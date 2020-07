Los hosteleros alertan de una "escabechina" en el sector por la estrategia ante los rebrotes

Los rebrotes registrados en diferentes puntos de España, también en Galicia, preocupan al sector de la hostelería, que ya advierte del riesgo de sufrir una "escabechina" si la estrategia ante el aumento de casos va acompañada nuevamente de restricciones, que desalientan volver a consumir fuera del hogar.

Así lo explicó este viernes en declaraciones a Efe el presidente de la patronal Hostelería de España, José Luis Yzuel, quien censuró que las autoridades incurren en "contradicciones" a la hora de fijar medidas para evitar contagios. "Lo que no puede ser es que se nos obligue a que nuestros clientes lleven mascarilla cuando se nos han limitado los aforos y existe una distancia mínima. En el transporte, por ejemplo, todo el mundo lleva mascarilla pero no hay otros límites añadidos", argumenta.

Yzuel insistió en que los propietarios de bares y restaurantes están siendo quienes pagan los platos rotos "de una verbena que no han montado", e incidió en que los focos detectados hasta el momento apuntan "a reuniones familiares, temporeros o fiestas sociales".

"No tenemos evidencias de contagios en hostelería; los casos que hay en nuestras plantillas se están debiendo a gente que se ha contagiado en su día libre o al acudir a alguna reunión social", detalla.

A partir de ahí, aseguró que las autoridades toman medidas que causan al sector "un gravísimo perjuicio", pero no ofrecen soluciones ni ayudas específicas. "Esto se va a llevar por delante a mucha gente. Ahora mismo hay todavía un 20% de empresas que no ha abierto, y de estas la mitad no volverá a hacerlo. Si en el primer tramo ya se queda un 10% atrás... Hay mucha gente abriendo a pérdidas, y el problema es que no saben cuánto tiempo van a tener que estar así", alertó.

Según sus datos, el desplome del consumo deriva en que la recuperación de ventas oscile de media entre el 60 y el 65% de los ingresos que bares y restaurantes tenían hace un año, aunque las cifras son peores en las zonas con mayor dependencia del turismo, ya que los rebrotes dan una sensación de inseguridad que desanima a moverse incluso en el territorio nacional.