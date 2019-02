La revolución que ya está aquí

Muutech, con sede en Nigrán, está buscando un ingeniero para su departamento de I+D. Xoia, en A Coruña, aspira a sumar dos o tres profesionales a su equipo en 2019. Y ambas empresas, creadas en los dos últimos años, dicen que encontrar lo que buscan les suele costar entre "bastante" y "mucho". Son reflejo del crecimiento del sector TIC en la comunidad, que con sus en torno a 22.000 trabajadores y 3.400 firmas opera con unas tecnologías que están cambiando a ritmo de revolución el mundo, la economía y el mercado laboral. Y ese, al menos de momento, no facilita encontrar todas las manos que necesita.

"Agora mesmo o sector tecnolóxico ten un déficit de traballadores a todos os niveis", subraya el Clúster TIC Galicia, porque se requieren desde perfiles "básicos" hasta otros "altamente especializados". Es decir, desde ‘testers’ —que son probadores— hasta expertos en análisis de datos, aunque los más demandados son programadores, "en concreto de Java". Contándolos a todos, el gerente de la asociación apuntó una cifra hace unos días en Lugo, para advertir de un déficit de unos 3.000 empleados en la comunidad en el sector para el próximo año.

En un mercado laboral que cerró 2018 con casi 149.000 parados no deja de llamar la atención el dato, que habla de una carencia que se acusa mucho más allá de Galicia y no tiene una sola causa. Entre ellas, el clúster apunta que la oferta académica universitaria "non cobre claramente as necesidades de profesionais actuais" —pese a ser "ampla"— y que existe "certo grao de falta de vocación e de información" que lleven a la profesión. Es "algo no que se está a traballar", ante unas necesidades que no solo existen en el segmento TIC, porque la demanda de perfiles tecnológicos se reparte entre varios sectores.

"Moitas profesións son moi novas e non hai aínda xente formada en Galicia, ou os que hai marcharon", apunta Galejobs

Así las cosas, en el portal de empleo Galejobs saben que no siempre es fácil dar con lo que se busca, sobre todo en el caso de empresas que buscan informáticos "moi especializados". "Moitas profesións son moi novas e non hai aínda xente formada en Galicia, ou os que hai marcharon en busca de novas oportunidades noutros países", apuntan. Entre unas cosas y otras, en la lista de los perfiles tecnológicos que más cuesta encontrar incluyen esos informáticos o ingenieros muy especializados, expertos en robótica o en el márketing orientado a la captación en el entorno online.

Entre estos y otros, Spring Professional, de Adecco, tiene claro que este año "las compañías no perderán de vista la necesidad de contar cada vez más" con profesionales de esa rama. "Las áreas de tecnologías de la información y telecomunicaciones no paran de expandirse y ofrecer nuevas oportunidades laborales, no siempre fáciles de cubrir para las empresas: desde la inteligencia artificial a la seguridad y el tratamiento de datos", señala Nagore Rubio, directora de esa división de la compañía de recursos humanos en Galicia y País Vasco.

FUTURO. En este punto, el Clúster TIC cree extensible a la comunidad y España la previsión de la Agenda Digital de la Comisión Europea de que las vacantes de empleo de su sector aumentarán un 10% entre 2019 y 2020 en el continente. Y eso es algo que si se prolonga afectará a su competitividad.

Puestos como los de especialista en Machine Learning o arquitecto de soluciones de internet de las cosas tendrán "moito percorrido"

Números aparte, está claro que hay puestos como los de especialista en Machine Learning, arquitecto de soluciones de internet de las cosas o jefe de proyecto y organización de servicios de tecnologías de la información que "van ter moito percorrido" en el segmento TIC. Y el clúster prevé, además, que, como la tecnología se está "hibridando" con el resto de sectores, de esa mezcla saldrán nuevas profesiones.

"A tecnoloxía vai xogar un papel fundamental, mesmo en profesións nas que non se esperaba, como a especialización en sanidade", apunta Galejobs, que remite a la lista elaborada en 2018 por el Foro Económico Mundial con diez profesiones emergentes. Ahí están los analistas de datos, especialistas en inteligencia artificial, desarrolladores de software o expertos en big data, entre otros. Y seguro que habrá sorpresas. Porque, además, como subraya Adecco, "la cuarta revolución industrial está aquí".

"Ayudamos a que los datos aporten valor a las empresas, y cada vez va a haber más"





Pasado algo más de un año de su constitución, y con un equipo que ahora cuenta con más del doble de profesionales, Muutech tiene una quincena de clientes. Son sobre todo empresas de telecomunicaciones, industriales y de retail, la mayoría de Galicia, pero también de otros puntos de España. Y están "ampliando horizontes", como apunta desde Suiza González, que es el director de márketing y ventas.



La firma, que participa en la Business Factory Auto y en otra aceleradora en Barcelona, tiene asegurado que no le faltará material. "Cada vez hay más información, y va a haber tanta y de tantas fuentes que será muy difícil gestionarla; nuestra herramienta permite aglutinarla y mostrar lo importante", dice. Muutech trabaja con algo que no deja de crecer, con datos, para convertirlos en información "valiosa". Es lo que hacen las soluciones de monitorización que ofrece, enfocadas a sistemas industriales, de información y de producción para recoger sus datos —de servidores, equipos, sensores—, analizarlos y facilitar su gestión. "Para darles un poco de sentido y que aporten valor a las empresas", como explica Óscar González, uno de los tres ingenieros que se lanzó a crear esta startup, con sede en Nigrán. Con todo eso, lo que ofrecen es un control del negocio centralizado, alarmas predictivas para adelantarse a problemas e información que, en caso de que los haya, permite localizarlos de forma "rápida y sencilla" para solucionarlos.Pasado algo más de un año de su constitución, y con un equipo que ahora cuenta con más del doble de profesionales, Muutech tiene una quincena de clientes. Son sobre todo empresas de telecomunicaciones, industriales y de retail, la mayoría de Galicia, pero también de otros puntos de España. Y están "ampliando horizontes", como apunta desde Suiza González, que es el director de márketing y ventas.La firma, que participa en la Business Factory Auto y en otra aceleradora en Barcelona, tiene asegurado que no le faltará material. "Cada vez hay más información, y va a haber tanta y de tantas fuentes que será muy difícil gestionarla; nuestra herramienta permite aglutinarla y mostrar lo importante", dice.

"Nun par de anos case todo o mundo consumirá contidos en realidade aumentada"