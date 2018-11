Mobile Week Coruña: una semana de 8 días con el futuro digital por delante

Más de 40 actividades, 100 ponentes, responsables de talleres y artistas y una veintena de espacios harán posible una semana que tendrá ocho días. Son los que se ha propuesto llenar de tecnología, reflexión y conocimiento la primera Mobile Week Coruña, que se celebrará del 21 al 28 de noviembre con epicentro en la capital herculina y algunos actos en localidades de esa área y en Santiago. El programa de este evento ‘hermano’ del lanzado en 2017 en Barcelona se ha construido con talleres, conferencias, mesas redondas, demostraciones y hasta exposiciones de arte. Todo —gratis— para acercar la tecnología a los ciudadanos y fomentar el debate sobre la transformación digital, la que se ha convertido en revolución.

Así es que la iniciativa pone el foco en el "futuro cotidiano", para tocar desde los móviles, los drones y la robótica hasta la realidad virtual, la inteligencia artificial o la ciberseguridad. Y para analizar la educación, el trabajo, la comunicación o la ética. Porque la transformación digital "no es que vaya a pasar, es que ya pasó, está cambiando todos los días y no hay marcha atrás". Y "lo impregnará todo", como subraya el presidente del Club Financiero Atlántico, Mariano Gómez-Ulla de Irazazabal.

La entidad se ha encargado de impulsar la iniciativa de Mobile World Capital Barcelona, con el apoyo de Concello herculino, Diputación, Xunta y Universidade da Coruña (UDC), además de instituciones privadas. Es la primera vez que este evento "hijo" de la "feria tecnológica más importante del mundo", el MWC, sale de Cataluña, donde este año celebró la segunda edición. En A Coruña se han propuesto que también tenga continuidad y que sea un proyecto para todo el eje atlántico, pensando ya además en la posibilidad de sumar una iniciativa similar en Oporto.

Replica con el impulso del Club Financiero Atlántico el modelo desarrollado en Barcelona y ofrece desde talleres hasta ponencias

Para empezar, la primera experiencia hasta se les ha ido "un poco de las manos", porque el programa final supera por mucho las previsiones. "Hemos tenido 320 ofertas de contenidos para desarrollar, y haremos 42", explica Gómez-Ulla. La oferta final se divide en cuatro ejes. Uno está centrado en el debate, y contará con expertos en innovación como Silvia Leal, profesionales del ámbito digital como Adolfo Fernández, de Google, y representantes del espacio universitario, por ejemplo. Otra pata está protagonizada por demostraciones y talleres, una más se dedica a actividades para toda la familia y hay otra con una programación cultural paralela. "Porque no hay nada que no vaya a ser digital".

Por eso, y porque ya hay "mucha gente descolgada" de esa revolución y "empresarios pequeños que no se han enterado de que o entran en el mundo digital o no van a poder trabajar", el presidente del Club Financiero Atlántico subraya la importancia de divulgar el mensaje de que el cambio ya está aquí. "De que quien no se sume se va a quedar aislado digitalmente". Y eso significa que "cuando mañana haya que hacer el carné de identidad a través de internet o comprar online, como no sepas, no podrás". Por eso, Gómez-Ulla cree que el mayor impacto del evento será el de informar y sensibilizar. Aunque el económico "también lo habrá".

Drones para niños, móviles para todos, arte en 3D y debates

En su propósito de acercar la tecnología a todos, el programa de la Mobile Week Coruña incluye talleres que tocan desde el uso del móvil, la búsqueda de empleo online y la solicitud de cita médica a través de internet hasta la robótica, los superordenadores, el Bitcoin o los ‘e-textiles’, que son tejidos con componentes electrónicos. Y en su agenda hay bastante más, incluida la posibilidad de experimentar el "cacharreo tecnológico".



Para niños. El evento, que facilita la inscripción a través de su web, quiere poner al alcance de los más pequeños los drones, la robótica y la programación con talleres. Además, aspira a trabajar las vocaciones tecnológicas en las niñas y mostrar los nuevos perfiles digitales.



Para reflexionar. Las conferencias y mesas de debate programadas servirán para abordar la ciberseguridad —en la empresa y en el plano más personal—, cómo será el aula del futuro, la revolución digital en el trabajo, la nueva comunicación o el potencial de las tecnologías para favorecer la inclusión.



Para visitar. La Mobile Week también tiene exposiciones y visitas, para acercarse al superordenador Finis Terrae o al centro de proceso de datos integral del Gaiás. Y para conocer el arte matemático digital 3D o el del colectivo Papermoon, de creadores con párkinson.