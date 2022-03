La industria metalúrgica gallega está que arde

La industria metalúrgica no recuerda una situación tan asfixiante como la que encara en estos momentos. Los problemas de suministro que empezó a acusar en el segundo año de pandemia se han visto agravados con la invasión de Rusia a Ucrania, que han terminado por romper el stock. Muchos de los materiales que se utilizan en las plantas escasean y los que llegan a entrar en el circuito comercial lo hace a un precio desorbitado, con importes hasta diez veces más altos de los que se manejaban hace un año.

El gasto en energía se ha disparado y encarecido el proceso de producción. Y el convenio del metal ha obligado a subir las nóminas de la plantilla. ¿Consecuencias? Muchas e inmediatas.

Los astilleros se ven impedidos para encarar nuevos proyectos y las fábricas de maquinaria lidian contra la volatilidad de los precios



Las empresas del metal están rechazando nuevos proyectos, tienen serias dificultades para finalizar los encargos en marcha, y son incapaces de incumplir los plazos de entrega. Algunas incluso se han visto abocadas a rescindir los contratos porque, a estas zancadillas, se suma además la huelga de transportes que ha frenado la importación de materiales y la exportación del producto final.



En Galicia sobran ejemplos, pero aquí algunos de ellos.

Astilleros Nodosa, dedicada a la reparación y construcción de barcos en el Puerto de Marín, es una de las múltiples compañías del sector que se ve abocada a posponer algunos proyectos que estaban sobre la mesa debido a la "situación de incertidumbre" y al "encarecimiento de los materiales".

Gente trabajando en el astillero de Nodosa. DAVID FREIRE

La empresa está acabando de construir dos buques y ya ha ejecutado el 70% de un tercer barco. No obstante, según indica el responsable del departamento de compras, Santiago Vidal, hay propuestas "que estaban a punto de cerrarse y que debido a las subidas continuas de la materia prima pueden no ser aceptadas porque quién te garantiza que el coste no subirá en 15 días".



La invasión de Rusia a Ucrania "ha empeorado" sobremanera la obtención de materiales y ha situado su cotización por las nubes. El niquel, uno de los elementos de aleación más importantes para la fabricación del acero, subió un 130% en los dos primeros días del conflicto, lo que llevó a muchas empresas de laminación de acero a suspender su actividad.

La chapa de acero naval subió un 35% en dos semanas



El efecto rebote fue inmediato. La chapa de acero naval subió en los últimos 15 días más de un 35% (superando los 1.500 euros por tonelada) y los problemas de suministro se intensificaron. Las principales fábricas de esta chapa están situadas en Rusia y Ucrania y las que hay en España han reducido su actividad. Lo mismo ocurre con la chapa de acero inoxidable, que sigue esta misma senda alcista y que todo apunta a que seguirá con esta tónica mientras dure el conflicto.



Aparte de construir barcos, Astilleros Nodosa se dedica a la reparación de buques. En este caso, la crisis de los materiales no es tan acuciante, pero sí nota los efectos de la huelga de transporte, que hay materiales en curso "que están bloqueados" y hay productos ya terminados que "no las podemos mover" por el paro de los transportistas.

Gente trabajando en el astillero de Nodosa. DAVID FREIRE



La premura de los hechos impiden cuantificar la factura de la crisis que sufre el sector, pero es probable que la reducción de actividad obligue a "reducir efectivos", sobre todo del personal eventual. Astilleros Nodosa cuenta en plantilla con 150 trabajadores fijos, pero con los empleados temporales, las subcontratas y el personal que pone directamente el armador, se mueve ahora mismo en los 500 asalariados.

Problemas para obtener componentes electrónicos

Tacore, asentada en Vilagarcía y dedicada a la fabricación de maquinaria industrial, padece la misma "espiral inflacionista" que otras empresas del metal.

La fábrica utiliza como materia principal el acero inoxidable y, aunque de momento tiene stock para mantener la producción, sí ha visto cómo el producto se ha encarecido y cómo la guerra al este de Europa ha roto las cadenas de distribución. Rusia atesora una de las grandes productores de zinc, "una materia básica en la fabricación del acero inoxidable".



Las oscilaciones en el precio varían en función del producto, pero como ejemplo el director financiero de la compañía, Javier González, advierte de que uno de los tipos de acero que se utilizan en la planta ha pasado de dos a cinco euros el kilo.



