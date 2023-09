El Banco de España dice que "será necesario" adoptar nuevas medidas para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y en la calle no deja de circular el runrún de que el sistema está en peligro. ¿Existe un riesgo real de que las pensiones desaparezcan?

Recuerdo que a finales de los 90, cuando empezaba en la facultad, se hablaba de la crisis de la Seguridad Social, gracias a la cual se forjó el Pacto de Toledo. De manera casi espontánea en los años 2000 dejó de hablarse de la crisis de las pensiones porque el crecimiento económico permitió generar empleo, atraer inversión y tener recursos más que suficientes para afrontar las pensiones. Las dudas volvieron en 2010, cuando volvimos a tener una gran crisis económica que no solo vació la hucha, sino que disparó el gasto de las pensiones. En julio llegamos al 11,4% del PIB y parece que vamos a llegar al 15% en apenas una década. La preocupación vuelve a surgir, pero ya hemos visto que la receta infalible para no poner en duda el sistema es el crecimiento económico. Si somos capaces de situar nuestra economía en crecimiento constante y mejorar la productividad, conseguiremos los recursos necesarios para hacer frente al pago de las pensiones. Cuando se habla de la reforma del sistema, no solo entran variables objetivas, sino subjetivas, con tintes políticos. En 2011 y 2013 se hicieron dos reformas acturiales y las dos últimas, de 2021 y 2023, son sociales. Sin embargo, ninguna es suficiente si no se consigue crecer de forma sostenida y con incrementos importantes de productividad. Hay que sacar dramatismo a los titulares sobre el incremento de gasto. Estamos en una sociedad donde debemos poner en valor el incremento de la esperanza de vida, la mejora de las condiciones de salud con las que llegamos a esa edad avanzada y hacer un replanteamiento sobre el ciclo vital. Antes la gente se formaba, trabajaba y se jubilaba, y yo creo que hay que ir hacia un cambio más radical, hacia la formación continua, que es lo que les va a permitir a los trabajadores estar activos más tiempo y, por tanto, retrasar la edad de jubilación.

¿Cuánto tiempo se debería retrasar esa edad de jubilación?

No depende de una única variable. Si introducimos cambios en el modelo productivo, quizás no necesitamos muchos años de trabajo, pero si no lo conseguimos, evidentemente vamos a necesitar alguno más. En todo caso, lo normal es que vayamos a una jubilación próxima a los 70 años. Y cuando digo próxima me refiero a que habrá que distinguir los distintos trabajos y las diferencias vitales con las que la gente puede llegar a esos 70 años. Probablemente a un periodista o a una profesora de Universidad le será más fácil llegar a los 70 que a un obrero de la construcción. Necesitamos un Pacto de Toledo en serio, donde esas cuestiones se hablen de una manera clara y nítida, y se trasladen a la opinión pública- Hay que poner sobre la mesa estas nuevas realidades y sin ningún tipo de dramatismo. Lo que no podemos es dejar que las cosas pasen. Tenemos que tomar medidas a 10, 15, 20 años vista.

¿Qué tipo de medidas?

Las pensiones contributivas se están financiando con cargo a los impuestos, así que la pregunta es:¿Hay que hacer una reforma fiscal en profundidad para lograr una recaudación más eficiente?

Yo creo que sí. El sistema fiscal tiene que proporcionar los recursos necesarios para atender la otra parte del sistema que no se llega a cubrir con las cotizaciones.

¿Implicaría esto una subida de impuestos?

Más que crecimiento de impuestos, tendríamos que hablar de crecimiento de recaudación. El sistema tributario en España hace tiempo que funciona como una especie de colador. Tiene muchos agujeros por los que se cuelan bonificaciones y exenciones que no tienen sentido o que hay que reformular, porque se pierden muchos recursos que se podrían utilizar para cubrir este tipo de prestaciones. El sistema tributario de España necesita una reforma en profundidad. No tenemos que subir necesariamente los impuestos, pero sí adaptarlos a la realidad de 2023, porque nuestro sistema se ha quedado obsoleto.

La pensión de los pontevedreses ronda los 1.219 euros, casi un 13% más del salario mínimo interprofesional. ¿Las pensiones del futuro podrán mantener este peso o están abocadas a bajar la talla?

La penúltima reforma del sistema, de 2021, vinculó la revalorización de las pensiones al IPC, pero no hace referencia al salario mínimo. En todo caso, a lo que debiera aspirar este país es a que el salario mínimo lo cobrase el menor porcentaje posible de trabajadores y esto se consigue con un cambio de modelo productivo (...). Si Pontevedra tiene una de las pensiones más altas de la comunidad es porque la industria de la provincia genera sueldos por encima del salario mínimo y, por tanto, cotizaciones más altas que luego se traducen en pensiones más elevadas. Si conseguimos que lo normal no sea el salario mínimo, la discusión entre salario y pensión no tendría ni por qué existir.

El patrimonio acumulado por los españoles en fondos de pensiones es diez veces inferior al de Reino Unido. ¿Hay que reforzar sí o sí más este tipo de fondos?

A nuestro favor debo decir que, mientras en otros países la pensión cubre un 40% del salario, en España está por encima del 60% y en algunos casos del 70%. Esto garantiza el mantenimiento del nivel de vida una vez que las personas se jubilan casi sin aproximar ahorros. Sin embargo, la capacidad de ahorro que tienen nuestros trabajadores no es muy elevada, por lo que difícilmente se van a poder hacer aportaciones a los planes de pensiones. Además, en los últimos años hemos visto que cuando se dejan de incentivar estos planes se frenan, porque dejan de ser ahorros atractivos. Es una mezcla de factores.

Pero como experta, ¿qué recomienda? ¿Se deberían hacer más aportaciones a esos fondos?

Depende de las circunstancias. Una persona que no tiene patrimonio y que su vida futura va a depender únicamente de la pensión, quizás le convendría hacer una provisión de ahorro. Sin embargo, alguien que tenga un patrimonio y pueda tener una rentabilidad, a lo mejor no tiene que hacerlo. El plan de pensiones no es el único seguro que podemos tener a futuro.