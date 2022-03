Linares: "La tarifa regulada es una muy mala fórmula para la gente vulnerable"

Cofundador del centro de investigación privado Economics for Energy, Pedro Linares ha actuado como consultor para empresas e instituciones públicas y privadas de España, Europa y América Latina. Este catedrático de la Universidad Pontificia Comillas repasa los desafíos del sistema eléctrico cuando la guerra ha dinamitado los precios.

El Gobierno baraja fijar límites a la cotización de la electricidad en el mercado mayorista y podría hacerlo incluso antes de que la Comisión Europea presente su plan a finales de marzo. ¿Está legitimado para actuar sin ir de la mano de Bruselas?

En el momento actual, hay legitimación para hacer muchas cosas. En principio, esto no está permitido por la normativa europea, que dice que el límite son 3.000 euros por megavatio hora. Hay que pedir permiso. Pero, estamos en unas circunstancias de emergencia absoluta y a grandes males, grandes remedios. A lo mejor, Bruselas tampoco protesta. No quiere decir que sea la mejor opción. Pero, en el momento actual, muchas reflexiones que hacemos a respecto de si una medida es o no apropiada van al congelador temporalmente.

¿Por qué existe ese límite de 3.000 euros que fija el coste máximo del MWh en el mercado a nivel europeo?

El límite se puso para evitar barbaridades. Para evitar que alguien, en determinadas circunstancias, abuse del mercado. Se fijó muy alto precisamente para recoger circunstancias como las que estábamos viviendo antes de la guerra, cuando los precios ya estaban elevados, aunque aquello no era indicativo de que el mercado no estuviera funcionando. Cuando los precios están altos, hay más incentivo a la inversión en renovables y a acelerar la transición. Pero ahora las circunstancias no son normales por la guerra y las señales que pueda lanzar el mercado son disparatadas.

A la espera de que la Comisión Europea oficialice su plan para evitar el contagio de la cotización del gas a la electricidad, todo indica que las medidas serán temporales. Pero, ¿Europa debería romper definitivamente con el sistema marginalista de fijación de precios de la luz?

Una cosa son las medidas de emergencia, pero el mercado marginalista es un gran invento y no tiene sentido cargárselo. En general, traslada las señales adecuadas. Sin este sistema es muy complicado tener un mercado europeo funcionando. Es el que hace que se invierta más o menos en renovables. ¿Sin el mercado, quien establece cuánto se invierte? ¿Un gobierno? No son necesariamente los más apropiados para tomar esas decisiones. El mercado marginalista tiene muchos beneficios, aunque, hay que hacerle algunos ajustes, pues ningún mercado es perfecto.

¿Al hablar de señales se refiere a que cuando los precios están altos se estimula la inversión en renovables?

Sí. Se trata de echar al gas. No lo queremos porque emite CO2, y cuanto más caro se ponga, antes lo vamos a echar. ¿Y eso quién nos lo dice? El mercado. En cambio, si el gas estuviera muy barato, a lo mejor nos decidíamos por aprovecharlo un poco para ir construyendo renovables. De nuevo, la discusión es sobre quién es más listo. ¿Los gobiernos o los mercados? Hay un poco de razón en los dos. Por eso interesa tener a los dos en la foto. Igual que tampoco creo que no deba haber regulación en los mercados. No, porque estos también se equivocan.

Varias industrias están parando la producción por los costes energéticos. ¿Qué medidas precisan?

Hay una que se debería haber adoptado desde hace mucho tiempo: hacer contratos a largo plazo. Cuando te la juegas tanto con el coste de la energía, no tiene ni pies ni cabeza jugártela día a día al precio del mercado. A nivel de consumidores, muchos nos estamos cambiando de la tarifa en la que los precios vienen determinados por el mercado –el PVPC– a un contrato. A lo mejor es más caro de lo que pagábamos antes, pero nos evitamos precios disparatados en el próximo año. Es una herramienta. Las energéticas saben que esta situación es temporal y se están atreviendo a ofrecer contratos razonablemente estables. Entonces, una primera medida que podría aplicar un gobierno es ayudar a que todo el mundo firme contratos a largo plazo. Hace falta un trabajo de convencer a las dos partes. Luego hay versiones más duras, como obligar a contratar. Habría que hablarlo con Bruselas, pero también se podría hacer.

La vinculación del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) a los costes horarios que se fijan en el mercado ya venía propiciando subidas de la factura de la luz en 2021. ¿Lo idóneo sería eliminar o reformar esta tarifa regulada, a la que están acogidos 10,9 millones de hogares?

No vería ningún problema en suspender el PVPC, por ejemplo, por dos meses. Una cosa son las medidas de emergencia y otra, las del medio plazo. En condiciones normales, el PVPC es una muy mala fórmula para la gente vulnerable, porque no garantiza que puedan permitirse la electricidad y el bono social no arregla las cosas. En su momento, se quiso aplicar esto a todo el mundo, incluidas las rentas altas. A los consumidores vulnerables se les debería aplicar una tarifa fija que les apantalle totalmente. Pero, si ofreciéramos una tarifa fija baja a todo el mundo, ¿quién querría contratar en el mercado libre? Nos cargaríamos el mercado eléctrico europeo y eso nunca podría pasar. La PVPC es la única manera de ofrecer una tarifa ‘regulada’ a la gente que no es vulnerable, aunque Bruselas ya ha cuestionado brindar esta opción a quien tiene dinero.

Ya sea bajando la calefacción o con otras medidas, Europa quiere reducir este año su dependencia del gas ruso en dos tercios y cortar del todo la compra de combustibles fósiles a Moscú antes de 2030. ¿Estamos capacitados?

Es la cuestión. Para España es fácil cortar con el gas ruso, pero para Alemania es más complicado. El gas se usa fundamentalmente en la industria y esta no tiene todavía muchas opciones de sustitución. Primero decidimos ponernos con las renovables y el coche eléctrico y dejar la industria para más tarde. Ahora, hay conciencia de que hay que decidir ya la solución y conseguirlo en diez años. Ya era complejo hacerlo en 2050, pero adelantarlo 20 años lo es más, pues tenemos algunas tecnologías, pero otras no.

Está ahí el hidrógeno...

Ahora mismo es carísimo. Y no es sustituir uno por otro. Hay una planta piloto para producir acero en Suecia y estamos empezando a ver resultados, pero no tenemos tecnologías de uso inmediato. Además, hace falta potencia renovable para generar hidrógeno. No es algo que se haga en diez años y tocando el termostato, menos.