Además, la empresa se ha visto perjudicada por los retrasos y revalorización de otros materiales y componentes electrónicos con microchips, que "están afectando a nuestros procesos productivos y los plazos de entrega". Pedidos con destino a Filipinas sufren retrasos de hasta cinco meses debido a la falta de determinados elementos.



La compañía está especializada en la fabricación de bienes de equipo para la industria alimentaria, sobre todo factorías de conservas, y tiene contratadas a 60 personas entre la planta de Toreca y la de Citega (también situada en Vilagarcía y centrada en la automatización industrial).

Ambas facturan del orden de cuatro millones de euros anuales.

Volatilidad de los precios: "Hay ofertas que duran horas"



Thune Eureka fabrica desde el corazón de Arousa todo tipo de maquinaria industrial y, como el resto, navega sobre una tormenta sin precedentes. Su director general, Manuel García, ratifica que los precios de las materias primas se han desbocado y que además su validez es más fugaz que nunca. "Honestamente los precios están siendo de locos y hay algunos que duran horas. Hemos hecho ofertas de hoy para mañana a nuestros proveedores y al día siguiente encontrarnos con que nos anulan la validez. La volatilidad de los precios es infinita".

El empresario advierte de que la huelga del transporte está "bloqueando la salida de la mercancía que hemos fabricado" y que, por extensión, retrasa el cobro de los pedidos. Del mismo modo, la planta no puede recepcionar materiales, aunque no solo a causa del parón de los transportistas, sino también el desabastecimiento de materiales y el precio que han alcanzado la mayoría.



La empresa, que principalmente trabaja con acero inoxidable, permanece activa gracias al acopio previo. Sin embargo, su gerente asegura que, además de las afecciones puntuales en la producción, "que ocurrirán ya", el nivel de actividad se resentirá "si esto se mantiene". La firma en cuestión emplea a 80 personas y factura por encima de los ocho millones.

"Estamos en pérdidas y solo tenemos hierro para dos meses"

Fundiciones Rey sufre en primera persona las mismas dificultades que han colocado en la cuerda floja a otras industrias electrointensivas.



La empresa, fundada en Vilagarcía hace 78 años y especializada en fundición industrial, trabaja con hornos que funcionan con energía eléctrica y con gas, dos fuentes que han inflado su coste con una celeridad vertiginosa. En comparación a un año, la compañía paga 9,5 veces más por la luz y un 420% más por el gas natural. "Una salvajada" que, según advierte Elías Cochón, director comercial y consejero de la firma, ha provocado que otros compañeros del sector acaben cerrando sus plantas.



Por el momento la empresa resiste, pero en el contexto actual no descarta un cese de actividad. El coste energético hace que la empresa se encuentre "en pérdidas" y con el agravante de que está encontrando serias dificultades para surtirse de materiales básicos que utiliza en su proceso de producción, sin stock en el mercado y muchos más caros. "Nuestra materia prima principal es el lingote de hierro, que se fabrica en Ucrania, y si la tonelada estaba en los 360 euros ahora cuesta 1.500. Además, no hay existencias. En nuestro caso tenemos para dos meses por lo que, si no conseguimos más, tendremos que para".



El fenómeno se extrapola a otras materias auxiliares. Por ejemplo, el alcohol furfurílico, un componente vital para el moldeado químico que se ha disparado más de un 20%, o el oxígeno que se emplea en los hornos de gas, que se ha encarecido un 280%.



Además, la entrada en vigor del nuevo convenio del metal ha derivado en un incremento del 6% en el coste laboral de la empresa, que tiene en plantilla entre 70 y 80 trabajadores.



La situación ha obligado a la firma a "rescindir contratos y rechazar pedidos", porque ahora mismo las cuentas no dan. De hecho, la empresa rompió el año pasado el techo de producción y ha visto que "cuanto más se producía más se perdía por el coste de la energía".



Panorama similar se dibuja sobre la planta de Rey Bronze Castings que posee en Cuntis, donde "existen unos problemas terribles para conseguir bronce". "Estamos removiendo cielo y tierra y no hay, por lo que todos los contratos y los plazos de entrega están saltando por el aire".



La única tabla de salvación es que en todos estos casos la compañía se puede aferrar a una causa de fuerza mayor. "De lo contrario, aún tendríamos que pagar penalizaciones".