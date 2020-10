Lugo dispón de 197,91 millóns en remanentes e Galicia un total de 1.285,15

Galicia dispón de 1.285,15 millóns de euros en remanentes entre concellos, deputacións e outros entes, segundo datos de Técnicos do Ministerio de Facenda (Gestha) actualizados a setembro deste ano aos que tivo acceso Europa Press.

O Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF) reúne ás comunidades autónomas este luns, despois de que o Goberno anunciase que permitirá que os concellos usen os seus remanentes "sen límite" este ano e o próximo.

A utilización destes fondos por parte dos municipios xerou unha controversia que tivo unha das súas últimas manifestacións o pasado 10 de setembro, cando o Congreso rexeitou convalidar o decreto lei que recollía un acordo coa Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) para a cesión ao Estado dos remanentes municipais.

Desta maneira, após a protesta de concellos de todas as cores e o rexeitamento da maior parte dos partidos, o decreto quedou derrogado.

POR PROVINCIAS E PRINCIPAIS CIDADES. De acordo cos datos de Gestha aos que tivo acceso Europa Press, as entidades locais de Galicia contan cuns 1.285,15 millóns de remanentes.

Á provincia da Coruña correspóndenlle 534,71 millóns, deles 318,19 da Deputación. Contrastan os fondos dun municipio como Arteixo (22,68 millóns en remanentes), fronte ao dato da Coruña, negativo en case 1,43 millóns de euros.

Outros concellos coruñeses presentan contías superiores aos 10 millóns como Oleiros (14,02 millóns), Narón (12,32 millóns) e Carballo (11,72 millóns). Respecto de Ferrol, correspóndenlle uns 9,99 millóns, e a Santiago de Compostela 9,81 millóns.

A provincia de Lugo disporá de 197,91 millóns, 62,28 relativos á institución provincial e 45,96 millóns da capital de provincia. Pola súa banda, Xove dispón de 14,11 millóns.

Na provincia de Ourense, con 215,25 millóns, a Deputación figura con case 37,75 millóns e destaca o consistorio da capital, cuns 110,23 millóns.

En Pontevedra, provincia con 337,27 millóns destes fondos, o ente provincial rexistra uns 147,27 millóns, a capital 16,99 millóns, Vigo 91,38 millóns e Tui 10,8 millóns.

"SEN LÍMITE". A medida anunciada polo Goberno de suspender as regras fiscais para todas as administracións para este ano e o 2021 permitirá que os concellos poidan recorrer "sen límite" dos seus remanentes de tesouraría neste ano e o próximo.

Así o confirmou a ministra de Facenda, María Jesús Montero, nunha rolda de prensa no Congreso dos Deputados na que explicou que os concellos poderán dispor deste diñeiro durante os anos nos que quedan suspendidas as regras fiscais –2020 e 2021–.

Iso si, aínda que quedan suspendidas todas as limitacións en materia de cumprimento de regras fiscais, deberán manterse as medidas de seguimento e supervisión, imprescindibles para o reequilibrio das finanzas públicas.

Así mesmo, a medida tamén contempla que a esixencia de destinar o superávit para reducir débeda, aínda sendo desexable, quedará en suspenso nestes dous anos. Con todo, os obxectivos de estabilidade xa non actuarán como límite no destino do superávit das comunidades autónomas e entidades locais para financiar investimentos financieramente sustentables.