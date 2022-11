"Hacer más fuerte Mexillón de Galicia requiere la unión de todo el sector"

En abril de este año tomó posesión como presidente del Consello Regulador Mexillón de Galicia ¿Cómo han sido estos primeros meses?

Muy intensos. Mi relación con la Denominación de Origen viene de lejos a través de la empresa que represento, que siempre ha fabricado conserva a partir de mejillón con sello DOP. Siempre he sido un defensor de Mexillón de Galicia y siempre he estado muy atento a su evolución y desarrollo. Decidí aceptar la presidencia del Consejo Regulador porque me lo pidieron algunos integrantes del sector. Conocía el terreno en el que me adentraba, aunque es cierto que asumir un cargo como el que yo ostento te ofrece una perspectiva distinta a la que tenías con anterioridad y hace recaer sobre ti una gran responsabilidad.

¿Con qué objetivos lidera el Consello do Mexillón?

Los objetivos son los establecidos por el Pleno del Consello Regulador. Se trata de un plan de trabajo muy ambicioso que ya está en marcha y en el que se recogen actuaciones destinadas a promocionar nuestra marca de calidad que permitan su fortalecimiento ante los consumidores. En estos momentos estamos desarrollando una campaña en las principales plazas de abastos de Galicia que nos permite establecer un contacto directo con el consumidor final. Es fundamental que el público conozca que el alimento más reconocible de la despensa marina gallega está amparado por un sello de calidad y que sea consciente del valor que eso representa.

Solo nuestro sello acredita esos valores y hay quien trata de ‘apropiarse’ de esa fama de forma fraudulenta

¿Qué retos se pone por delante?

Además del mencionado, conseguir la unión de nuestro sector. Hacer más fuerte a Mexillón de Galicia requiere la unión de todos los que lo integramos. Juntos somos mucho mejores, de eso no hay ninguna duda. Aunque existan diferencias, que son lógicas en un colectivo amplio y variado, debemos pensar en el bien común. También estamos trabajando intensamente para incorporar a la DOP a aquellos actores que aún no forman parte de nuestra organización. Estar fuera no tiene sentido, por eso queremos integrar a empresas y productores que todavía no están bajo el amparo de nuestra marca de calidad. Mi anhelo es que cuando finalice mi mandato el sector esté unido y dentro de la DOP. La vigilancia sobre el correcto etiquetado del mejillón es otra de nuestras principales preocupaciones, ya que es fundamental que el consumidor sepa qué está comprando. Mejillón hay mucho, pero no todo es Mexillón de Galicia. Somos una marca de calidad que ofrece un origen cien por cien gallego y una calidad superior. Solo nuestro sello acredita esos valores y hay quien trata de ‘apropiarse’ de esa fama de forma fraudulenta ofreciendo algo que se parece a Mexillón de Galicia, pero que no lo es. El reforzamiento de la I+D+I es otro objetivo muy relevante. Cuanto más sepamos sobre los problemas que afectan al mejillón en los distintos eslabones de la cadena productiva, mejores soluciones encontraremos.

¿Cómo vive el sector la situación actual de inflación, encarecimiento de carburantes y energía?

Con la misma preocupación que se percibe en cualquier otro sector productivo. En nuestro caso, seguimos adelante con nuestra actividad y adaptándonos de la mejor manera posible a estas circunstancias. El mejillón ya demostró durante la pandemia su fortaleza garantizando la soberanía alimentaria. Ahora estamos ante otro reto muy exigente que seguro superaremos también. Además se complica con el cierre de los polígonos por la toxina.

¿Estamos en un año de peores mareas rojas o entra dentro de lo normal?

Desde casi el inicio de la actividad, las mareas rojas han estado presentes y han condicionado la actividad de cultivo y de elaboración/ transformación del mejillón. Así que no es algo nuevo. Este es un fenómeno natural que viene dado como contrapartida a la elevadísima riqueza de las aguas de Galicia. Aunque no hemos terminado el año, podemos decir que este año no está siendo de los peores en cuanto a los cierres por mareas rojas de las bateas de mejillón. Nada tiene que ver con lo que sufrimos en 2005 o en 2013. Con todo, la situación no es igual en todas las rías, y un año más, la ría de Pontevedra es la más afectada de las gallegas, con cierres continuados que no han dado respiro a los productores desde junio.

"Los bateeiros deben tener acceso a la mejilla porque es insustituible para la producción"

¿En qué punto está el conflicto entre bateeiros y percebeiros por la mejilla? Los primeros reivindican su derecho a recogerla para engordar en sus bateas, y los segundos los acusan de llevarse por delante al percebe.

La Consellería do Mar es la que tiene la responsabilidad sobre este tema. Nosotros apostamos principalmente por el diálogo y con ello intentar que tanto bateeiros como percebeiros y cualquier otro colectivo implicado tengan un entorno claro y seguro para poder trabajar. Qué duda cabe que en nuestra opinión los bateeiros deben tener acceso a la mejilla porque es insustituible para la producción del mejillón. Desde el Consello Regulador reiteramos nuestro apoyo a los bateeiros e instamos a las instituciones con competencias para dictar las normas que regulan la extracción de la semilla que sean sensibles a las demandas del sector. Hay mucho en juego y debemos de ser capaces de encontrar una solución que permita que todos podamos trabajar y desarrollar nuestra actividad.

"El sector es una referencia por su adaptación a cada momento"

Galicia es la tercera productora mundial de mejillón. ¿Cuáles diría que son las fortalezas del sector?

Nuestra principal fortaleza es disponer del alimento más representativo de la despensa marina de Galicia. El mejillón ha conseguido conformar en torno a su cultivo y transformación una potente industria con capacidad para generar riqueza y prosperidad y que es el resultado del saber hacer de miles de mujeres y hombres que han convertido a este sector en una referencia por su pujanza y por su adaptación a las necesidades de cada momento sin perder su marcado carácter tradicional. Siendo relevante todo esto, no lo es menos contar con una Denominación de Origen Protegida como la nuestra, la primera otorgada a un producto de mar en Europa, y de un sello de calidad diferenciada que garantiza la excelencia al consumidor.

¿De qué manera afecta el clima a la producción de mejillones?

Todos, personas, animales y plantas nos vemos afectados por la temperatura, el clima, etc, y el mejillón no es una excepción. En Galicia la temperatura de las aguas es un buen indicador de la intensidad del afloramiento costero, y con él de la abundancia de microalgas presentes en el agua, esto es, de alimento para el mejillón. Aguas frías en verano suponen afloramiento, por eso nuestro mejillón y también el resto de los mariscos gallegos tienen preferencia por las aguas frías en verano. Queda mucho por estudiar y mucho por aprender de cómo la suma de muchos pequeños factores condicionan el cultivo del mejillón y el resto de las actividades de pesca y marisqueo.