El límite al precio del gas para abaratar la luz a millones de usuarios se retrasa un poco más

El plan trazado por España y Portugal para intervenir el precio del gas con el que se genera electricidad como vía para contener la factura de la luz de millones de hogares y empresas está a punto de pasar el filtro de la Comisión Europea pero aún falta su visto bueno definitivo, por lo que queda descartado que se apruebe este martes en Consejo de Ministros como se preveía tras retrasarse ya una semana ante la complejidad del mecanismo.

El primer ministro luso, António Costa, anunció este lunes por la mañana que ambos países habían conseguido el visto bueno de Bruselas a la medida y fuentes del Gobierno español lo corroboraron más tarde, pero horas después el Ejecutivo comunitario aclaró que el plan todavía no tenía el camino completamente abierto para su aplicación. Precisó que lo trasladado a Madrid y Lisboa fue un "análisis preliminar" y una especie de declaración de intenciones de que avalará el sistema si se aprueba en los términos notificados, pero señaló que quedaba información por presentar sobre la operativa técnica del mecanismo antes del 'sí' final, un paso que Bruselas aseguró que llegará "pronto".

El objetivo del ministerio de Teresa Ribera es que pueda entrar en vigor "lo antes posible", para que los consumidores con la tarifa regulada, 10 millones en España, y las industrias que tienen su recibo ligado a la cotización del megavatio en el mercado mayorista, puedan notar un alivio en la factura de mayo. Así, no se descarta la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario este viernes. Si no fuese así, quedaría para el martes, si no hay más obstáculos.

¿En qué consiste el mecanismo y qué impacto tendrá? Supone que el precio del gas con el que los ciclos combinados generan electricidad no podrá superar un límite establecido en 50 euros por megavatio/hora (MWh) de media durante doce meses. Eso hará que baje el coste de la electricidad en el mercado mayorista, en el que el megavatio tiene una cotización diferente cada hora del día y que condiciona el recibo de los usuarios con el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC). Si hoy se paga de media a 208,7 euros, la previsión es que caiga a entre 120 y 150 euros durante el año de aplicación del tope, con lo que hogares y empresas pagarán menos.

El mercado en España funciona de tal manera que la demanda diaria de electricidad se cubre primero con los fuentes de generación más baratas, como la nuclear, la eólica y la solar. Si su producción no llega, entran en el pool las más caras, que son los ciclos combinados, pues usan un recurso más costoso como el gas natural y tienen que pagar derechos de emisión de CO2. Esa última tecnología a la que se recurre fija el precio que se paga al resto, aunque produzcan casi a coste cero. Y, aunque las más caras no sean necesarias para atender toda la demanda, marcan igualmente los precios de las demás. De esta forma, si se pone un tope en las ofertas de gas, la factura para aquellos usuarios vinculados al mercado mayorista se abaratará.