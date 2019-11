Marazuela: "Entramos en una situación de estabilización económica a nivel global"

¿Cómo afectan a la inversión la incertidumbre política y la desaceleración económica?

Hay una novedad. El titular de que estamos en situación de desaceleración cambia, pues entramos en una estabilización económica a nivel global. Quizás es un poco pronto, pero los indicadores macroeconómicos de Europa, que eran los que más nos preocupaban, los vemos en una situación de estabilización. En cuanto a la situación política de España, empleamos como indicador el diferencial de la deuda pública frente a la alemana, la famosa prima de riesgo que se fue a 600 puntos básicos durante la crisis. Ha estado repuntando recientemente, pero es que lo ha hecho en toda la Europa periférica. Además, ha ascendido menos que el resto de economías periféricas. Creemos que esto responde mucho más a una sobrerreacción anterior del mercado, es decir, se habían comprimido mucho las primas de riesgo. No hay preocupación de los mercados a día de hoy en relación a la prima de riesgo española.

¿A nivel español también podemos hablar de estabilización económica?

Sí, pero aporto un dato. La previsión de crecimiento de 2019 va a ser del 1,9% y la del año que viene, del 1,6%. Pero hay que tener en cuenta que en el tercer trimestre hemos crecido a un ritmo del 0,4% y vamos a mantener esta tasa en el último trimestre de un año que ha ido de más a menos. No vamos a ir a menos, sino que vamos a quedarnos en esa cifra del 0,4%. Tampoco hay que olvidar que esa cifra del 1,6% para 2020, que parece que sabe a poco, es el doble del crecimiento de la eurozona.

Las previsiones estarán supeditadas a que se retomen las reformas si se forma un Gobierno estable...

En cuestiones de Gobierno no entramos, pues hacemos análisis económico. Pero las reformas estructurales serían muy buenas, sobre todo las destinadas a generar una mayor productividad, que consolidan el empleo y, por ende, unos mayores niveles de renta. De todos modos, todavía estamos viviendo de las reformas que hicimos en la primera parte de esta década, gracias a Dios. Sería bueno que se alcanzase un consenso político suficientemente amplio como para acometer las reformas destinadas a mejorar la productividad y a contener el déficit público.

Siempre decimos a nuestros inversores: elijamos los riesgos y luego aceptemos la rentabilidad, pero nunca al revés

Además, se da la circunstancia de que al BCE no le quedan muchos más cartuchos que quemar en materia de política monetaria.

La inflación en Europa está por debajo del objetivo del BCE, del 2%, al rondar el 1,2%. Al Banco Central Europeo le pueden quedar medidas, pero que de verdad sean efectivas para impulsar la actividad económica o para subir la inflación, no le quedan apenas. Estableciendo un símil con un pantano, podemos decir que tiene la mayoría de las compuertas abiertas.

A nivel de inversión, ¿para conseguir rentabilidad hoy en día hay que asumir bastante nivel de riesgo?

Lo primero que decimos a nuestros inversores es «elijamos los riesgos y aceptemos las rentabilidades y nunca al revés». No debemos meternos en aquellos riesgos que nos son extraños. Es cierto que no podemos estar como estuvimos tradicionalmente en un depósito bancario, que nos daba para vivir bastante bien. Recomendamos hacer una cartera. De las pocas cosas que sabemos en finanzas a ciencia cierta es que prácticamente no sabemos nada a ciencia cierta, pues vivimos en un mundo de incertidumbre. La segunda es que la diversificación nos añade mucho valor. Y tiene que ser entre las distintas clases de activos: renta fija gubernamental, renta fija corporativa, bonos emergentes, renta variable. Pero evidentemente tienes que asumir un mayor nivel de renta variable en tu cartera, algo más de bonos emergentes o de bonos corporativos de lo que te gustaría porque, en lo que toca a la deuda pública, el bono alemán, que es la referencia en Europa, presenta rentabilidades negativas.

¿La banca española podría cobrar próximamente por los depósitos?

En este entorno de bajada de tipos de interés, los bancos determinarán cuál va a ser la política comercial. Evidentemente, tenemos que tener un mayor nivel de ingresos. Pero, es un tema más de estrategia. Ni lo podemos afirmar ni descartar. Es una cuestión más de cómo quieren vender los bancos su producto.

Lo importante para un ahorrador no es el corto plazo, sino mantener la capacidad adquisitiva de sus ahorros en plazos de diez o 20 años

¿Los ahorradores gallegos siguen siendo muy conservadores? El saldo en depósitos sigue creciendo.

Normalmente son ahorradores y conservadores, pero lo que estamos haciendo en Galicia, y creemos que con éxito, es llevarlos a niveles de riesgo en los que no tienen tanta experiencia, aunque es lo bueno. Lo importante para un ahorrador no es el corto plazo, sino mantener la capacidad adquisitiva de sus ahorros en plazos de diez o 20 años.

¿Crece el interés por las inversiones sostenibles?

La sostenibilidad no es una moda, ha venido para quedarse. Además, ponemos énfasis en temas de riesgo. Cuidado con aquellas inversiones que no son sostenibles, con aquellas compañías que no cuidan el medioambiente, porque están haciendo incurrir a la sociedad en un coste que no están pagando. Por lo pronto, estas empresas, por la vía de imponerles los costes no asumidos o de la regulación, tendrán un futuro más complicado. Apostamos por la sostenibilidad, pero no tanto como argumento ideológico, sino como una vía de reducir el riesgo de nuestros clientes.

Hay una serie de atavismos que tenemos como humanos que hacen que seamos peores inversores, como la sobreconfianza; es cuestión de irnos educando para evitarlos

Como presidente de CFA Society Spain, ¿cuáles considera que son los retos del asesor financiero teniendo en cuenta que ha habido cambios legales que han supuesto mayores exigencias formativas?



Esos cambios están yendo en la línea adecuada. Por una parte, para elevar la protección del inversor de tal forma que haya que dar prioridad a sus intereses. En segundo lugar, los cambios implican una mayor formación de los asesores financieros, porque a veces incurrían en errores importantes. El reto más relevante es la teoría conductista de las finanzas. Los ahorradores, en general, estamos preparados para como era el mundo hace 10.000 años y no para manejarnos con instrumentos financieros. Hay una serie de atavismos que tenemos como humanos y que hacen que seamos peores inversores. Es una cuestión de irnos educando todos en intentar evitarlos. Uno de ellos es la sobreconfianza.



También está el reto tecnológico, con la irrupción de las fintech, nuevos conceptos como el blockchain...

Al final, todo esto va a propiciar que el inversor tenga más información y procesos más ágiles, lo que redundará en su favor. En cuanto a la profesión financiera, pasará algo parecido a lo que sucedió con la industrialización, esto es, con la mecanización de muchas tareas en los siglos XIX y XX. Lo que pueda hacer una máquina no lo va hacer el hombre, pero el hombre tendrá que controlar los resultados de esas máquinas, por supuesto.