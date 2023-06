Lidl aumentou un 30% as súas compras a provedores galegos

O compromiso de Lidl coa industria agroalimentaria galega quedou "patente" co aumento dun 30% nas súas compras de produto de proximidade durante o último ano, ata alcanzar os preto de 330 millóns de euros (acadando así o seu máximo histórico en adquisicións en dita comunidade). Desta maneira, a compañía "segue a apostar por intensificar" nos seus estantes nacionais e internacionais a presenza de artigos de KM0 de Galicia como lácteos, aceite, viños, conxelados ou diversos produtos do campo galego, entre outros.

Grazas á "liña ascendente" que a cadea segue na comunidade, o volume de adquisicións deste último lustro (de 2018 a 2022, ambos incluídos) supera xa os 1.400 millóns de euros. Tal como subliña o director rexional de Lidl en Galicia, Jaime Herrá, "este crecemento sostido avala que confiamos máis que nunca nas grandísimas posibilidades desta rexión, tanto dende o punto de vista dos recursos humanos como da calidade dos seus produtos". Neste sentido, o directivo incide en que "mobilizar esta importante cifra para a compra de alimentos e bebidas galegos é, ademais dunha oportunidade para dar visibilidade en todas as nosas tendas ás excelentes referencias do territorio, un puntal de seguridade para os preto de 75 provedores cos que traballamos actualmente e cos que ano tras ano colaboramos".

Gran variedade de referencias galegas

O incremento constante na aposta de Lidl polo produto rexional tamén se reflicte no número de referencias que lles ofrece aos seus clientes, alcanzando xa as preto de 450, que comercializa tanto nas súas tendas de Galicia, como de toda España e do estranxeiro. En concreto, a cadea oferta un cento de produtos tipicamente galegos nos establecementos das catro provincias baixo o selo É galego, é bo, co que os consumidores poden identificar a orixe dos alimentos á vez que pon en valor o sector primario galego. Adicionalmente merca outras 350 referencias na comunidade que vende nas súas tendas de España e Europa, entre as que se atopan artigos permanentes e outros que se ofertan segundo a tempada.

Neste senso, o mel DO Galicia de González Carballal; os viños brancos Tabagonia Albariño e Inexplorado Albariño DO Rías Baixas; o vermú Petroni; as distintas variedades de lombo, chourizo e xamón Torre de Núñez ou os queixos Doña Cobiña DOP Tetilla ou o afumado de Prestes, entre outras, son algunhas das novidades da rexión que a cadea de supermercados introduciu durante o último exercicio 2022 nos seus puntos de venda.

Presenza nacional e internacional

Ademais da distribución destas referencias na rede de supermercados que ten na comunidade (36 na actualidade), a cadea continúa a incrementar os mercados nos que pon a disposición dos seus clientes o produto galego. Neste senso, as referencias que, ano tras ano, consolida entre a súa oferta habitual chegan non só aos establecementos españois, senón tamén aos doutros países.

De feito, do importe total de compras na comunidade durante 2022, Lidl destinou uns 90 millóns de euros (un 26%) para comercializar eses artigos noutros países. Tal como explica Herrá, "estas cifras de exportación certifican o atractivo que ten o produto galego dentro e fóra das nosas fronteiras", como acredita a gran demanda estranxeira de lácteos, verduras, viños, conxelados e alimentos derivados do mar, entre outras referencias da rexión.

Por todo iso, o director subliña que "Lidl segue a manter activos todos os seus recursos para continuar avanzando na súa presenza no mercado galego e, o que é tamén moi importante para a cadea, para seguir reforzando as posibilidades e a visibilidade dun sector primario que se converteu en punta de lanza da nosa estratexia comercial".