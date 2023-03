Ingenostrum creará el gran data center gallego con una inyección de 400 millones

El proyecto para dotar a Galicia de un gran centro de datos neutro en emisiones de carbono, que se nutriría de energía renovable y en el que, además, se aprovecharía el calor generado con su operativa para su utilización en otras industrias, como, por ejemplo, una conservera, va tomando cuerpo. La sociedad público-privada Impulsa Galicia —participada por Xunta (40%), Abanca (38%), Reganosa (12%) y Sogama (10%)— ha seleccionado como socio industrial a una ingeniería sevillana para analizar la viabilidad del proyecto, que exigiría una inversión de 400 millones de euros. De este total, 130 millones se destinarían a las obras. El resto financiaría los servidores.

Ingenostrum ha recogido el guante. Impulsa Galicia tocó a su puerta a la vista de su experiencia en el campo de las renovables y en el desarrollo e ingeniería de data centers con baja huella de carbono. Se apoyará en Nexitic, una consultora madrileña especializada en el diseño de estos equipamientos.

La infraestructura ofrecería una capacidad de 15 megavatios (MW) IT, que permitiría "alojar los datos de la gran mayoría de empresas gallegas, lo que dotaría a Galicia de soberanía" en este campo, remarca Impulsa. Los servicios se extenderían a las administraciones, garantizando almacenamiento, conectividad de alta velocidad, ancho de banda suficiente y baja latencia, esto es, reducidos retrasos en la transmisión de datos.

La sociedad también destaca que este instrumento allanaría la digitalización de las pymes al hacerles accesibles servicios que hoy brindan grandes bigtech como Microsoft, Google, Meta o Amazon.

Por otra parte, el data center propiciaría la creación de un centenar de empleos de alta cualificación para su mantenimiento, entre directos e indirectos, sin contar los 200 que generaría su construcción, que se extendería por espacio de un año.

El CEO de Ingenostrum destaca que se trata del segundo gran centro de datos de la Península tras el que se está desarrollando en Sines, al sur de Lisboa

La creación de la ‘nube’ gallega, que ya trascendió en noviembre, es uno de los proyectos tractores incluido en el Polo para la Transformación de Galicia, que comprende otras iniciativas como la biofábrica de fibras textiles de Altri en Palas de Rei.

El presidente de la Xunta avanza que ahora toca estudiar "as posibilidades de financiamento" e insta al Gobierno a "axilizar" y gestionar con "eficacia" los fondos europeos Next Generation.

Según el Icex, Barcelona, Madrid y Lisboa son hoy los grandes polos de atracción de nuevos proyectos, con 24 iniciativas en curso, que suman 778 MW IT, con lo que Galicia entraría en la carrera de la gestión del tráfico de datos.

En rueda de prensa tras reunirse con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el CEO de Ingenostrum, Santiago Rodríguez, explicó este miércoles que se trata "del primer gran centro de datos" planteado en el "oeste de la península" y el "segundo" de gran capacidad tras el que se está desarrollando en Sines, al sur de Lisboa. Además, incidió en la posición estratégica de la comunidad con respecto a los cables submarinos de fibra óptica procedentes de América. "Galicia tiene una posición ideal incluso para que uno de esos grandes cables tenga una estación de amarre aquí", remarcó.

Acompañado en la cita por el vicepresidente económico, Francisco Conde, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, y la directora de Impulsa Galicia, Enyd López, Alfonso Rueda, explicó que "agora empezamos a ver todas as posibilidades, tamén as de financiamento", por lo que aprovechó para instar al Gobierno a "axilizar" y gestionar con "eficacia" los fondos europeos Next Generation.

"Desarrollamos una idea innovadora, la convertimos en un proyecto tractor y le encontramos tecnólogo e inversor para que prospere fuera de nuestro paraguas", destacó, por su parte, Enyd López. A la cita también acudió el director general de mercado de capitales, gestión y distribución de Abanca y miembro del comité técnico de Impulsa, Juan Luis Vargas-Zúñiga.