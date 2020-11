José Manuel Díaz: "Quiero unidad empresarial y no una guerra electoral en la CEG"

Con el respaldo unánime de la junta directiva de la Confederación de Empresarios de Ourense (CEO), José Manuel Díaz Barreiros (Ourense, 1965) encabeza, hasta el momento, la única candidatura para presidir la patronal gallega (CEG). Exvicepresidente de la CEO y miembro del comité ejecutivo y de la junta directiva de la CEG desde 2013, está al frente del grupo Marcelino Díaz, que desde 1956 desarrolla actividades de asesoría jurídica y fiscal y de correduría de seguros en la ciudad de As Burgas. Este licenciado en Derecho por la Complutense de Madrid aspira a devolver "estabilidad" a una institución que lleva desde enero de 2018 en situación de interinidad tras la dimisión del coruñés Antón Arias, al que las cuitas provinciales vencieron. "Doy el paso porque muchos empresarios de toda Galicia, a título individual, me han animado; es una decisión meditada durante meses y lo hago por compromiso empresarial", explicó en declaraciones a AGN.

Díaz, que este jueves desgranó en rueda de prensa el programa con el que se dispone a concurrir a las elecciones que la Confederación de Empresarios de Galicia celebrará el día 27, incide en que en el seno de las organizaciones provinciales y de las sectoriales existe concierto en torno a la necesidad de construir una candidatura de "máximo consenso". A esta clave, añade que la CEO considera que el próximo presidente debería ser "conocedor de los órganos de gobierno" de la CEG y una figura bregada en la negociación de acuerdos en este escenario de "conflictividad política, social y económica".

"Pero cualquier asociado, legítimamente, puede presentar su candidatura", añade Díaz, que saluda el paso dado por el expresidente de la Confederación Española de Empresas de Formación, el vigués Pedro Rey, que se ha puesto a disposición de la CEG para concurrir a los comicios, aunque formalmente no ha hecho pública su postulación. "Es un amigo y compañero al que respeto mucho. Se ha limitado a manifestar que se prestaría a ser candidato si así se consideraba, pero no tengo conocimiento de que ninguna asociación empresarial haya aprobado su candidatura", constató este miércoles Díaz.



El ourensano no rehúye la competencia con otros candidatos, de hecho, sostiene que resultaría "enriquecedor contrastar programas". No obstante, tiene claro que no quiere "una guerra electoral, sino unidad empresarial" ante una pandemia que "ha acentuado la crisis". "Si hay uno o dos candidatos más, tendremos que hablar y llegar a un consenso mayoritario", refiere.

En una organización sumida en la inestabilidad desde que en 2013 el vigués José Manuel Fernández Alvariño tomó el relevo al coruñés Antonio Fontenla, Díaz destaca el ambiente "tranquilo" que impera desde el pasdo verano, lo que ha permitido aprobar las cuentas de 2018 y 2019 por amplia mayoría.

CÓDIGO ÉTICO. Convencido de que ha llegado la hora de que la patronal —que representa a unos 200.000 negocios— enderece el rumbo para "defender los intereses generales de los empresarios gallegos", avanza que la clave de su programa será "fortalecer la imagen de la CEG". Para lograrlo, propondrá implantar un código ético e impulsar iniciativas sociales y económicas, explorando fuentes de financiación, además de promover iniciativas con el norte de Portugal, proyectos para concurrir a los fondos de recuperación europeos y de colaborar con la organización del Xacobeo 2021.

Díaz, que destaca la vocación que entraña la presidencia de la CEG al ser un cargo no retribuido, apunta que de aquí al 17 —cuando vence el plazo para presentar candidaturas— tratará de recabar los máximos apoyos posibles de las sectoriales y provinciales. Si lo logra, ese mismo día registrará de forma oficial su postulación.

