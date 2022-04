"El Gobierno debería incentivar la compra de coches térmicos Euro 6...

¿Cómo es la situación del mercado automovilístico ahora que vemos el covid por el retrovisor?

Habíamos comenzado 2022 ligeramente mejor que 2021, pero marzo acaba de suponer un batacazo en ventas del 30% respecto al mismo mes del año pasado. La conclusión es que estamos muy lejos de los años precovid, solo con la excepción de 2008, con la crisis.

Se va el virus pero llegan la guerra y la inflación. ¿Echan para atrás a la hora de comprar coche nuevo?

Estos factores generan una incertidumbre que hace que el consumidor se lo piense dos veces antes de una compra tan importante como un coche. Y por si fuera poco, estalló la crisis de los semiconductores.

¿Qué solución hay para superar la falta de chips? En Galicia, la Zona Franca proyectó una fábrica en Vigo para abastecer a Stellantis. Pero algunos expertos dicen que podría acabar siendo una solución más cara y menos efectiva...

El problema es que no se improvisa una fábrica de chips. Tardan entre dos y tres años en construirse. La Comisión Europea ya tomó la decisión de abrir fábricas para duplicar la producción, pero tardarán este tiempo. Lo que deberían de hacer los fabricantes de vehículos es integrar la fabricación de semiconductores para no depender de proveedores de componentes.

"Los motores Euro 6 térmicos son limpios. Lo dice Europa y deberían convivir con los eléctricos, en eso se basa la transición"

¿Se fabrican entonces menos coches por una menor demanda o porque faltan microchips?

Influyen ambas cosas pero la demanda supera la oferta. No hay que olvidar que estamos ante plazos de entrega de 6 a 12 meses.

Esta coyuntura potencia el mercado de ocasión...

Es cierto que quien quiere movilidad inmediata acude al mercado de ocasión. Pero no lo es menos que el vehículo de ocasión hay que fabricarlo, por así decirlo. Me refiero a que muchos de ellos, sobre todo los ‘jóvenes’, proceden del renting, y estas empresas no pueden renovar sus flotas porque tampoco hay coches nuevos para ellos, de ahí que tampoco salgan muchos usados al mercado. Esto hace, sobre todo, que la gente mantenga sus coches.

Y se acentúa todavía más la antigüedad del parque móvil: de 13,1 años de media en España y de 13,7 en Galicia, la segunda más envejecida por detrás de Castilla y León.

Así es. Desgraciadamente el parque se hace cada día más viejo, y en Galicia, más. No lo estamos renovando porque en España apenas matriculamos 850.000 unidades al año, como ocurrió en 2021.

En ciudades como Lugo, la antigüedad del parque hizo descartar las zonas de bajas emisiones...

Es una realidad. Y los planes de incentivos no dan sus frutos, ya que están centrados en el vehículo eléctrico enchufable, como el Moves.

¿Faltan más incentivos?

Sí. Desgraciadamente el Gobierno se focaliza exclusivamente en el eléctrico. Y ni siquiera el eléctrico de ocasión. La consecuencia es que no incentivamos al usuario y sigue circulando en coches de más de 15 años. Las ayudas deberían de ser también para los motores de combustión limpios, que son los Euro 6. Son vehículos térmicos pero poco contaminantes, todos ellos fabricados a partir de 2018.

¿Han hecho daño los mensajes de demonización del diésel lanzados desde el Gobierno?

Esa famosa frase de la ministra Ribera de que ‘el diésel tiene los días contados’ hizo muchísimo daño. En lugar de esto, debería de decir al ciudadano que compre lo que quiera, siempre cumpliendo los requisitos ambientales, y así sí que se motivaría esa transición.

"La incertidumbre por el covid, la inflación y la guerra hace que la gente posponga comprar coches"

¿Falta aún concienciación sobre la compra de eléctricos?

El precio se está reduciendo cada vez más y la autonomía va en aumento, si bien es cierto que la infraestructura de carga se está desplegando con lentitud.

En Galicia, con tanta dispersión, es prácticamente imposible una zona de carga en cada concello rural.

La orografía gallega supone una dificultad añadida, pero el despliegue se va a producir. Sí es verdad que puede tardar más.

¿El elevado precio de los carburantes puede ser un aliciente para optar por los eléctricos?

Un ciudadano quizás no hace ese análisis financiero de coste por kilómetro. Pero las empresas de renting sí y puede que se decanten por el vehículo eléctrico, aunque también es una incógnita cuál será e l coste de la electricidad en el futuro.

En Galicia impera entre muchos jóvenes la cultura ‘rácing’, derivada de los rallies, que rechaza SUV eléctricos por deportivos y GTI con muchos años de rodaje en sus motores térmicos. ¿Se nota esta tendencia en el mercado o es residual?

En el futuro habrá un mix de eléctricos y térmicos. Incluso en los países más avanzados en electromovilidad como Noruega es así. Lo que está claro es que la competición necesita un tipo de vehículo que de momento no se puede conseguir con la electricidad. Ni las mismas sensaciones, ni de lejos.

Sigamos con los SUV. Son los reyes indiscutibles del mercado, con el 55,1% de cuota en 2021. ¿Han venido para quedarse?

El SUV mediano, tipo Nissan Qashqai o Renault Kadjar, es el que más se vende. Ha habido un cambio de hábitos del consumidor en cuanto a gustos y es una tendencia que parece imparable.

A pesar de las malas cifras, los concesionarios físicos son los que mejor resisten frente a la venta online. ¿Influye la idea de que ‘un coche, como una casa, hay que verlo’?

Es verdad que el cliente todavía necesita ver y tocar un coche, pero internet ha cambiado el proceso de compra. El comprador viene con la decisión casi tomada de casa.

Cupra está abriendo tiendas en las millas de oro, como en Santiago. ¿Es una idea de acercarse a la ciudadanía fuera de los polígonos?

Cupra precisamente está ensayando nuevos modelos de distribución, centrándose en los grandes núcleos urbanos y en un mayor contacto con el cliente.