.000 vivendas cando o que facemos as comunidades é mercarlas". Fue uno de los reproches que este martes dirigió al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos la conselleira de Vivenda, Ángeles Vázquez, que avanzó la convocatoria para el viernes del Observatorio da Vivenda de Galicia para abordar el Proyecto de ley por el derecho a la vivienda, en el que la Xunta percibe "visos de inconstitucionalidade", además de augurar "unha parálise" de la promoción de pisos protegidos.

La melidense volvió a cargar contra el ministerio por "ocultar" el texto legislativo a las autonomías y exigió la convocatoria "urxente" de una conferencia sectorial. También lanzó un dardo al banco malo, que controla el Estado. "Nos últimos dous anos a Sareb fixo unha carreira maratoniana por vender aos promotores privados as súas vivendas e, en Galicia, producíronse 40 desafiuzamentos no último ano que denunciamos", aseveró.

Después de que el PSdeG afease a la Xunta el bajo nivel de ejecución de los fondos destinados a vivienda —4,6 millones de 52 presupuestados en 2022—, Vázquez defendió haber invertido "o 100% do que correspondía no 2022". Aseguró que los fondos europeos "esgotáronse", con la excepción del programa Rexurbe orientado a los centros históricos. En este caso, culpó a los concellos por la dilación en la gestión de los permisos. "Agardamos un ano polas licenzas, que non acaban de chegar en concellos como Ferrol", espetó.

En el mismo acto en Santiago, el líder del PSdeG, Valentín González Formoso, insistió en la baja ejecución por parte de la Xunta y culpó al PP de "embarrar o campo de xogo".