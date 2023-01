Las madres en Erte en el covid no devolverán la deducción del IRPF

Las madres trabajadoras que durante la pandemia de covid vieron suspendido su contrato por un expediente de regulación temporal del empleo (Erte) en su empresa ya no tendrán que devolver la deducción de hasta 1.200 euros de la que pueden beneficiarse en la declaración de la renta si tienen hijos menores de tres años ni otro tipo de ayudas por maternidad. La Agencia Tributaria había empezado a enviar notificaciones a mujeres que accedieron a esas desgravaciones comunicándoles que no tenían derecho a percibirlas si estuvieron en un Erte.

Procedió de esta manera apoyándose en el criterio vigente desde 2013, según el cual las madres que se ven inmersas en un Erte de suspensión no pueden beneficiarse de la deducción porque se entiende que no cumplen los requisitos básicos. La razón es que mientras tienen su contrato paralizado no ejercen "una actividad por cuenta propia o ajena", independientemente de que consten cotizaciones a la Seguridad Social.

Antes del covid-19, los casos de madres en Erte no eran tan frecuentes, pero la irrupción de la crisis sanitaria los elevó. Hay que recordar que, en lo peor de la pandemia, hasta 3,5 millones de trabajadores —hombres y mujeres— llegaron a verse afectados por expedientes de regulación temporal de empleo. Pese a tratarse de una situación excepcional, la Agencia Tributaria aplicó el mismo criterio y, fruto de la revisión de la última declaración de la renta, empezó a enviar cartas a madres que tuvieron su contrato suspendido en la pandemia para que reintegraran la deducción.

Un medio de comunicación desveló el envío de esas notificaciones y ahora Hacienda rectifica. La ministra María Jesús Montero ha dado la orden de "paralizar" los requerimientos enviados a esas madres, que no tendrán que devolver las ayudas. "En el momento en el que hemos tenido conocimiento de que efectivamente se podía producir una intepretación que no favoreciera a las mujeres, le hemos dicho a la Agencia Tributaria que paralice cualquier actuación en ese sentido", explicó Montero.

Cambio normativo

Tras lo ocurrido, el Gobierno impulsará modificaciones legales para que las madres que pasen por un Erte no tengan que renunciar a la deducción de hasta 1.200 euros anuales por hijo a cargo. Los cambios tendrán carácter retroactivo desde 2020, de modo que las mujeres con su contrato suspendido en la pandemia no tengan que devolver la desgravación o la recuperen si ya la habían reintegrado.

De cara al futuro, desde el ministerio recuerdan que esto ya no sería un problema por el cambio normativo en vigor desde inicios de año por el que se extienden los supuestos para acceder a la deducción por maternidad a las mujeres que estén percibiendo prestaciones contributivas o subsidios de desempleo, caso de aquellas que estén inmersas en un Erte. Además, ahora las madres que trabajan a tiempo parcial o tienen un contrato temporal cobrarán la deducción completa y no en proporción a lo trabajado.

Las mujeres con derecho a esta ayuda pueden optar por desgravarse un máximo de 1.200 euros al año en la declaración de la renta o solicitarla de manera anticipada con 100 euros mensuales.