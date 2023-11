Lidl destina máis de 17 millóns de euros á compra de froitas e verduras galegas en tres anos

Lidl investiu durante os últimos tres anos máis de 17 millóns de euros na compra de preto de 10 toneladas de froitas e verduras do campo galego, das que exportou unha parte a mercados internacionais.

Así o explica a cadea de supermercados nun comunicado no que abunda en que neste período se aprecia que o investimento foi especialmente relevante en Pontevedra. Esta provincia aglutinou preto do 70% do total das compras de produto hortofrutícola que a compañía realiza na comunidade, destinando preto de 12 millóns á adquisición de máis de 6 toneladas deste tipo de produto entre 2020 e 2022.

Ademais, nesta demarcación as compras de froita e verdura no 2022 foron case un 12% superiores ás de 2020, o que reflicte "unha aposta por parte de Lidl non só sostida no tempo, senón incluso incrementada nun contexto de aumento de custos coma o actual", tal como subliña o director rexional de Lidl en Galicia, Jaime Herrá.

Top-4 de productos

En concreto, no último exercicio, destacaron as máis de 1,5 toneladas de kiwis e os 170.000 quilos de lechuga adquiridos en Pontevedra; os 165.000 quilos de pataca mercados en Ourense e os máis de 90.000 quilos de repolo lugués.

Estes catro produtos conforman o top-4 de froitas e verduras máis mercadas pola marca a provedores galegos no 2022. O mesmo voceiro da cadea de distribución afonda en que “estas estatísticas amosan que o produto hortofrutícola galego é unha parte fundamental do compromiso de Lidl cos alimentos de KM0 da rexión", incluíndo compras de artigos con distintivo de DOP ou IXP, coma a castaña ou a pataca.

Paralelamente, Herrá lembra que este último ano a cadea incrementou un 30% as súas compras de produtos de proximidade ata acadar os preto de 330 millóns de euros mobilizados, un importe co que a compañía logra o seu máximo histórico na comunidade.

Por último, o directivo de Lidl asegura tamén que este impulso das compras a provedores do territorio, sumado ao milleiro de empregos directos xerados nas 36 tendas da región, as súas oficinas e a súa plataforma loxística en Narón é “o noso humilde gran de area para que Galicia lle poida plantar cara a ese enorme desafío demográfico que ten por diante ao cooperar no mantemento da actividade do sector primario, tan vencellado a un campo que historicamente viu como a súa pobloción tiña que desprazarse ás cidades na procura de oportunidades laborais".

O impacto de Lidl en Galicia

Un estudo da consultora PwC sobre o impacto corporativo de Lidl en España apunta que a comañía é responsable de máis de 7.600 postos de traballo en Galicia (un 0,70% do total autonómico) –entre directos, indirectos e inducidos–.

"Así mesmo, a aposta de Lidl por Galicia tamén ten un destacado impacto na economía rexional. Segundo o mesmo estudo, a cadea achega preto de 360 millóns de euros anuais ao PIB desta comunidade autónoma (un 0,64% do total autonómico)", indica Lidl.