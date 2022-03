Isla se despide de Inditex con un beneficio de 3.243 millones y ventas online de récord

Un beneficio de 3.243 millones de euros en 2021, que pese a que prácticamente triplica las ganancias de 2020 sigue un 10,9% por debajo del nivel prepandemia; una facturación que ha crecido un 35,8% en términos interanuales, hasta los 27.716 millones –un 2% menos que en 2019—, y unas ventas online en máximos históricos al alcanzar los 7.491 millones (el 27% del total) que otorgan una posición de “liderazgo mundial”. Es la radiografía con la que Pablo Isla se despide de la presidencia de Inditex tras 17 años al mando del gigante textil de Arteixo. Esta foto fija da paso a un 2022 que arranca con incertidumbre por el cierre temporal de las 502 tiendas de Rusia y las 85 de Ucrania forzado por la guerra y el impacto de la inflación.

El ejecutivo madrileño protagonizó este miércoles su última comparecencia ante analistas financieros y medios de comunicación para rendir cuentas de la marcha del negocio cuando faltan poco más de dos semanas para que el 1 de abril se oficialice el relevo y Marta Ortega, la hija menor del fundador, asuma el cargo de presidenta sin funciones ejecutivas.

De la gestión del negocio se encargará el coruñés Óscar García Maceiras, que este miércoles acompañó a Isla. "Con todas las cosas que han pasado en 2021 y, ahora, cuando se ven en el cómputo anual, te das cuenta de la fortaleza de compañía y de la calidad de sus equipos. Tengo máxima confianza en el futuro con Marta como presidenta, con Óscar como consejero delegado, con el comité de dirección y con todo el resto de equipos en todos los países", declaró Isla. De la nueva primera espada destacó que lleva 15 años trabajando en el grupo y que cuenta con “muchísimo criterio”. También tuvo palabras para García, al que Inditex fichó en enero de 2021, inicialmente, como secretario del consejo. "Es un consejero delegado impresionante", remarcó su predecesor.

Inditex pone el foco en crecer en Estados Unidos ante el cierre temporal en Rusia por la guerra

Abogado del Estado, al igual que García Maceiras, Isla declinó aclarar cuál será su destino a partir de abril y si, junto a su mujer e hijos, dejará Galicia. "Todavía estoy totalmente centrado en la transición. No me voy a retirar, pero no puedo decir nada más", respondió a preguntas de los medios. El todavía presidente aseguró que el tiempo transcurrido desde que a finales de noviembre se anunció su relevo fueron “unos meses muy intensos y bonitos, de mucha compenetración", pese a que por el camino le tocó lidiar con un nuevo descenso de las ventas provocado por la variante ómicron del covid en plena campaña de Navidad y con la guerra de Ucrania, que ha agravado la crisis energética y del suministro de materias primas. “Ha sido un proceso muy natural”, resumió en alusión al traspaso de poderes.

REMONTADA. Respecto a la marcha del ejercicio fiscal 2021 –1 de febrero de 2021 a 31 de enero de 2022--, Isla incidió en que los resultados refrendan “la solidez, fortaleza del modelo de negocio, orientación estratégica y calidad de los equipos” pese a que el año fue “complejo”. Como prueba de ello, destacó que, sin tener en cuenta el efecto de los tipos de cambio, la facturación superó en un 3% el nivel de 2019. Otro dato en el que puso el foco fueron los 15.814 millones de margen bruto –que mide la diferencia entre el precio de venta y el coste de producción—, que alcanzó el 57,1% de la facturación, el nivel más alto en seis años.

MENOS TIENDAS Y 6.000 EMPLEOS CREADOS EN ESPAÑA. En todo caso, los 27.716 millones en ventas cobran relevancia al haberse logrado con un 13% menos de tiendas que antes de la pandemia. Además de servir de revulsivo para acelerar la digitalización de Inditex, la crisis sanitaria apuró el reajuste de la superficie comercial, en el marco de la apuesta por contar con establecimientos de mayor tamaño que permitan gestionar stock para atender los pedidos de la tienda online, que está llamada a generar el 30% de los ingresos en 2024. Así, el grupo cerró 2021 con 6.477 establecimientos y 165.042 trabajadores de 177 nacionalidades, un 81% de ellos con contrato fijo. Además, el 76% de los puestos los ocupan mujeres. En España, creó 6.000 empleos.

En materia tributaria, Inditex desembolsó 6.093 millones de euros a nivel global, de los cuales 1.501 millones se quedaron en España, que aporta el 14% de las ventas, lo que da una idea del “efecto tractor” de la multinacional en la economía local.

