Miguel Sebastián: "No habrá recesión, pero este año el crecimiento será bajo, un 2%"

Existen dos visiones sobre la situación económica de España, una catastrofista y otra dulcificada. Dicen que en el término medio está la virtud. ¿Dónde se posiciona?

Yo estoy en el lado optimista. Es verdad que estamos en una situación internacional muy difícil y que venimos de una pandemia, pero yo creo que los desequilibrios que vivimos en otros momentos de la economía española ahora afortunadamente no los estamos viviendo.

¿Cómo está saliendo España de la pandemia?

La pandemia todavía sigue coleando, pero desde un punto de vista económico sí se puede decir que prácticamente hemos salido y lo hemos hecho con mucho ahorro acumulado por una parte de la sociedad española, que ahora está gastando. Ese ahorro le ha permitido quitar parte de deudas y nuestro nivel de endeudamiento privado es relativamente bajo comparado con otros periodos de nuestra historia. No tenemos burbujas, por lo menos por ahora, que siempre ha sido uno de nuestros problemas, las burbujas inmobiliarias, de crédito, fotovoltaicas... Y tenemos una situación de déficit exterior muy buena, incluso tenemos superávit a pesar de la subida del precio de la energía importada (gas y petróleo). Eso en parte se debe a que nos hemos hecho un país más exportador y a que tenemos un tipo de cambio muy favorable, en la crisis del 2008 tuvimos uno horrible, con el euro a 1,50 frente al dólar y eso era un lastre para nuestra competitividad, exportaciones, industrias… y ahora tener la paridad del euro nos ayuda en la situación actual.

En la recesión de 2008, que le pilló a usted siendo ministro, se optó por la austeridad y ahora por el gasto público para superar la crisis...

No tuvimos opción. Teníamos un Banco Central Europeo totalmente en contra de toda la zona periférica del euro (España, Portugal, Italia, Grecia e incluso Irlanda), hasta que llegó Draghi, y también el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. No nos permitieron gastar más, como ahora se ha permitido. Nos obligaron a subir los impuestos y además no nos ayudaron desde el punto de vista de la política monetaria, de bajar la prima de riesgo, que la habían disparado los mercados.

¿Austeridad o gasto?

Hay que hacer lo que se llama política anticíclica. Cuando estás en una situación de crisis de demanda, que no es la que tenemos ahora, no se puede enfriar la demanda todavía más. Hay que tratar de que no caiga tanto, con política monetaria, con política fiscal... y aquí se hizo todo lo contrario, sobre todo en 2010-2012. Se apostó por una política monetaria más restrictiva, el Banco Central Europeo incluso subió los tipos de interés, lo cual fue increíble, y no hizo todos los programas de expansión monetaria que ha hecho ahora. Por otro lado, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional obligaron a hacer políticas de ajuste en plena crisis, que hay que hacerlas cuando la economía está en bonanza, en recuperación.

La inflación es uno de los caballos de batalla actuales, ¿qué le parecen las medidas adoptadas por el Gobierno para contenerla?

Estamos ante una crisis de oferta, que es más difícil de manejar porque si se hacen políticas expansivas se puede acelerar la inflación. Hay que manejarlas con prudencia. Yo creo que el Gobierno lo ha hecho bien en general. No ha bajado los impuestos de forma generalizada, que hubiese sido un error, porque hubiera incrementado la demanda. Ha hecho una gestión prudente del gasto, como una subida del 1,8% del presupuesto. En general ha tenido buenas medidas, apoyo a la gente más vulnerable, el mecanismo ibérico de electricidad… A mí había cosas que no me gustaban, como la subvención de 20 céntimos al gasóleo y la gasolina para todos, que la ha retirado.

Se está reduciendo la inflación, pero los ciudadanos siguen sufriendo la subida de los precios, ¿cómo es posible?

Aunque la tasa de inflación baje, si es positiva, los precios siguen subiendo. Que baje la inflación es una buena noticia porque redundará en una mejora de la renta de los ciudadanos y en que no suban tanto los tipos de interés como tendrían que subir si no bajase.

¿Seguirá reduciéndose?

La inflación tiene cinco patas: energía; servicios; bienes industriales no energéticos; alimentos frescos y alimentos elaborados. En el componente energético va muy bien. El mercado internacional del gas está en mínimos y el petróleo bastante contenido. Eso va a afectar también a la electricidad. Los servicios no van mal, tenemos una inflación entorno al 4%. Los salarios se están comportando bien y no están generando inflación de segunda ronda. La de los bienes industriales también irá a mejor porque además estamos viendo incluso deflación en precios industriales de muchos países, por ejemplo en China. El problema lo tenemos en los alimentos frescos y elaborados, que lo sufre la gente cuando llena el carrito de la compra, ahí ve claramente la subida del coste de la vida. Esa inflación es difícil, pero se acabará ajustando.

Llevamos trimestres augurando una recesión, ¿se producirá?

No creo que vaya a venir porque el entorno internacional ha mejorado mucho el origen del problema, que es un choque de energía, lo que pasa es que tardará en trasladarse. En la segunda parte del año iremos a mejor. De todas formas este será un año malo porque se prevé un crecimiento entre el 0,5%, que dicen los pesimistas, y el 2%, que dice el Gobierno. Yo estoy más con el Gobierno, sin duda. Es un crecimiento bajo, pero no una recesión. No es la crisis que se vivió en España del 2010 al 2012.

"No comparto subir tanto las pensiones altas, sí las bajas"

¿Es inevitable que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés?

Si a alguien se le ocurre otra medida para bajar la inflación que no sea bajar la demanda, que lo diga, pero no está inventado. Entonces el Banco Central Europeo tiene que subir los tipos de interés para bajarla. Esta medida es un mal necesario. Lo que tiene que hacer el Gobierno es cubrir a los sectores más vulnerables, que creo que lo está haciendo, pero tendría que hacerlo más.

No comparte la subida lineal del 8,5% de las pensiones.

No soy partidario de subir a las pensiones más altas, pero eso no quiere decir que no acaben recuperando la pérdida de poder adquisitivo, pero pueden esperar a que la inflación baje y la economía se vaya recuperando. En cambio me parece bien que se hayan subido las pensiones mínimas y bajas.

¿Cree que los continuos pulsos entre los socios de gobierno les desgastará en año electoral?

Sí, porque mucha gente no entiende que esta falta de diálogo se produce cuando en principio están de acuerdo en lo básico, mejorar la protección de las mujeres, perseguir la violencia de género y las agresiones sexuales… La gente no entiende por qué ese enfrentamiento en la letra pequeña y por qué no llegan a un acuerdo en esa letra pequeña.

Acaba de publicar El virus interminable sobre la pandemia, ¿cuándo acabará esta?

Aún no ha terminado, pero estamos cerca del final. El final de verdad será cuando tengamos una vacuna esterilizante, que impida los contagios y recontagios de los vacunados. La gente no quiere hablar del covid porque está harta y yo lo entiendo, pero deberíamos aprender las lecciones del covid para las próximas generaciones, para tener una guía para afrontar una situación como esta si se repite.

Uno de los errores que aprecia es la cifra de muertos.

No es una opinión solo mía, tanto el índice de exceso de mortalidad que hace el Instituto de Salud Carlos III como las propias cifras de 2020 y 2021 del Instituto Nacional de Estadística señalan que ha muerto más gente por covid de lo que dicen las cifras oficiales, no solo en España, si no también en otros países. La probabilidad de que sean 150.000 fallecidos en vez de los 118.000 oficiales es bastante alta.