Los invernaderos hacen recuento de daños por Karlotta

El invierno deja una muesca en el 2024 llamada Karlotta que, si bien no ha sido tan dura como lo fue Klaus, ha supuesto importantes pérdidas forestales y agrícolas que todavía se están peritando. Los invernaderos del norte de Galicia han sido los más perjudicados, hasta el punto de que algunos viveristas y horticultores han propuesto a los ayuntamientos pedir la declaración de zona catastrófica. Las fuertes rachas del 8 de febrero dejaron numerosos destrozos y, como señala Hugo Caselas desde Mondoñedo, "a todos os viveiristas lles levou algo", o toda la instalación, como le ocurrió a un ganadero y productor de planta forestal de O Pereiro, en Alfoz.

Al propio Caselas, que produce planta de pino y eucalipto para plantar esta primavera, el viento que alcanzó en A Mariña rachas de hasta 204 kilómetros por hora le desarboló uno de los invernaderos en Coto da Recadieira. Destrozos en 1.200 metros cuadrados con 250.000 plantas dentro y un reguero de daños por valles como el de Lourenzá y puntos cercanos a la costa como Cangas de Foz o más altos, en Boimente (Viveiro).

"Non recordo danos así", explica José Cuadrado, con viveros en Dodelle (Lourenzá) y que el día de la ventolera sintió pánico ante lo que se avecinaba pero tuvo el arrojo de encaramarse y cortar él mismo los plásticos para evitar que se llevara toda la estructura metálica. "Subín como puiden e cortei como puiden", recuerda.

Invernadero hortícola en Lourenzá. J.C.

"Aínda ten que valoralas o seguro pero as perdas son importantes logo dunha campaña complicada co grelo e o repolo debido ás continuas choivas do inverno", indica. Su intención era plantar cuanto antes tomate y judías en los invernaderos pero esto trastoca sus planes, como también está difícil entrar a laborear en las fincas anegadas por las trombas de agua.



Lo mismo ocurre con las plantaciones forestales, donde es difícil acceder y trabajar con la maquinaria pesada, retrasando plantaciones. Karlotta también ha dejado huella en otros puntos de Galicia como la Costa da Morte, Baixo Miño o Ferrolterra. Lo corrobora Santiago Ramos, de la Asociación de Viveristas del Noroeste (Asvinor) , quien señala: "La mayoría han sido roturas de plásticos, rotos por el temporal pero también llegó a levantar alguna cubierta de policarbonato en Narón". Y tiene noticia de que en Tomiño se ha llegado a barajar la solicitud de declaración de zona catastrófica.

Hugo Caselas lo ha tanteado en Mondoñedo porque, entiende, los seguros tampoco son la panacea: "Ao contratalo obríganche a cambiar o plástico cada dous anos e o normal é que o vento o leve cando hai furacán pero neste caso era moi novo e iso tamén axudou a doblar a estrutura". Y recuerda que un desgarro en el plástico puede costar mil euros.



Algunas estimaciones apuntan que vientos de 130 km/h que incidan sobre el lateral de un invernadero puede ejercer una presión de más de siete mil kilos sobre la estructura y la fuerza de elevación sobre la perpendicular del costado de barlovento es aún mayor. Es importante mantener todo sellado si llega la tormenta, incluso las rejillas de ventilación pues si el viento entra en el invernadero su fuerza se duplica. El plástico actúa como el ala de un avión.



Ha sido un invierno duro en el interior pero también en las rías y hasta las bateas de mejillón sufrieron la embestida de Karlotta. Emparrillados arrasados por la ventolera y las olas, e incluso bateas enteras en distintos polígonos arrancadas de su fondeo dejaron numerosas estructuras a la deriva en Arousa, Ribeira y O Grove, con mucho mejillón desprendido, ostra perdida y otros acuicultores también contabilizando pérdidas en viveros destrozados. Demasiada agua y viento en poco tiempo.

FENÓMENOS EXTREMOS EN ALZA. El problema, alerta Santiago Ramos, es que llueve sobre mojado y estos fenómenos climáticos extremos se suceden año tras año. "El día de Año Nuevo del 2023 hubo unas inundaciones impresionantes que nos llevaron las plantas, últimamente vienen así la lluvias y las rachas de viento, con precipitaciones que en la zona de Tomiño alcanzaron los 40 litros por metro cuadrado en apenas diez minutos", dice. Ante estas trombas, la precaria o nula limpieza de los regatos por parte de las confederaciones hidrográficas lleva a un rápido embalsamiento del agua, y los consiguientes daños en muchas zonas, asegura.

Estructuras dañadas y plásticos rasgados en un invernadero. H.C.

PREVENCIONES QUE AYUDAN. Una buena orientación, protegiendo el invernadero de vientos dominantes, es la recomendación de Javier Villaverde, de la Asociación de Viveristas del Noroeste, cuyos 15 asociados esta vez no sufrieron mucho con el peligroso suroeste. Otra ayuda son buena cimentación y pantallas cortavientos, para las que tuyas o cipreses leylandi son especies idóneas.

Él mismo las produce en Plantamus para toda Europa, además del pino, castaño híbrido y otras frondosas o frutos del bosque.