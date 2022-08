Iffe obtendrá omega-3 en As Somozas de aceite de pescado y microalgas

Obtener omega-3 "de primera calidad" del aceite de pescado procedente de la valorización de subproductos de industrias pesqueras y de microalgas para luego surtir a la industria alimentaria, a la especializada en suplementos nutricionales, a las farmacéuticas, firmas de cosméticos e incluso a los fabricantes de alimentación animal. Es el proyecto que Iffe Futura —el grupo industrial y de servicios financieros y educativos con sede en Oleiros— impulsa en As Somozas y para el que ha logrado atar financiación por valor de 18 millones de euros.

Con capacidad para generar más de 10.000 toneladas de estos ácidos grasos al año, las obras están en marcha para que la filial, Iffe Biotech, inicie la producción y las ventas "en el segundo semestre de 2023". Así lo indica David Carro Meana, el presidente del holding bajo cuyo paraguas se agrupan Iffe Business School, la consultora DCM Asesores e Iffe Biotech.

"Desde hace tiempo, la apuesta por el cuidado de la salud humana a través de la dieta es uno de los vectores principales de nuestro grupo", señala el empresario coruñés, que destaca el papel "clave" del omega-3 en la alimentación saludable, que cada vez tiene más adeptos. "Es lo que contenía el hígado de bacalao que nos daban cuando éramos niños".

Con la mira puesta en abastecer al mercado internacional, el producto que Iffe Futura se dispone a comercializar casa con "las tendencias de sostenibilidad y economía circular" en boga, pues de lo que se trata es de valorizar subproductos del sector pesquero gallego. Sin ahondar en detalles, el ejecutivo avanza que los proveedores serán "compañías de primer nivel" con sede en Galicia y que cuentan "con una extensa experiencia en industrias alimentarias y químicas".

Por el momento, el proyecto sostiene 17 empleos y la idea es crear otros 30 en el primer año en funcionamiento, una cifra que se prevé "duplicar" en el segundo ejercicio. Con vocación de convertirse "en un actor relevante en el mercado global", Iffe Biotech prevé ampliar su cartera de productos en el medio plazo.

La iniciativa —que está llamada a convertirse en la principal línea de negocio del holding, que cotiza en el BME Growth, la bolsa de las pymes desde 2019— no concurrirá a los fondos europeos. Iffe Biotech emprende su plan con una estructura accionarial en la que Iffe Futura controlará el 80% del capital, en tanto que la biotecnológica madrileña Natac, que aportará patentes para la fabricación del omega-3, ostentará el 20% restante.

En cuanto a la financiación del proyecto, la gestora de capital riesgo afincada en San Sebastián Inveready —que en el año 2010 se convirtió en uno de los primeros accionistas de MásMóvil al intuir su potencial de crecimiento— participa con deuda convertible en acciones de Iffe Futura. Su respaldo alcanzará los 9,1 millones. En paralelo, el grupo acordó con varios inversores expertos de BME Growth una ampliación de capital por 4,1 millones. Y de su lado, la sociedad de capital riesgo de la Xunta XesGalicia invertirá hasta 1,2 millones y el Banco Sabadell entrará con un préstamo de 4 millones, de los que 2,5 se desembolsarán en cuanto la planta esté acabada. El resto se irá inyectando para financiar el circulante al iniciar la actividad.

BUENAS PERSPECTIVAS. El proyecto inicia su singladura con el viento a favor. De momento Lighthouse, el servicio de análisis del Instituto Español de Analistas Financieros, augura que la factoría podría proporcionar ingresos por 45 millones de euros en cuatro años. Supondría un salto cualitativo, habida cuenta de que Iffe Futura cerró 2021 con una cifra de negocio de 1,07 millones y un beneficio de 78.839 euros.

¿Cómo producirán el omega-3?

Iffe Biotech prevé que el aceite de pescado que empleará para la obtención del omega-3 le llegue a través del puerto de Ferrol. Una vez en la planta, será refinado, desodorizado y decolorado, maximizando sus propiedades organolépticas. Entre las bondades de estos ácidos grasos está la de contribuir a mantener los niveles normales de colesterol.



100 empleos

Es el objetivo que el grupo se marca para el plazo de tres años. Iffe defiende que será un revulsivo para una zona que perdió activos como la planta de componentes eólicos de Gamesa.

Un economista forjado en la obra social de Rosalía Mera que apostó por emprender

Hijo de una secretaria y un maestro, el presidente e impulsor del holding Iffe Futura, David Carro Meana (A Coruña, 1976), tomó conciencia de su vocación emprendedora en los inicios de su carrera profesional en la, el proyecto volcado en el servicio público y el emprendimiento social que creó la cofundadora de Inditex y exesposa de Amancio Ortega, la fallecida. "De tradición familiar no me viene", reconoce este empresario polifacético, que relata que otro pasaje de su vida que lo empujó a materializar sus proyectos fue la muerte prematura de su padre.Paideia lo contrató al valorar que, como voluntario del concello de Oleiros, había disfrutado de una beca Leonardo da Vinci en la Universidad de Trento, en Italia, donde se dedicó a "investigar en profundidad políticas avanzadas de desarrollo local y cooperación social, así como la complejidad de su implementación práctica". Echando la vista atrás Carro, que estudió Ciencias Empresariales en la UDC, alude a la impronta que Mera y su equipo dejaron en él. "A ellos les debo cuanto pueda haber de bueno en mí como profesional; el ejemplo de lo que viví en la fundación me predispuso a tomar el riesgo de emprender", afirma.Defensor de la necesidad de "cuidar" la "excelencia" de las universidades públicas gallegas y del talento como "primer eslabón de la prosperidad" social, el ejecutivo defiende la capacidad de Galicia para ser competitiva "en industrias y servicios de alto valor añadido".