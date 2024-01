La industria del mar ve en riesgo unos 300 millones en inversiones

Tras más de año y medio a la espera de que el Gobierno central mueva ficha, la patronal del complejo mar-industria Anfaco- Cecopesca alertó ayer de que más de 300 millones de euros en inversiones planteadas para los próximos cinco años están en la cuerda floja al no haberse convocado un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) específico para canalizar la llegada de fondos europeos al sector. En un comunicado, la organización avisó de que las empresas están "posponiendo o reconsiderando el volumen" de asignación de recursos a sus planes.

A este S.O.S. se sumó el día 4 de enero el presidente gallego, Alfonso Rueda, que desde O Grove reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que transfiera a la Xunta la capacidad de poder convocar un Perte con el fin de que "eses cartos non se perdan". "Estamos vendo como pasan os meses e como se perden oportunidades que outros países están aproveitando porque teñen outro sistema de xestión", lamentó el pontevedrés, que también reprochó al Gobierno central que, cuando lanza las convocatorias, estas incluyen unas condiciones que evidencian que quienes diseñan los Perte "descoñecen o sector" en cuestión. El cabeza de cartel del PPdeG a los comicios del 18-F culpó al equipo de Sánchez de centralizar las convocatorias de fondos "para intentar sacar rédito político", cuando las autonomías y las patronales deberían tomar el mando al ser "as que realmente saben".

Anfaco recordó ayer que la industria reclamó por primera vez un Perte específico en junio de 2022 tras presentar un año antes un plan sectorial de 303,3 millones para impulsar fábricas inteligentes, la transición hacia las energías sostenibles, el aprovechamiento de subproductos y la conservación de los océanos aprovechando el programa Next Generation. El sector movió ficha tras quedar excluido del Perte de la industria agroalimentaria, cuyas bases reguladoras se ajustaron al reglamento europeo que define la compatibilidad de ayudas en el mercado interior y deja fuera a la pesca y la acuicultura. Lo mismo sucedió el pasado diciembre con el Perte de la descarbonización, que también excluyó las inversiones en actividades industriales ligadas a estos dos sectores.

Anfaco reivindica el peso estratégico de un tejido productivo que en 2021 estaba integrado por 580 empresas dedicadas al procesado y elaboración de pescados, crustáceos y moluscos en España —en su mayoría gallegas—, con una facturación de 7.500 millones y sostén de más de 26.000 empleos. Con exportaciones a más de 140 países, las firmas recalcan que solo con inversión "constante en tecnología e innovación", las empresas españolas podrán seguir siendo competitivas.

En esta tesitura, la organización que dirige Roberto Alonso emprende una nueva ronda de contactos con el Ministerio de Agricultura y Pesca y diferentes administraciones para conocer "el estado real de la tramitación" de los fondos UE, dado que existe "una grave preocupación" ante la posibilidad de que "no se conceda" el Perte.

Desde Vigo, el candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, suscribió el discurso de Anfaco y afirmó que prevé reunirse con la industria, aunque ya adelantó que "a implicación do Goberno é total ". "Neste momento, atópase na axenda da UE, pero o que botamos en falta é a presencia da Xunta", indicó el lucense, que explicó que están "implicados" en lograr el Perte específico los ministerios de Industria, Agricultura y Pesca, y el de Ciencia e Innovación, tres instancias con "moita forza en Europa".

Mejilloneros: "No sabemos qué pasa en el mar"

El presidente de la cooperativa Amegrove, Francisco Padín, aprovechó ayer la visita del titular de la Xunta a O Grove para demandar el apoyo de las administraciones tras comprobar que el mejillón que se cría en bateas "no crece y no se fija" a las cuerdas, además de registrar un índice de mortandad nunca antes visto en la comunidad. "No sabemos lo que está pasando en el mar", manifestó el líder de la cooperativa de mejilloneros, que pidió al Ejecutivo autonómico un "esfuerzo" investigador para analizar los posibles condicionantes y trazar una estrategia para "producir más y mejor".



Control del litoral

El presidente de la patronal de depuradores de moluscos Agade, Francisco Fariña, por su parte, volvió a reivindicar una rebaja del Iva para los productos del mar, además de aludir a la inseguridad jurídica derivada de la Ley de Costas. Acompañado por el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, el titular de la Xunta reclamó al Estado que permita a la Xunta ordenar su litoral después de que el Constitucional suspendiese en noviembre la Lei do Litoral recurrida por el Estado.