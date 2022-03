Máquinas elevadoras: alquiler vs compra

Al requerir el uso de máquinas elevadoras, la decisión de comprar o alquilar puede no resultar tan sencilla. Tanto el alquiler como la compra implican costos importantes, y cualquiera de las dos opciones presenta ventajas y desventajas. Sin embargo, como tendencia cada vez más consolidada en Europa, el alquiler es la opción por la que muchas empresas se inclinan cuando se trata de equipamiento especializado como lo es la maquinaria de elevación.

Alquilar vs comprar: diferencias clave

En la mayoría de los casos, alquilar máquinas elevadoras resulta más barato que comprarlas, sobre todo si la empresa las requiere con poca frecuencia o por breves períodos de tiempo.

Una vez realizada la compra, la empresa propietaria será completamente responsable del mantenimiento, la gestión, el almacenamiento, el traslado y las reparaciones de los problemas que surjan con el uso.

Cuando la empresa no utiliza la maquinaria de elevación en operaciones diarias o no las necesita para trabajos futuros, debería considerar alquilar en primer lugar. Y, por el contrario, el alquiler no será la opción más barata, cuando la empresa requiera de esta maquinaria durante todo el año o a diario durante gran parte del año.

Calcular el costo de propiedad

La decisión de comprar o alquilar es, en última instancia, financiera. Esto significa que se deben analizar los costos que implican el alquiler y la compra en el contexto de los requerimientos específicos de cada empresa.

En el caso de la compra, se deben considerar también los posibles desafíos a futuro que conlleva la propiedad de maquinaria de elevación. Por un lado, al comprar se establece un compromiso a largo plazo con una marca y un modelo específicos, que pueden limitar la versatilidad del uso de la maquinaria o generar problemas vinculados al modelo o al año de fabricación que solo tendrían resolución al ser reemplazada.

Como ocurre con la mayoría de este tipo de inversiones, el valor de la máquina elevadora comenzará a decaer en el momento en que salga del concesionario. Es poco probable que la empresa pueda recuperar totalmente el costo de invertir en un equipamiento como este si requiere reemplazarlo.

Muchos contratistas y empresas de construcción prefieren alquilar máquinas de elevación dado que estos costos son muy altos o porque los desafíos logísticos de ser propietario de una máquina elevadora superan los potenciales beneficios. Aun cuando el uso de la maquinaria sea frecuente, puede que resulte más económico seguir alquilando para evitar los altos costos de almacenamiento, mantenimiento, seguro, traslado y reparaciones.

Los beneficios de alquilar máquinas elevadoras

Observando la tendencia que se viene instalando en los últimos años y más como consecuencia de la crisis sanitaria, podemos reconocer las numerosas ventajas que ofrece el alquiler de maquinaria de elevación en nuestro mercado.

Rentabilidad: El principal beneficio de alquilar una máquina elevadora es el económico. La inversión inicial que conlleva el desembolso de un gran capital para la compra sumada a los costos de mantenimiento y logística, hace que el alquiler sea mucho más fácil de ser absorbido y estratégicamente más conveniente.

Multiplicidad de opciones: Existe una amplia variedad de máquinas elevadoras disponibles para alquilar, lo que permite tomar la elección correcta que satisfaga, con eficiencia y flexibilidad, las necesidades de la empresa o el proyecto.

Reducción del costo de mantenimiento: Al optar por el alquiler, la empresa puede olvidarse de los costos de mantenimiento o reparación puesto que, en caso de avería, el seguro de la empresa de alquiler se encarga de cubrirlos dejando el trabajo en manos de mecánicos experimentados y profesionales que garantizan que los equipos estén en forma para ser utilizados. La máquina de elevación puede ser reemplazada o reparada sin cargos adicionales.

Evitar la devaluación: Con el cambio acelerado en la tecnología, las máquinas elevadoras se renuevan todo el tiempo. Al alquilar se puede contar con los últimos modelos, con tecnología actualizada para realizar el trabajo de forma competitiva y eficiente.

Se eliminan los costos de almacenamiento y transporte: Almacenar y trasladar las máquinas elevadoras hasta el sitio de trabajo puede resultar un desafío logístico del cual no deberá encargarse la empresa al optar por el alquiler.

Conclusión

Con todos estos beneficios mencionados podemos sostener que resulta mucho más conveniente optar por el alquiler de máquinas elevadoras en lugar de la compra.

Se trata, sin dudas, de una alternativa más económica, logísticamente más sencilla y que ofrece una amplia variedad de equipos que va desde los elevadores de tijera, las plataformas articuladas y telescópicas hasta máquinas de elevación de carga, como los toros elevadores o los apiladores eléctricos, entre otras.

Antes de alquilar, debemos tener un conocimiento adecuado de máquinas elevadoras para poder decidir cuál será la más adecuada para nuestras necesidades. Teniendo en cuenta las características de nuestro trabajo y con un asesoramiento profesional por parte de la empresa de alquiler, obtendremos una mayor productividad y eficiencia para realizar nuestros proyectos y satisfacer con creces a nuestros clientes.