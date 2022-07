La inflación se desboca más: comida, repostaje y facturas la suben al 11%

Vivir cuesta cada vez más. Lejos de pisar el freno e iniciar el ansiado camino de descenso, la inflación ahonda en su escalada aupada por el encarecimiento de los carburantes, la alimentación, los suministros básicos y, en general, de casi todo. En junio, el índice de precios de consumo (IPC) alcanzó en Galicia el 11,1% en tasa interanual, un nivel desorbitado que no registraba desde septiembre de 1984, hace casi 38 años. Este indicador que elabora el Instituto Nacional de Estadística (Ine) pegó otro repunte de 1,5 puntos respecto a la cota que marcó en mayo y todo indica que continuará en ese tendencia al menos otros dos meses, pues no hay señales de ralentización, poniendo más a prueba las economías domésticas y amenazando las cuentas de los negocios si no elevan sus precios y tarifas.

Como venía ocurriendo, la inflación está más disparada en Galicia que en el conjunto de España, donde el mes pasado cerró con una tasa del 10,2%. De hecho, es, tras las dos Castillas, la comunidad con el IPC más elevado.

Las facturas de luz y gas y el repostaje son los capítulos de gasto que más han subido con respecto a hace un año. En Galicia, los productos energéticos están un 43,9% más caros. Y la situación puede ir a peor, pues el esperado corte del suministro de gas entre Rusia y Alemania amenaza con subir esta materia prima y la electricidad, mientras la debilidad del euro frente al dólar contribuye a que comprar crudo cueste más y eso de traslade a los surtidores, donde diésel y gasolina siguen por las nubes y la bonificación de los 20 céntimos se ha quedado corta.

Otro ámbito donde se nota con intensidad la inflación es la alimentación. Llenar nevera y despensa es ahora un 12,9% más caro que hace un año. Se trata del mayor repunte desde diciembre del 86, un alza que afecta a todos los productos esenciales en cualquier cesta de la compra. En la comparativa anual, la palma se la llevan el aceite (+32,5%), los huevos (+31,4%) y la leche (+20,3). También son intensas las subidas de la fruta (+16,7%); las legumbres y hortalizas (+14,7%); las patatas (13,5%); el pan (+13%), el pollo y la carne de vacuno, con alzas de en torno al 10%, o el pescado (+9,9%).

Incluso excluyendo los componentes más volátiles como la energía y los alimentos no elaborados, lo que se denomina inflación subyacente y se considera un termómetro más fiel del comportamiento de los precios, la situación es preocupante, pues alcanzó una tasa interanual del 5,5% en el conjunto de España, el nivel más alto desde agosto de 1993.

HOSTELERÍA. La subida de precios también se percibe en el bar y a la hora de viajar. En Galicia, en capítulo de hostelería y turismo está un 9,1% más caro que hace un año, lo que engloba a restaurantes y cafeterías, hoteles y otros alojamientos en plenas vacaciones.

Se encarece, además, la ropa, los seguros o el cuidado personal.