Hoy en día toda persona que quiera ingresar en el mundo de las inversiones en el mercado y poseer buenas ganancias reconoce y emplea los indicadores de trading, los cuales son conocidos por ser cálculos matemáticos representados en gráficos mediante líneas de precio, que ayudan a entender análisis técnicos, para que los inversores logren identificar las tendencias y las señales que suceden dentro del mercado.

Por lo que son considerados herramientas visuales que logran determinar un precio, y así predecir a su vez su evolución. Los componentes que ellos llegan a analizar son el precio inicial, los momentos de bajadas y subidas, así como el precio final y volumen.

Los Tipos de indicadores

Los indicadores técnicos al ser complementos que se añaden a un gráfico, lo que hacen es aportar un beneficio extra para tener una ventaja estadística en una operación determinada, es decir, una persona los puede emplear bien sea para confirmar lo que creía que iba a ser el precio, o por el contrario conseguir desmentir una posible hipótesis.

Al ser fórmulas matemáticas basadas en un precio y otras variables le ofrecen a la persona un resultado visual que resulta útil para interpretar los gráficos.

Es importante saber que existen principalmente dos tipos de indicadores:

Los Osciladores, que como el nombre lo mencionan lo que reflejan es una oscilación constante presente en los movimientos del mercado, y que informan antes que otros indicadores de cambios en dichos movimientos o en las tendencias del precio. Seguidores de tendencia, que ayudan a ver con nitidez hacia dónde se dirige el precio, como ejemplo, está el MACD considerado como uno de los más rentables por usar las medias móviles y sus diferencias para de esa manera identificar señales de venta-compra, o para un determinado activo.

Teniendo en consideración los tipos de indicadores que existen, no es aconsejable colocar muchos indicadores, ya que solo se consigue ver demasiadas y diversas señales en el gráfico que al final no ayudan a obtener una visión clara y global de lo que está sucediendo, por lo que no resultan ser beneficioso al determinar qué movimiento realizar.

¿Por qué usar un indicador en Trading?

Para el análisis técnico bursátil hay indicadores técnicos muy populares que son excelentes al momento de servir como alerta, confirmación e incluso pronosticar el movimiento de un precio.

Aparte de las posibles pistas o señales que pueda aportar el indicador, lo más útil del emplear estas herramientas es el disponer el conocimiento para la detección de divergencias del precio, que resulta siendo importante para el poder tomar la decisión final para entrar en una operación o simplemente terminar de descartarla.

Es reconocido que para que todo lo anterior suceda se debe conseguir un manejo fácil de ellos, lo cual se consigue con tiempo de entrenamiento para así obtener el aprendizaje necesario. Al final un buen uso de los indicadores técnicos puede dar muchas ventajas si se emplea con conocimiento y un plan bien determinado, logrando de esa forma ganancias muy buenas para cualquier inversionista.