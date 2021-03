El covid ha asestado un gran zarpazo al sector textil e Inditex no ha sido la excepción. El coloso de la moda de Arteixo cerró 2020 (1 de febrero de 2020 a 31 de enero de 2021) con una facturación de 20.402 millones de euros, lo que supone una caída del 28% en relación a 2019, que fue un año de récord. Sobre esta base, el beneficio neto se contrajo un 69,6 y se situó en 1.106 millones de euros, el más reducido desde 2006. No obstante, Inditex ha sabido hacer de la necesidad virtud al acelerar su apuesta por el canal online. "Es con mucha diferencia el año en el que más orgulloso y satisfecho me siento por el trabajo desarrollado por los equipos de la compañía en todos los países del mundo", afirmó este miércoles el presidente, Pablo Isla, en una videoconferencia con los medios de comunicación.

Con un confinamiento global que llevó a la compañía a verse a finales de abril con apenas el 13% de sus tiendas abiertas en el mundo y, luego, con las restricciones de horarios y aforos, el negocio online experimentó un crecimiento exponencial, hasta suponer el 32,4% de las ventas, cuando en 2019 su peso era del 14%. Esto es, el negocio virtual alcanzó los 6.612 millones, lo que refleja un incremento del 77% a tipo de cambio constante en un ejercicio en el que Zara, la enseña icónica de Inditex, lanzó su tienda virtual en otros 25 mercados. Inditex se afianza así "entre los principales operadores que comercializan moda online del mundo". La muestra son los 5.300 millones de visitas a sus escaparates virtuales en 2020, un 50% más; los 132 millones de descargas de sus aplicaciones en móviles y el hecho de que ha llegado a gestionar más de 400.000 pedidos en una hora.

En un escenario en el que la crisis sanitaria ha acelerado la apuesta por internet, el grupo destaca que 2020 fue "un año histórico" en su "transformación" hacia "un modelo de negocio totalmente integrado, digital y sostenible". "Inditex sale más fuerte de este año tan difícil gracias al enorme compromiso de las personas que integran la compañía", destacó el presidente, que hizo hincapié en la importancia de la "estrategia de transformación digital" que el grupo fundado por Amancio Ortega activó en 2012 y en la que invirtió más de 11.000 millones desde entonces.

Entre los frutos está el hecho de que hoy las ocho marcas –Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe– tienen sus colecciones a la venta en la red en 216 mercados del planeta, 91 de los cuales tienen plataforma integrada de tienda y online. Al fusionar en un inventario único digitalizado las existencias, el stock se reduce y las colecciones se ajustan sobre la marcha a los gustos de los clientes, una fortaleza de Inditex que facilita el hecho de que "más del 50% de la producción" se confecciona en mercados de proximidad, como explicó Isla.

Todo esto permitió que en 2020 se distribuyesen desde las tiendas físicas 46 millones de pedidos online por un importe de 1.155 millones de euros. Con estos mimbres, el primer ejecutivo sostiene que Inditex es hoy "aún más sólida que hace dos años, con un modelo de negocio único y una plataforma comercial global, flexible, integrada digitalmente y sostenible" que sitúa al grupo "en una excelente posición de cara al futuro".

Con la innovación como faro, la base del sistema es la plataforma tecnológica Inditex Open Platform desarrollada por equipos internos para resolver las necesidades del comercio electrónico y poder gestionar con solvencia picos de demanda como la campaña del Navidad el Black Friday. Implantada al 80%, su despliegue se completará este año, según explicó el consejero delegado, Carlos Crespo, que fue ascendido al cargo en julio de 2019 para culminar la digitalización.

En su intervención, el ejecutivo también destaco hitos como el cumplimiento de todos los objetivos de sostenibilidad y la construcción, por 130 millones, del nuevo edificio que albergará los estudios de Zara.com y el departamento de diseño de Zara hombre en Arteixo. Entre los objetivos a corto plazo está trabajar con algodón, polyester y lino 100% sostenibles antes de 2025 y alcanzar el vertido cero y la supresión de total de los plásticos de un solo uso antes de 2023.

LA CAÍDA DE LAS VENTAS SE REDUCE TRAS LA TERCERA OLA

Con la vacunación en marcha, la tercera ola de la pandemia en fase de contención y las restricciones a la actividad acotándose a nivel global, el consumo se reactiva poco a poco. Esto ha revertido en que las ventas en tienda y online vayan amortiguando su caída hasta registrar un retroceso del 4% a tipo de cambio constante entre el 1 y el 7 de marzo, con un 15% de los establecimientos cerrados.

Con la perspectiva de que el 12 de abril prácticamente el 100% de los locales volverán a estar abiertos, Isla expresó su "confianza" en que, una vez superada la pandemia, Inditex regrese a niveles de crecimiento subyacentes del negocio "de entre el 4 y el 6%".

MENOS TIENDAS

En cuanto a la red física, la remodelación tendente a agrupar tiendas pequeñas en otras de mayor tamaño y capacidad de almacén para gestionar los pedidos online sigue su curso y, en 2020, acarreó la absorción de 751 locales. Inditex concluyó el año con 6.829 establecimientos, 639 menos que en el año anterior. En este marco, abrió 111 en 29 mercados y acometió ampliaciones y reformas. Isla indicó que la idea es culminar la reestructuración con la absorción de otros 400 puntos de venta este año.

En un contexto marcado por la pandemia, Inditex invirtió 713 millones (-36%) el año pasado y prevé destinar 2.700 millones entre 2021 y 2022 con el foco puesto en la digitalización y la adaptación de la red comercial.

Esto es posible gracias a la solvencia del grupo, con una deuda financiera de apenas 11 millones y con una caja de 7.560 millones.

PANDEMIA Y EMPLEO

Isla –que admitió que, para él, el peor momento de la crisis sanitaria fue el que abarcó "del 15 de marzo hasta la Semana Santa", si bien la presencia del grupo en China le permitió percibir que "siempre hay un rayo de luz"– indicó que en España la plantilla fija se mantuvo estable en unos 36.600 efectivos en un 2020 en el que el grupo descartó acogerse a un Erte. Con la reactivación de las ventas, avanzó que en marzo se ha reactivado "la contratación de refuerzos" que, espera, pueda ser "más significativa" en los próximos meses.

En una situación de emergencia en la que el grupo llegó a a fabricar batas sanitarias y puso su capacidad logística y de aprovisionamiento al servicio de las administraciones para, por ejemplo, traer mascarillas o respiradores de otros países, el gasto en acción social alcanzó los 70 millones.

ORTEGA INGRESARÁ 2.181 MILLONES EN DIVIDENDO

En cuanto al dividendo, el consejo acordó proponer a la junta de accionistas, que se celebrará en julio, repartir 0,70 euros por acción. De ellos 0,22 euros serán en concepto de dividendo ordinario y 0,48 en extraordinario. El desembolso se ejecutará en dos pagos en mayo y noviembre. Esta remuneración dobla la del año pasado, cuando el abono se retrasó por la incertidumbre que sembró el covid hasta que la junta de accionistas lo confirmó en verano. Con el 59,294% del capital, Amancio Ortega ingresará 1.293,6 millones de los 2.181,6 que se distribuirán.

4.000 MILLONES PARA LOS PROVEEDORES EN ESPAÑA

En términos fiscales, Inditex contribuyó a las arcas públicas con 4.689 millones, con una tasa efectiva del impuesto de Sociedades global que fue del 21,2%, según la información remitida a la CNMV.

El pasado año, el gigante de Arteixo elevó hasta los 6.384 sus proveedores locales, que llegaron a facturar 4.000 millones en total.