Su sombra es muy alargado. Tanto así que sus 6.620 proveedores españoles facturaron 5.375 millones. En Galicia, son un millar las empresas que brindan servicios al coloso de la moda e ingresaron 1.000 millones en 2021.

CASI 10.000 MILLONES EN CAJA PARA ENCARAR UN CONTEXTO CONVULSO. Con el nuevo equipo directivo al mando y una plataforma tecnológica de desarrollo propio, el reto es seguir creciendo y encajar los desafíos futuros en un entorno convulso. Para ello, la compañía cuenta con una sólida posición de caja. Con un endeudamiento financiero testimonial, de 35 millones, Inditex dispone de una tesorería neta de 9.359 millones, una cifra histórica.

Con el comercio online y físico paralizado en Rusia, el segundo mercado más importante para el grupo por número de tiendas tras España (1.267), Isla apuntó que Estados Unidos ocupa ahora esta posición. Y la intención es crecer en la zona, donde ahora el grupo opera 99 establecimientos, todos del buque insignia, Zara. En todo caso, no se prevé una expansión “intensiva” en número de locales.

SUBIDA MEDIA DE PRECIOS DEL 2% EN ESPAÑA. De repasar las proyecciones se encargó García Maceiras, que puso en valor el hecho de que entre el 1 de febrero y el 13 de marzo de este año las ventas despuntaron un 33% --un 21% con respecto a 2019--. En ese periodo, el CEO explicó que Rusia y Ucrania representaron 5 puntos porcentuales del crecimiento de la facturación. De cara al ejercicio en curso, el grupo apunta que Moscú representa el 8,5% del resultado de explotación (Ebit), lo que podría restar hasta 360 millones. Con todo, Inditex incide en que sus tiendas allí son alquiladas y en que su meta es reanudar las operaciones en cuanto las circunstancias lo permitan.

“Inditex es hoy una empresa global, digital, integrada y sostenible”, expuso el ejecutivo respecto a un grupo presente en 90 mercados con tiendas físicas y en 200 a través del ecommerce. Y la expansión seguirá tanto en el mundo virtual como en el físico, con hitos como la apertura el 8 de abril del mayor Zara del mundo. Ubicado en la Gran Vía madrileña, tendrá 8.000 metros cuadrados y tendrá espacio para otras dos marcas de la casa: Stradivarius y Zara Home.

Tras refrendar que la máxima seguirá siendo "ofrecer moda de alta calidad, sostenible y a precio razonable", el consejero delegado admitió que, aunque la apuesta sigue siendo por la "estabilidad de precios”, para contener el efecto de la inflación en los márgenes tocará subir el precio de forma "selectiva" a algunos productos. En España y Portugal, precisó que el alza media en la colección primavera verana ronda el 2%.

"El ADN de Inditex implica prudencia y humildad, pero también una enorme ambición. Es un modelo que vamos a continuar, porque es como vamos a seguir siendo”, concluyó García.

EL DIVIDENDO CRECE UN 33%. En cuanto a la retribución a los accionistas, el consejo de administración de Inditex acordó proponer a la junta general de accionistas abonar 0,93 euros por acción a cuenta de los resultados de 2021. Serán 2.898,5 millones, lo que supone un aumento del 32,8% con respecto al anterior ejercicio. El dividendo se abonará en dos pagos, que se efectuarán el 2 de mayo y el 2 de noviembre. Como propietario del 59,294% del capital, Amancio Ortega ingresará este año 1.718,6 millones. Y como segunda accionista de referencia, con el 6,993%, su hija mayor, Sandra Ortega, percibirá 202,7 millones.

La cúpula también convino plantear que el dividendo extraordinario ligado a los resultados de 2022 ascienda a 0,4 euros por título, lo que supone un aumento del 33%.

FINIQUITO DE 26,9 MILLONES. Entre la documentación remitida por el grupo a la CNMV figura el informe anual de retribuciones, que cifra en 12,44 millones la retribución de Isla en su último ejercicio al frente de Inditex. Carlos Crespo, que fue consejero delegado entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre, cuando lo relevó García, percibió 5,7 millones, en tanto que el nuevo CEO ingresó 746.000 euros y Amancio Ortega, 100.000 por su puesto en el consejo.

Aparte, Isla percibirá un finiquito de 26,9 millones, de los que 19,74 millones corresponden al pacto de no competencia tras su salida, más otros 3,2 millones en concepto de indemnización por rescindir la relación contractual y las liquidaciones de otros incentivos. Y eso sin contar los 9,42 millones con los que el artífice de la expansión mundial y de la digitalización de Inditex cuenta en su fondo de pensiones.