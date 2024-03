Mario Weitz: "Depositar el dinero en los bancos a tipos de interés 0 es absurdo"

El economísta y profesor Mario Weitz (Buenos Aires, 1956) fue consejero del Fondo Monetario Internacional y ahora es un consultor y conferenciante muy reconocido en escuelas de negocios de Europa, banca, empresas o fondos de inversión. Siempre ofrece una visión estratégica de cómo afrontar las crisis.

¿Cómo valora este inicio de año, a priori con muchos frentes?

Estamos bastante optimistas en el Banco Mundial, hay dos buenas noticias. Por un lado, no habrá recesión mundial sino un aterrizaje suave y los países van a crecer, poco pero van a crecer. Es bueno que no haya decrecimiento. Y además, la inflación sigue bajando, no lo rápido que quisiéramos pero baja. El Fondo Monetario Internacional considera que lo hará por la moderación de precios de alimentos y energía, y por la política monetaria restrictiva. Detectamos una mejoría económica.

En el noroeste español preocupa la industria a pesar de la gran producción energética renovable. Alcoa sigue en la cuerda floja.

Galicia produce mucha energía renovable y la noticia es el gran avance español en energías limpias. Cada vez dependemos menos del petróleo y el gas. El sol, el viento, lo nuclear y otras energías limpias ganan peso y en esta transformación importante España puede ser un líder en energías limpias en Europa. Aunque disminuyeron las compras de gas argelino, a raíz del conflicto por el apoyo a Marruecos en el asunto del Sáhara, podemos ser un hub de distribución de energía. Tenemos muy buenos puertos, seis regasificadoras y todo el gas licuado que llega de Estados Unidos. Catar o Noruega se puede distribuir con nuestra tecnología.

¿Qué opina de las protestas de los agricultores en toda Europa?

Hay un aumento de la burocracia e inspecciones porque la idea es ir hacia un mundo limpio energéticamente pero sin un ecologismo radical pues este a menudo propone cosas no viables. El sector agrícola se queja, con razón, de esa burocracia demasiado pesada. El campo tiene mucho peso en Francia y en España, hay que atender sus demandas. El presidente galo Macrón está un poco asustado y es muy probable que tome medidas razonables, sin perjudicarlo.

¿Comparte que para la modernización y competitividad agroganadera hay que seguir en la senda de la burocratización y digitalización?

Hay demasiada burocracia pero la digitalización es buena. La cuarta revolución industrial será una realidad en cinco años y creará muchos trabajos al tiempo que desaparecen otros. En términos netos, vamos a perder un 4% e 4 años pero los salarios van a subir. En realidad, dependen de la productividad de las empresas, estas van a producir más con menos coste. La digitalización, la inteligencia artificial y la robótica son las tres más importantes en esta revolución tecnológica.

¿Ve transformación en el sector de la pesca?

Hubo un avance tecnológico muy positivo y de la productividad.

¿Cómo valora la posición gallega en la economía del país y mundial?

En España la productividad es baja por su economía basada en el ladrillo y en el turismo, actividades estacionales y poco productivas. Con más industria, más educación y más innovación, seríamos más ricos. En Galicia el sector ganadero y forestal tienen futuro.

"España crecerá este año muy por encima de la media de Europa y el IPC será del 3% pero la política económica no da confianza a los mercados"



¿Y la senda que ha tomado Argentina bajo el gobierno de Milei?

Es una revolución, Milei es un líder libertario que quiere asociarse con Trump, Bolsonaro y VOX. En Argentina generó expectativas y mucho apoyo de gente cansada de los políticos, la corrupción y la inflación. Pensemos que Argentina era de hace 60 años de los países más ricos del mundo y ahora está entre los más pobres, entonces él quiere una revolución. El problema es que no tiene apoyo en el Congreso y le pueden bloquear todo e incluso hacer un juicio político al estar la oposición cerca de los dos tercios de la Cámara, al estilo Perú. Al tener la inflación más alta del mundo, 220%, y ser uno de los pocos países en recesión pues el PIB va a caer un 3%, la culpa es de los gobiernos anteriores que han dejado al país en la bancarrota. No de Milei, que lleva tres meses.

Él prometió medidas radicales.

Ha propuesto reformas muy extremas que son necesarias. Él tiene aspectos irracionales en su vida persoal, un poco desequilibrada, pero ha generado expectativas de un cambio importante. El problema de Argentina es que necesita financiación del Fondo Monetario Internacional, de los bancos e inversores y quieren ver qué pasa con Milei, si el Congreso apoya o no sus reformas. De no venir el dinero que espera, la situación se complicará. El PIB caerá un 3% este año. Argentina y Venezuela son dos desastres, han retrocedido 50 años de desarrollo económico.



Aquí la banca obtiene grandes beneficios.

Debe ser más eficiente y se incentivarán fusiones con bancos europeos. La pregunta del millón es cuándo van a pagar a los depositantes un interés mejor. Ahora son un oligopolio, son pocos y además el Banco Central Europeo les ha dado dinerillo y con esa liquidez no necesitan. Pero cuando los clientes se empiecen a ir a bancos pequeños u online, —todavía se van poco pues el depositante español es muy conservador y tiene dinero con tipos de interés 0, lo cual es absurdo—, ahí van a tener que subir los tipos de interés.

"Para invertir, los fondos de gestión activa y la vivienda son interesantes pero el bitcoin es un casino"

Weitz emigró a España en 1990. Antes había desempeñado cargos en los gobiernos argentinos de Alfonsín y residió 12 años en Estados Unidos. Su tesis de máster se centró en la deuda externa argentina.

¿Bajarán los intereses para los que necesitan financiación?

Pensamos que de aquí a dos meses comenzarán a bajar, más rápido en EE.UU., donde están en el 5,5%, que en Europa, sobre el 4,5%. y hacia diciembre bajarán un punto. Hasta que la inflación no esté controlada, los bancos centrales no se animarán a bajar tipos pero es bueno que bajen.

¿Influye la guerra en Ucrania?

Ha ensombrecido los pronósticos pero los mercados no están preocupados, creen que la guerra terminará en uno o dos años. Rusia se recupera y su economía ha aguantado muy bien. Sorpresa que a corto plazo no vaya mal. Europa sigue comprando petróleo y gas rusos aunque con la escasez de microchips, el embargo y la salida de empresas, tiene mala pinta. Lo que todo el mundo cree es que Putin no va a usar armas nucleares, eso tranquiliza y la guerra terminará. Joe Biden tiene elecciones en noviembre en EE.UU. y necesita hacer un gol pues está muy mal en las encuestas respecto a Trump. Por eso está presionando fuerte a Zelenski para que llegue a un acuerdo.

Con la economía ucraniana tocada, ¿Europa se achica?

El PIB de Ucrania se derrumbará un 25%, mientras que la economía rusa es más estable, a pesar de la inflación del 21,3%. y su PIB subriá un 2,6%. Hay preocupación sobre la falta de liderazgo europeo, qué líder reemplazará a Merkel.

¿Dónde invertir hoy en día y qué no deberíamos hacer?

La renta fija se vuelve más atractiva tras un 2022 que fue el peor en los últimos 30 años. Renta fija pero solo en bonos indexados por inflación y algunos en Asia. La vivienda y sobre todo los fondos de inversión con gestión activa son interesantes, quizás los más adecuados. Pero no nos gusta el bitcoin, es un casino. Según Warren Bufftet, es peor que veneno de ratas. Y la reforma fiscal desalienta los planes de pensiones.