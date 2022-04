Hacienda comienza este viernes a abonar las primeras devoluciones del IRPF

Un año más, la prisa es la peor consejera a la hora de presentar la declaración de la renta. La campaña arrancó este miércoles online y la Agencia Tributaria (Aeat) prevé abonar las primeras devoluciones este mismo viernes.

En Galicia, las proyecciones indican que se procesarán 1,37 millones de declaraciones, un 0,6% más que en la campaña anterior. De ellas, se espera que un 63% arroje un resultado a devolver, lo que supondrá un desembolso de 640 millones de euros, en tanto que los expedientes a ingresar ascenderán a 845 millones. En el conjunto de España, el fisco cuenta con que esta campaña inyectará 2.278 millones netos a las arcas públicas, un 44% más que en el primer año de pandemia.

Hasta las 19.00 horas de este miércoles, la Aeat había recibido más de 912.000 declaraciones confirmadas en toda España, un 0,9% más que el año pasado. Esto implica que se presentaron 800 por minuto.

¿En qué hay que fijarse?

Entre las novedades de esta campaña figuran la subida del impuesto para las rentas superiores a 300.000 euros —con un tipo del 24,5%— y, en la escala del ahorro, la introducción de un nuevo tramo a partir de 200.000 euros con un gravamen del 13%. Además, se reduce la desgravación a la que dan derecho las aportaciones a un plan de pensiones individual de 8.000 a 2.000 euros, mientras la de los planes de empresa se eleva a 10.000 euros.

Antes de confirmar el borrador conviene hacer un repaso de información básica que puede dar acceso a deducciones como el nacimiento de un hijo, el estado civil o un cambio de domicilio. Consignar correctamente las prestaciones por Erte y el ingreso mínimo vital también es clave.

Para evitar olvidos, el fisco enviará 856.000 avisos a perceptores de rentas en el extranjero y otros 713.000 a quienes tengan ingresos de alquileres, según explicó el director de la Aeat, Jesús Gascón.

¿Cuáles son los plazos?

Este miércoles se abrió la opción de presentar la declaración por internet a través del programa Renta Web y de la app móvil. Aquellos que quieran realizarla por teléfono podrán pedir cita a partir del 3 de mayo, en tanto que desde el día 26 será posible concertar atención presencial, un proceso que se extenderá entre el 1 de junio y el día 30 en las oficinas de la Aeat. Aquellos cuya liquidación dé como resultado a ingresar y opten por domiciliar el pago tendrán hasta el 27 de junio para confirmar la declaración.

¿Y si tengo dudas?

En esta ocasión, la Aeat activará un ‘Informador de renta integral’ para resolver las principales dudas de los contribuyentes, con opción adicional de contactar vía chat con personal especializado. Además, habrá otra herramienta específica para actividades económicas, orientada a los autónomos y a trabajadores por cuenta ajena que realicen alguna actividad por cuenta propia.

¿Cuándo conviene hacer la declaración conjunta?

"Pueden realizar la declaración conjunta los contribuyentes que formen parte de una misma unidad familiar", entendiendo por tal aquellas parejas casadas con o sin descendientes o bien las "unidades monoparentales, formadas por un progenitor y sus hijos", recuerda la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros (EFPA España). Los expertos inciden en que esta opción puede ser "interesante" cuando uno de los cónyuges no recibe ingresos o, si los tiene, "no superan los 3.400 euros". La declaración conjunta también favorece a las familias monoparentales "cuando los hijos no perciben rentas".

¿Hay deducciones novedosas?

Entre las novedades de esta campaña figura una deducción por la ejecución de obras destinadas a mejorar la eficiencia energética de una vivienda o un edificio. Cubre actuaciones ejecutadas a partir del pasado 6 de octubre. Este incentivo estará vigente hasta finales de este año. Las actuaciones deberán acreditarse mediante certificado de eficiencia energética. En función de la reforma, la deducción oscilará entre el 20 y el 60% del importe de los trabajos.

Al margen de la exención de las ayudas ligadas a los daños del volcán de La Palma, tampoco se aplicará el impuesto a las prestaciones otorgadas por muerte o incapacidad absoluta derivados de la borrasca Filomena.

De otro lado, los arrendadores de locales a empresas podrán computar como gasto deducible de los rendimientos del capital inmobiliario las rebajas en alquileres aplicadas de forma voluntaria entre los meses de enero y marzo de 2021.

En cuanto a los autónomos que tributen por módulos, verán elevada del 5 al 20% la reducción del rendimiento neto en actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

¿Y qué sucede con las criptomonedas?

La Aeat ha incluido una casilla específica para declarar las ganancias y pérdidas derivadas de las transmisiones de estos activos. Se trata de la 1.626, titulada Saldos en monedas virtuales. Para evitar despistes, se emitirán 233.000 avisos a titulares de criptos. El fisco dispone ahora de más información enviada por las entidades financieras, pues el año pasado fueron 14.800 las alertas.