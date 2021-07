El sector de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) se convierte, poco a poco, en un motor de la economía gallega. Con un crecimiento de la demanda de drones del 60% durante la crisis sanitaria —para tareas como la desinfección de grandes áreas o el control de la temperatura de personas—, Galicia pasó de sumar 200 operadores autorizados en 2019 a 338 en la actualidad.

"Es el sector gallego en el que más empresas se crearon durante la pandemia", constató este miércoles el presidente de la Xunta. Fue en el marco de la sexta edición de Unvex, el mayor evento de drones de España, que tras celebrarse en 2019 en León en esta ocasión ha elegido como escenario la Cidade da Cultura, aunque de aquí a viernes tanto la Escuela Naval de Marín como el Centro de Investigación Aeroportada de Rozas (Ciar) —que inició su andadura en 2015— acogerán demostraciones en vivo.

Según constató Alberto Núñez Feijóo, el sector de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) "es el sector gallego en el que más empresas se crearon durante la pandemia"

Con un ecosistema integrado por grandes fabricantes, pymes, emprendedores, centros tecnológicos y administraciones, "Galicia ya es un referente en España en este ámbito", proclamó Alberto Núñez Feijóo en un evento que ha congregado a 120 ponentes y 70 empresas y que pretende ser un escaparate de los avances de la industria.

Con una inyección pública de 58 millones, desde su puesta en marcha, el Ciar movilizó "casi diez veces más recursos respecto a la inversión inicialmente prevista", 165 millones, involucrando a 50 pymes, centros de conocimiento y a pesos pesados como Indra, Babcock y Boeing. Con el objetivo de "convertirse en referente europeo" en la certificación de aviones no tripulados, de esta alianza han brotado 655 soluciones tecnológicas y productos, de los cuales 60 están en el mercado.

Entre esos frutos están el mayor dron de uso civil de España, ideado por Indra; dos embarcaciones no tripuladas para muestreo de aguas marinas desarrolladas por Seadrone; los helicópteros Lúa y Lumes, que Babcock diseñó para luchar contra el fuego; un sistema de atención a peregrinos que entren en parada cardiaca; un dispositivo de geolocalización de Centum y un sistema de detección y seguimiento de plagas.

El foro Unvex, el mayor evento de drones de España, ha congregado en Santiago a 120 ponentes y 70 empresas

Ahora, el Polo aeroespacial de Galicia entra en una segunda fase, que implicará la selección nuevos socios estratégicos y tecnológicos en los próximos cinco años, con una licitación que se publicará este mes con una partida de 40 millones y que prevé canalizar fondos Next Generation a través de la colaboración público-privada. La intención, dijo Feijóo es "firmar entre cuatro y ocho acuerdos de asociación", allanar la creación de 24 nuevas empresas, "impulsar la proyección internacional y la comercialización de nuevos productos "con denominación de origen gallega" y, con todo esto, crear empleo cualificado.





EXPANSIÓN. Con proyectos en ejecución por importe de 250 millones en la última década, Feijóo incidió en que Galicia lidera "a compra pública innovadora" y otorgó el carácter de "prioridad" a la ampliación de mercados para las empresas del polo de Rozas. En cuanto a desarrollos, el mandatario dijo que en esta segunda fase se buscará plantear soluciones para problemas globales como el cambio climático, la silvicultura, o las políticas marítimas y el desarrollo rural y recordó que el polo concurre a los fondos europeos con una candidatura que podría movilizar 500 millones.

Ante un mercado que el director de la feria Unvex, Ángel Macho, describió como "prometedor" y que generará "tecnología, empleo y riqueza", Esperanza Casteleiro, la secretaria de Estado de Defensa, constató que, "además de ser único en Europa", el Ciar de Rozas —en el que colaboran la Xunta, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (Inta) y el Ministerio de Ciencia— sirve de "catalizador en el desarrollo de la industria aeroespacial de Galicia".

El transporte de personas en Uav, regulado en 2025

Con retos por delante como trazar el marco normativo que permita incorporar los aviones no tripulados a la vida diaria, la secretaria general de Transportes, María José Rallo, señaló que el transporte de personas en drones comenzará a regularse a partir de 2025. Aunque la normativa ya permite trasladar mercancías no peligrosas, indicó que las limitaciones técnicas no hacen vislumbrar un uso "masivo" en el "corto plazo".



1.858

Son los operadores de drones registrados en Galicia por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa). En toda España son 31.659. Las proyecciones apuntan que en 2025 habrá 48.000 y 72.000 pilotos. "Estamos a las puertas de una revolución que cambiará la forma de transportar personas y mercancías", constató Isabel Maestre, la directora de la Aesa. Recalcó que las UAV tienen "infinidad de aplicaciones", como los rescates en zonas peligrosos, la lucha contra el fuego de noche, la inspección de "huecos recónditos", el reparto de medicinas y de ayuda en zonas en remotas o en conflicto.