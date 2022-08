Lugo es la provincia gallega con una mayor subida de los alquileres en julio

Lugo es la provincia gallega donde más subió el precio medio de los alquileres el pasado julio. Se encarecieron un 13,9% respecto al mismo mes del año anterior, una cifra de dos dígitos que supera incluso a la inflación y que causa alarma entre los arrendatarios —en el municipio capitalino ya lo están sufriendo en sus bolsillos los universitarios y sobre todo sus padres, como dio cuenta recientemente este periódico—, aunque a buen seguro que es vista con buenos ojos por los propietarios de vivienda para inversión. Y es que en el resto de Galicia no hay otra subida igual: la provincia de Pontevedra registró el segundo mayor alza y este es del 7,7% —prácticamente la mitad que el de Lugo—, mientras que en A Coruña el aumento fue del 5,9% y en Ourense, del 2,4%, según datos publicados este martes por el portal inmobiliario Fotocasa.

De todas formas, pese a este notorio incremento, de Lugo sigue promediando un metro cuadrado (m²) asequible en lo que a alquiler se refiere, pues se pagaba el mes pasado a 6,87 euros mensuales. La provincia se aleja así de Ourense, la más barata de Galicia, con el m² a 5,88 euros, pero todavía sigue a distancia de los 7,85 que se abonan al casero en A Coruña y, sobre todo, los 9,39 de Pontevedra, con una cifra ‘inflada’ por los alquileres vacacionales en zonas como Sanxenxo, A Toxa o Baiona.

MERCADO NACIONAL. En el ámbito estatal, Lugo es la décima provincia con un mayor incremento en julio, en una lista donde Girona (+20,3%), Huelva (+20,3%) y Málaga (+20,2%) ocupan el podio del encarecimiento del alquiler en julio, lo que deja entrever la influencia de los arrendamientos estivales. En el conjunto de España, la subida fue del 7,4% respecto a julio de 2021.

A Coruña y Vigo ya están tomando el relevo a Santiago en pisos turísiticos

Ante un panorama generalizado de alquileres por las nubes, los arrendatarios vigueses y coruñeses sienten temor al caer en la cuenta de que no pocos pisos para alquiler tradicional han iniciado su conversión a vivienda turística, lo que ya ha comenzado a encarecer —todavía más— los arrendamientos clásicos en las dos mayores urbes gallegas.



Este efecto, motivado por el veto a los pisos turísticos en Santiago, que este verano impuso las primeras multas a propietarios por operar únicamente con la licencia de la Xunta, ha generado un éxodo de turistas de Santiago aVigo yACoruña que constata la presidenta de la Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín.



Santiago, sin plazas

Yes que las dos mayores ciudades gallegas, sin limitaciones en este aspecto, están absorbiendo ya "parte de los turistas" que no hallan acomodo en una Compostela con sus plazas turísticas mermadas, explica Aguín.