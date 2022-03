Mariño: "Trabajar con prendas que perduran en el armario es lo más sostenible"

Con su padre, de 76 años, centrado en su pasión: el diseño, Cristina Mariño se ocupa de la gestión de Roberto Verino con Dora Casal, la directora ejecutiva. A unos días de presentar la nueva colección en la semana de la moda en Madrid, la empresaria habla de sus retos y del concepto de moda atemporal.

¿Cómo ha evolucionado la marca a lo largo de estos 40 años para ajustarse a los gustos del consumidor?

Cumplimos 40 años de mucho esfuerzo y tesón en los que Roberto Verino se ha dirigido a un hombre y a una mujer que eligen muy bien sus prendas y a los que les gusta vestirse sin artificios. Con el tiempo, nuestras propuestas han evolucionado, pero sin generar revoluciones ya que nuestras prendas son atemporales y te acompañan a lo largo de la vida, creando armarios emocionales, que son aquellos formados por las prendas que has vestido en los momentos más representativos de tu vida y que sigues poniéndote o has regalado a seres queridos que disfrutan de ellas.

Lleva 25 años en el negocio y empezó desde abajo, desde las tiendas. ¿Qué retos se marca?

Cierto. ¡Y ya son alguno más de 25! Aspiro a seguir cumpliendo años con el equipo actual y con los que se sumen, llevando la marca Roberto Verino a otros países con el mismo éxito que tenemos en España.

¿Cómo es llevar un negocio entre padre e hija? ¿Se discute mucho?

El día a día es acelerado, para qué nos vamos a engañar… Pero disfrutamos de cada momento porque es imposible dejar de aprender. Y este mundo en el que nos movemos es apasionante. Y no, no discutimos mucho, si acaso debatimos. Aquí, soy la aprendiz y él es el maestro.

El lunes presentarán su colección primavera-verano Belleza Serena, ¿qué nos depara?

Pues, una colección muy alegre, llena de color, lo que nos permite combinarla con prendas de colores neutros que son básicos en nuestro armario. También hay una apuesta importante por la sastrería, un concepto que el confort no ha logrado desbancar, sino que lo ha hecho volver renovado y pisando fuerte, además de unos looks perfectos para el regreso a celebraciones y eventos. La colección de accesorios completa los looks de la cabeza a los pies enriqueciendo nuestras propuestas.

¿Cómo les afectan la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia? ¿Están presentes en la zona a través de tiendas multimarca o de la venta online?

Las guerras nos acaban afectando a todos. Faltan materias primas, suben los carburantes… Tenemos presencia a través de multimarca, pero, por el bien de todos, esperamos y deseamos que se resuelva todo a la mayor brevedad.

¿Las ventas se han recuperado tras el golpe que asestó el covid?

Ya se empieza a notar una mayor alegría en las calles y se retoman las reuniones y celebraciones. Poco a poco, todo está volviendo a su sitio.

Galicia quiere levantar con fondos de la UE una fábrica de fibras textiles a partir de la madera. ¿Este proyecto se ajusta a las necesidades de materias primas sostenibles de compañías como Roberto Verino?

Es una apuesta más por tratar de trabajar en línea con el cuidado de nuestro planeta, pero no olvidemos que lo más sostenible es trabajar con prendas que perduran en nuestros armarios, aquellas que por su calidad y diseño son una constante en nuestro día a día.

¿Qué encaje tiene la fast fashion en la sostenibilidad, que se ha vuelto una apuesta central de la UE?

La necesidad de una propuesta de moda que cambia constantemente está ahí, pero, por suerte, el rumbo está cambiando y se acerca al discurso de Roberto Verino; prendas de calidad y con estilo que perduran y se suceden de padres a hijos.

¿Impulsarán algún proyecto que concurra a los fondos Next Generation?

Hemos participado y colaborando con todas las asociaciones de moda a las que pertenecemos, diseñando el Plan de Transformación de la Moda y estaremos siempre apoyando a la Moda de España para lograr tener mayor y mejor presencia dentro y fuera de nuestro país.