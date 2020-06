A compañía de supermercados e venda online Mercadona prevé investir este ano un total de 28,4 millóns de euros en Galicia para contribuír a impulsar a actividade económica e contrarrestar, na medida do posible, as consecuencias económicas e sociais provocadas pola crise sanitaria, así como para mellorar a súa eficiencia e servizo.

Este investimento irá destinado á apertura de tres novas tendas, ata alcanzar as 58, á reforma doutras tres para adaptalas ao novo Modelo de Tenda Eficiente -co que serán 37-, á implantación da nova sección 'Listo para Comer' en 8 novas tendas, e a seguir impulsado o proxecto Frescos Global, que incorpora importantes melloras nas seccións de frescos.

Ademais, Mercadona busca con este investimento xerar tamén un "impacto indirecto na creación de emprego en Galicia", xa que máis de 150 operarios e técnicos traballarán en cada unha das reformas e aperturas que se realicen.

A compañía conta con 2.343 traballadores en Galicia, todos eles con emprego "estable e de calidade", destaca a empresa, e nos últimos 3 anos investiu 82 millóns de euros, destinados principalmente ao crecemento e modernización da súa rede de tendas.

Ademais, Mercadona "mantén un compromiso social cos veciños das zonas nas que ten presenza e actividade". No caso de Galicia o pasado exercicio doou 706,6 toneladas de alimentos entre un total de 24 comedores sociais e outras entidades benéficas. Este compromiso solidario tamén se reforzou no que vai de ano como consecuencia da situación derivada da crise sanitaria, á que a compañía respondeu cun incremento das súas doazóns, até as 475 toneladas.