Un ránking sitúa a Leite Río como a empresa mellor valorada polos lucenses

Inditex na Coruña, Río en Lugo, Coren en Ourense e Citroën en Pontevedra son as empresas máis relevantes para os galegos, segundo un ranking elaborado pola compañía de subministración de datos e xestión de información DataCentric.

"En todas elas existe un forte compoñente de arraigamento social e cultural", destaca. Respecto diso, apunta ao carácter autóctono "claro" do tres primeiras e engade que a Inditex "súmase ademais unha proxección internacional indiscutible".

No que respecta a Citroën en Pontevedra, indica que a orixe francesa da firma "non afecta á súa reputación e recoñecemento, cunha factoría activa na provincia desde 1958 e que actualmente é a máis grande do grupo no mundo".

DataCentric elaborou esta clasificación para todo o Estado español a partir de enquisas a profesionais locais, presencia web, índice de crecemento, tamaño en empregados e volume de facturación.