Lidl intensifica a súa aposta por Galicia e eleva un 10% as súas compras

Lidl mantén a suá aposta pola industria agroalimentaria de Galicia. Segundo informa a compañía nun comunicado, o seu compromiso "intensificouse ano tras ano, destinando máis de 1.750 millóns de euros na compra de produtos de empresas locais durante os últimos seis anos (2018-2023)."

Esta tendencia á alza na selección de artigos de proximidade viuse reflectida nun novo récord de adquisicións por valor de 362 millóns de euros no último exercicio.

Os produtos de Km0 de Galicia, como os lácteos, viños, conxelados e outras mercancías procedentes do campo e da costa da comunidade, reforzaron a súa presenza nas liñas de distribución nacionais e internacionais de Lidl.

No último exercicio, a cadea incrementou nun 10% o volume de compras a provedores galegos, consolidando o seu apoio á economía local e o seu compromiso coa calidade e a sostibilidade.

O director rexional de Lidl en Galicia, Jaime Herrá, destaca a "confianza e garantías contrastadas" que tanto a rexión como a súa industria agrogandeira e alimentaria levan ofrecendo para a compañía durante os últimos anos.

Esta relación materializouse "nunhas compras de produtos locais que cada ano rexistran cifras récord, reafirmando o impulso económico e social da nosa marca neste territorio onde Lidl se estableceu hai 26 anos".

Neste sentido, Herrá subliña que "apostar por produtos de calidade e de proximidade non só supón ofrecer aos nosos clientes o mellor servizo posible, senón que tamén representa unha excelente oportunidade para demostrar o noso compromiso cun sector primario circular e sostible".

Máis de 400 produtos das catro provincias

Entre a ampla variedade de artigos que Lidl adquiriu en 2023 para ofrecer nos seus establecementos, con máis de 400 produtos distintos procedentes de máis de 60 provedores das catro provincias galegas, destacan os produtos lácteos, os conxelados e as conservas, sectores aos que pertencen os cinco principais provedores da marca por volume de compras.

Nese esforzo por potenciar e outorgar valor diferenciado aos artigos de proximidade, Lidl promove unha liña distinguida de produtos da rexión baixo o selo É galego, é bo.

Este distintivo, presente nos establecementos das catro provincias, permite aos consumidores identificar a orixe dos alimentos e, ao mesmo tempo, pon en valor o sector primario de Galicia.

Orixe galega no mercado internacional

Ademais da distribución de marcas referentes da comunidade na súa rede de establecementos de Galicia, que actualmente suman 36, e do conxunto de España, Lidl aproveita a súa extensa presenza no mercado internacional para ampliar o seu alcance.

En concreto, o ano pasado a empresa destinou máis de 90 millóns de euros a comercializar produtos galegos noutros países, o que representa un 25% do total do volume de compras na comunidade.

O director rexional de Lidl, Jaime Herrá, pon en contexto estas cifras ao explicar que "un de cada catro produtos que compramos en Galicia remata nas cestas da compra doutros países". Herrá engade que “ano tras ano acreditamos que existe unha gran demanda estranxeira, especialmente dos produtos emblemáticos da rexión pola súa calidade, como as verduras, os derivados lácteos e, en xeral, os alimentos procedentes do mar e do campo galego”, concreta.

Galicia, territorio de expansión para Lidl

A cadea de supermercados Lidl continúa a súa expansión en Galicia, non só en termos de subministración, senón tamén en infraestruturas e novas contratacións. Para finais de 2024, Lidl planea inaugurar dous novos establecementos na rexión: en Vilar do Colo (Fene, A Coruña) e en Cambados (Pontevedra), tendas ás que se sumará tamén nos próximos meses a que se está construíndo na zona universitaria de Lugo.

Ademais, estase a levar a cabo unha modernización integral das instalacións de Fonteculler (Culleredo, A Coruña) nunha nova localización dentro do mesmo municipio, de xeito que ao rematar o ano agárdase que a marca opere preto de 40 tendas en toda a comunidade.