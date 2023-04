Los minipisos son residuales: no llegan al 1% de los que se alquilan

Los minipisos tienen una presencia testimonial en el mercado del arrendamiento en Galicia. Es al menos lo que se extrae de un informe elaborado por Idealista, según el cual solo el 0,4% de todas las viviendas anunciadas en el portal inmobiliario para alquilar en la comunidad cuenta con una superficie inferior a los 30 metros cuadrados. La mayor parte –el 54,1%– se mueve entre los 60 y 100 metros cuadrados. Y prácticamente uno de cada cuatro oscilan entre 100 y 150, una ratio ligeramente superior a la de pisos con entre 30 y 60 metros cuadrados que buscan inquilino (18,2%). Esta radiografía está basada en los anuncios publicados en Idealista en los últimos tres meses.

Con ese telón de fondo, desde el portal señalan que, "a pesar de lo llamativos y mediáticos que pueden resultar", el fenómeno de los minipisos "es muy residual". Su portavoz, Francisco Iñareta, sostiene que "el problema de oferta en el que lleva instalado el mercado del alquiler en los últimos años no ha provocado que las viviendas minúsculas se hayan convertido en una parte significativa del mercado". Remarca que, por el contrario, "la práctica totalidad de los anuncios se refieren a viviendas de tamaños más grandes".

El estudio refleja que solo dos comunidades registran una incidencia de las viviendas de menos de 30 m2 por encima del 1% del total: Madrid (1,4%) y Cataluña (1,2%). En el lado opuesto, la ratio más baja la tiene La Rioja (0,1%).

Esto no quiere decir que no haya casos de inquilinos abocados a vivir en cajas de cerillas, bien sea porque es lo único que encuentran ante el déficit de inmuebles para alquilar –la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) cifra el stock de viviendas para arrendar en menos de 3.000 en toda la comunidad– o porque su situación económica no les permite pagar un piso más amplio.

El precio del alquiler por metro cuadrado en Lugo es uno de los más bajos de España

Precios. El arrendamiento sube un 2,8% en el arranque del año

El precio del alquiler de viviendas en Galicia se incrementó un 2,8% durante el primer trimestre del año, cuatro décimas más que la media de España, donde arrendar una vivienda tenía a cierre de marzo un coste de 11,3 euros por metro cuadrado, según un informe del portal Idealista.

Lugo es una de las capitales de provincia más económicas del país, con 6,3 euros el metro cuadrado.

Límite al alza de rentas

Desde el marketplace inmobiliario sitúan como gran problema "la falta de oferta" y señalan que medidas del Gobierno como el límite del 2% de subida en las actualizaciones de los alquileres "empeoran" la situación.