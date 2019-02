Emigró a Francia con solo 4 años y a los 18 comenzó a trabajar limpiando cristales porque los estudios de delineante no eran lo suyo. "Vengo de un medio muy humilde y me hice a mí mismo, por eso me hace gracia cuando la gente con algo de dinero se luce", afirma, para luego añadir que su único título es un máster en dirección de empresas que cursó ya a los 40 en la ESCP Europe. Francisco Vale --que este miércoles participó en el foro ‘100 Consejos’ organizado por la consultora Libredón en Santiago-- no olvida sus orígenes gallegos. De hecho, ha comprado casa en su Viveiro natal, donde, a sus 60 años, vislumbra en el futuro un retiro tranquilo. Gran aficionado del golf impulsó el ‘netgolfing’ en Francia como una herramienta para llevar los negocios al campo de juego, una práctica que pretende extender en España a través de Executive Golf. "Se conoce mejor a una persona en una partida que en dos años de reuniones", ironiza.



¿Cómo fueron sus inicios?

Muy duros. Limpié cristales en rascacielos en París durante siete años y, un buen día, un jefe se fijó en mi talento comercial. Conseguí un importante contrato por el Mundial de Fútbol de 1998 en todos los estadios de Francia. Lo gestioné y fue un éxito. Al terminar, me nombraron director general y ahí empezó mi historia como directivo.

¿Qué empresa era aquella?

La misma de hoy. Luego monté lo del club de golf para hacer negocios e hicimos dinero. En España llevamos siete años con un crecimiento de entre el 14 y el 20%. Ninguna empresa del sector tiene ese crecimiento salvo si compra otros negocios.

¿Qué presencia tienen en Galicia?

Quiero darle mucho valor a mi tierra, que sea la segunda región de Samsic tras Madrid. Como no lograba entrar en Inditex decidí comprar una empresa que limpiaba para el grupo. Si no entro por la puerta, lo hago por los sumideros.

¿Con qué empresa se hizo?

Con Servilimpsa. Una firma malagueña que lleva 28 años con Amancio Ortega. Buscábamos credibilidad y Pablo Isla tiene al fundador de Servilimpsa en alta estima. Me dijo que le gustó que Miguel Cabello firmase la venta con un gallego.

¿Cuánto factura Samsic en España?

Aquí alcanza los 65 millones de euros; en Portugal, los 25 millones, y en Marruecos, 40. Queremos llegar a 300 millones en 2021.

¿Y en términos de empleo?

Lo que me aporta valor es ayudar a los colectivos en riesgo de exclusión: víctimas de violencia de género, personas con discapacidad... El año pasado queríamos contratar a 50 personas y pedí a mi directora de Recursos Humanos un esfuerzo mayor. Así fue como incorporamos a 214 e incluso la exministra Fátima Báñez nos entregó un premio. Algunos trabajadores llegaron a decirme que les había salvado la vida.