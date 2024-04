Llevamos una temporada un poco convulsa económicamente hablando. Por ello, cada euro cuenta y todos buscamos ir sumando ahorro de aquí y allá. Esto es especialmente importante en lo que se refiere a las facturas de luz y gas, que sin duda se llevan un buen pellizco del presupuesto mensual de la mayoría de los hogares y empresas. Son servicios imprescindibles, que usamos para cocinar, trabajar o calentarnos en nuestras casas y negocios y sin los que nuestra calidad de vida se vería claramente perjudicada.

Armados con la calculadora bajo el brazo y el lápiz sobre la oreja, nos enfrentarnos a las facturas, para ver si entre cada línea exprimimos algún que otro euro para vivir un poquito más holgados. Pero, ¿qué es el término de potencia? ¿Valle, punta, llano?, ni que fuéramos de excursión. Claramente, necesitamos compañía para enfrentarnos a semejante papelón porque, lo que está claro, es que la solución del ahorro no es cenar a la luz de las velas.

En busca de nuestro aliado perfecto nos topamos con Norbel Energía. una empresa lucense con más de 15 años de experiencia como asesoría energética. Ayudan a particulares, autónomos, comunidades y empresas a reducir su gasto energético, intentando conseguir el máximo ahorro y buscando lograr el consumo energético más eficiente para sus necesidades.

P. Estamos intentando ahorrar en energía y nos está costando más de lo que nos gustaría, ¿necesitamos una asesoría energética?

R. El sector de la energía es complejo: múltiples compañías comercializadoras, muchas tarifas y poco claras. A la mayor parte de los consumidores les cuesta entender y saber cuál es la opción que mejor se adapta a sus circunstancias. Por eso se pueden dejar ayudar por un asesor energético, alguien que conoce a la perfección el mercado y que está del lado del consumidor final, no de las productoras o comercializadoras de energía.

P. Pero, ¿qué es lo que hacéis exactamente las asesorías energéticas?

R. En Norbel Energía tenemos como misión principal conseguir el máximo ahorro económico y energético para nuestros clientes, siguiendo siempre las regulaciones del mercado eléctrico español. Lo hacemos con independencia de cualquier compañía. Nuestro cliente eres tú y nuestro interés es lograr que pagues lo menos posible por tu electricidad o gas.

P. Y ¿en qué consiste el procedimiento para conseguirlo?

R. Es muy sencillo. Primero necesitamos ver tus últimas facturas de luz y gas para hacernos una idea de las tarifas que tienes contratadas. Estudiamos los consumos y te aconsejamos sobre qué potencia contratar, lo que generará ahorro en el término fijo. Además filtramos para ti las tarifas y condiciones de las comercializadoras para presentarte las mejores opciones y que así decidas cuál contratar. Cuando elijas, en Norbel nos encargamos de todas las gestiones para el cambio de contrato. Además, como estamos siempre al tanto de las novedades y variaciones del mercado energético, comprobamos periódicamente tus facturas y consumos para que siempre tengas acceso a la mejor opción.

P. Pero, ¿esto es gratis? Tiene que haber una letra pequeña, porque si no, ¿cómo ganáis dinero vosotros?

R. Pues no, no hay letra pequeña. Norbel Energía obtiene sus ganancias como, por ejemplo, una correduría de seguros. Tú elijes un seguro y se te cobra la cuota, pero no pagas por las gestiones. Pues en Norbel Energía es parecido. Quizá tus dudas vengan de una mala fama no merecida, a causa de una estafa telefónica que ha manchado la terminología "asesoría energética". Llaman a gente para conseguir sus datos y timarlos. Pero no tiene nada que ver con nosotros. En Norbel Energía nunca te llamaremos sin tu previo consentimiento, trabajamos de forma legal y con total transparencia y puedes ponernos cara cuando quieras, visitándonos en nuestras oficinas de la calle Nicomedes Pastor Díaz, en Lugo.

P. Y ¿os dedicáis solo a esto, u ofrecéis algún otro servicio?

R. Esta es nuestra línea principal, de trabajo, tanto para particulares como para autónomos y empresas. Pero además disponemos de servicios complementarios con los que también ayudar a ahorrar, como las soluciones de autoconsumo, la iluminación LED o la instalación de cargadores para vehículos eléctricos. También contamos con asesores legales para gestionar reclamaciones a distribuidoras y comercializadoras y podemos ayudarte con gestiones como cambios de titularidad, aumentos de potencia, domiciliaciones bancarias, etc.

P. Pues nada, solamente me queda preguntaros cómo puedo solicitar vuestros servicios.

R. ¡Encantados! Puedes llamar nos al 982 24 25 51 o escribirnos a [email protected] y te explicamos todo y solicitamos lo necesario para asesorarte. Además, es totalmente sin compromiso: si no te convence o cambias de idea, nos lo dices y te vas, sin ataduras.