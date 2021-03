A PUNTO DE soplar las 20 velas, esta compañía fundada por diez estudiantes de Informática no ha dejado de crecer y tiene entre sus clientes a gigantes mundiales vinculados a internet. Con la innovación en su ADN, Igalia encabeza el ranking de empresas inteligentes gallegas que elabora Ardán y hace unos años fue elegida una de las tres mejores pymes para trabajar en España. Mudarse a Silicon Valley, la meca de la tecnología, nunca ha estado en sus planes.

¿Cómo surgió allá por el año 2001 la idea de crear una firma dedicada al desarrollo de software libre?

Igalia nació de la mano de diez emprendedores que acababan de terminar la carrera de Informática en la Universidade da Coruña o habían tenido sus primeras experiencias laborales y que compartían inquietudes similares. Su objetivo era crear una empresa TIC diferente a las que existían por entonces, con un modelo horizontal, capaz

de generar empleo digno, donde trabajar con tecnologías libres siempre punteras e innovadoras.

¿Cómo explicaría a una persona que no entienda mucho de conceptos informáticos en qué consiste el trabajo de la compañía?

El modelo de negocio de Igalia consiste en ofrecer servicios muy especializados de desarrollo de software libre. La mayoría de nuestro trabajo es poco visible para el usuario final, está en capas ocultas e internas. Por poner un símil con el sector automovilístico, sería como si trabajásemos en las piezas que conforman el motor de un coche, que luego puede ser usado por distintas marcas. En nuestro caso, una parte muy importante de la actividad que desempeñamos consiste en realizar mejoras, añadir nuevas funcionalidades o realizar adaptaciones al motor que usan los navegadores web. Ese motor es el que se encarga de procesar el código HTML, JavaScript o CSS de las páginas web y mostrarlo en el navegador. Somos la primera consultora independiente con más contribuciones a los navegadores libres del mercado. En 2020, fuimos la segunda empresa con más contribuciones a WebKit por detrás de Apple y a Google Chorme por detrás de Google.

¿Algún ejemplo del día a día que permita a la sociedad saber en qué le puede ayudar la labor de Igalia?

Hoy en día existe una tendencia a introducir navegadores web en multitud de productos tecnológicos, lo que se conoce como embebidos. Estos productos tienen unos recursos mucho más limitados que los que puede tener un ordenador de sobremesa o un portátil, por lo que es necesario realizar adaptaciones en el navegador web para que funcionen correctamente. Ejemplos de este tipo de dispositivos pueden ser las Smart TV, el equipo de entretenimiento de un automóvil, un decodificador de televisión, una máquina de vending o un electrodoméstico conectado.

¿Qué pasos ha ido dando Igalia desde su nacimiento hasta hoy?

Podemos decir que ha pasado por tres fases. En una primera estuvo muy centrada en desarrollar software libre para el mercado local en Galicia. Parte de esa etapa son Gnome, uno de los entornos de escritorio libres por el que Igalia decidió apostar y entrar a formar parte de su comunidad de desarrollo, y Fisterra, un desarrollo de un producto para un cliente local que posteriormente fue publicado con licencia GPL [da a los usuarios finales libertad para usar, compartir y editar el software]. Gracias al buen posicionamiento en la comunidad Gnome, se puede decir que Igalia pudo entrar en la segunda etapa, en la que se internacionalizó y empezó a tener clientes de multinacionales como Nokia. Tras conseguir esta expansión, empezó a especializarse en tecnologías alrededor de los navegadores web. Eso la llevó a la tercera etapa, en la que nos centramos en desarrollos en los propios navegadores, los intérpretes de JavaScript o las pilas de tecnología de gráficos y multimedia.

¿Cómo ha evolucionado la facturación de la empresa?

Ha ido creciendo con el tiempo, acompañando el crecimiento de la empresa en número de trabajadores y la especialización del trabajo desarrollado. En 2019 cerramos con una facturación muy por encima de los 10 millones de euros.

Dicen en su web que Igalia es una firma dirigida por los trabajadores. ¿Cuántos son en la actualidad y en qué partes del mundo están?

Entre trabajadores y colaboradores somos un total de 100 personas trabajando desde 21 países diferentes en Europa, América, Asia y Australia. Y seguimos en proceso de crecimiento. Actualmente tenemos abiertos varios puestos.

La empresa fue distinguida como una de las mejores de España para trabajar. ¿Qué hace que sea así?

Efectivamente, Igalia fue reconocida en 2011 en el top 3 de la lista de pymes elaborada por Great Place to Work, donde analizaban una serie de aspectos de la relación de la empresa con los trabajadores. Más allá de esta distinción, algo para nosotros muy importante es la participación de los trabajadores en el futuro de la empresa. Después de un periodo de tiempo acaban siendo socios. Esto hace que el trabajador se sienta parte del proyecto. Por otro lado, el bienestar del equipo, la conciliación laboral y formación continua, la posibilidad de trabajar en tecnologías punteras, la igualdad salarial o la preocupación por la diversidad son aspectos muy presentes en Igalia que los trabajadores valoran.

Silicon Valley tiene fama de ser la meca de la tecnología y la innovación. ¿Alguna vez han pensado trasladar la sede de Igalia desde A Coruña a otra parte del mundo?

No, no lo hemos pensado. La sede permanece en la ciudad donde nació y eso no es ningún obstáculo para realizar nuestro trabajo en el mercado internacional.

¿Qué significa para el equipo encabezar el ranking Ardán de empresas inteligentes en Galicia que elabora la Zona Franca de Vigo?

Es una señal de que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por el buen camino, y un aliciente para seguir esforzándonos por innovar y demostrar que no siempre es necesario seguir los patrones estándar de generación de negocio.

¿Les ha afectado la pandemia?

Podemos decidir que, afortunadamente, no hemos sufrido un gran impacto económico por el momento y estamos siendo capaces de mantener nuestros clientes.