Javier Santana: "El sector agrícola es un campo perfecto para hacer tecnología"

Este hombre "de pueblo al que además le gusta hacer software" prescinde de etiquetas y desde hace unos meses es "fulano en BBVA", como responsable de los servicios de datos de una nueva plataforma tecnológica. Antes lo conocieron como el "fulano de los tractores", porque creó con Agroguía un sistema de guiado agrícola GPS, y se dedicó a los mapas con Carto, como desarrollador primero y responsable de tecnología (CTO) más tarde. Con todas esas facetas, el ingeniero Javier Santana (Valladolid, 1981) está este sábado en la capital gallega para sumar su experiencia a todas las que reúne NOSDay, un evento de tecnología y startups que quiere fortalecer el ecosistema emprendedor.

Le tocará hablar en el foro de ‘product managers’ y CTOs. ¿Están enfrentadas las dos figuras?

No, de hecho en mi opinión deben trabajar juntos para que el producto salga adelante, aunque creo que tiene más sentido la figura de ‘product manager’ que la del responsable de tecnología. En el fondo la tecnología es como los árbitros, solo se habla de ella cuando falla, y lo importante es que el producto resuelva el problema que tiene que resolver, y no otro que nadie tiene, como suele ser habitual.

¿Y qué tiene que hacer un CTO?

De todo, depende del tamaño de la empresa: desde desarrollar o gestionar a unos pocos desarrolladores en una firma pequeña a llevar jefes de equipos, discutir la posibilidad técnica de ciertas funcionalidades o plantear la estrategia a largo plazo en una empresa más grande.

Usted empezó por el sector agrícola, con Agroguía, que mantuvo rentable durante 12 años. ¿Es un buen campo para ofrecer tecnología?

Es un campo perfecto para hacer tecnología: hay dinero, mucho margen de mejora, un sector en alza, porque cada vez somos más en el planeta y todos tenemos que comer... No te das cuenta de la cantidad de cosas que puede solucionar el software en el campo. Por ejemplo, mejorar el tratamiento de los viñedos y ayudar con trabajos forestales.

¿Y se está haciendo la apuesta por la nueva tecnología en el campo?

Sí, hace años. Ahora se empiezan a ver coches que se conducen solos, y hace ya más de una década que los tractores lo hacían. Se usan imágenes por satélite, software para hacer trazabilidad. En España tenemos varias empresas, por ejemplo Cropti, que hace trazabilidad, Bynse con sensores, Smart Rural con sus drones...

Ahora que lo ve desde fuera, ¿por qué cree que Carto, con sus mapas a partir de bases de datos, se convirtió en una startup de referencia y un negocio por el que han apostado tantos inversores?

Creo que apostaron por dos razones: los que formábamos el equipo, que éramos gente comprometida, trabajadora y con ganas de hacerlo bien, y por el ‘track record’. Antes de Carto éramos una pequeña consultora de software (Vizzuality) en la que hacíamos proyectos de visualización de datos punteros a nivel mundial, con clientes tan variopintos como Google o la Nasa. Luego se convirtió en una startup de referencia porque trabajamos mucho, nos gustaba lo que hacíamos —y doy fe de que sigue siendo así— y tuvimos suerte de estar donde tocaba en el momento preciso.

¿Qué tal lo están haciendo las startups en Galicia y en España?

A la vista está que lo están bordando. Todas las semanas hay noticias de inversiones millonarias, nuevas startups, ‘exits’, etc. La realidad es que la mayoría de startups están localizadas en Madrid o Barcelona, sin embargo todas ellas tienen el equipo por toda España. Carto, por ejemplo, tiene gente trabajando desde Galicia. En Galicia soy muy fan de Quecochemecompro y, bueno, Getmanfred, que son gallegos de corazón.

Ahora trabaja en la banca. ¿Se está sabiendo adaptar el sector tradicional a las nuevas demandas y a la competencia de las fintech?

Se adapta, se hace muchísimo trabajo, se invierte muchísimo dinero y muchos números de crecimientos en las nuevas áreas están al nivel de los que se pide a una startup para estar entre las mejores. No obstante, el banco no pierde de vista a las nuevas startups, como es lógico. De ahí que yo esté en BBVA. La banca es posiblemente el sector que primero utilizó el software para gestionar y optimizar su negocio, así que adolece de problemas de la edad, sistemas antiguos y formas de trabajo ‘offline’. Por otro lado es un sector muy regulado, hay auditorías y la seguridad de los datos de los clientes se toma muy muy en serio y esto no es fácil. Hay ejemplos recientes de tráfico con datos de usuarios en Facebook. Las fintech son jóvenes, empiezan con folio en blanco y pueden comenzar con sistemas adaptados a los nuevos medios, ser globales desde el comienzo y enfocarse a perfiles muy concretos, pero en comparación con grandes bancos son aún 'demasiado niños’.

Santiago, epicentro de las startups

El teatro Principal de Santiago acoge en la tarde de este sábado la cuarta edición de NOSDay, una jornada de conferencias organizada por jóvenes gallegos emprendedores y vinculados al sector tecnológico para aportar valor y dar visibilidad al ecosistema startup. El encuentro reúne a diez ponentes.



Son, además de Santana, Elisenda Bou (Vilynx), Andrés Casal y Efrén Álvarez (Wetaca), Diego Mariño (Ducksboard y Abiquo), Ignacio Larrú (KFund), Nuria Varela-Portas (Pazo de Vilane), Sergio Álvarez Leiva (Carto y Zara) y Mar Cabra (Civio, Panama Papers, Premio Pulitzer).