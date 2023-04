El Gobierno avisa a Ferrovial que perderá ventajas fiscales si no halla motivo a su traslado

El Gobierno ha advertido a Ferrovial de que la Agencia Tributaria será el organismo que tendrá la última palabra sobre las ventajas fiscales a las que la compañía podría acogerse por su traslado a Países Bajos, siempre y cuando encuentre un motivo económico a su traslado.

Fuentes del Ejecutivo han explicado a Europa Press que una de las condiciones para que una empresa pueda disfrutar de las ventajas fiscales del régimen especial de fusiones, recogida en el Impuesto sobre Sociedades, es que la operación responda a un motivo económico válido.

Es decir, "que tenga una lógica empresarial y no persiga únicamente un ahorro tributario", algo que el Gobierno duda, toda vez que Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no han encontrado impedimentos para que la empresa pueda llegar a cotizar en Estados Unidos sin tener que mover su sede a Países Bajos.

"En todo caso, será la Agencia Tributaria quien tendrá la última palabra y determinará si la operación de restructuración y cambio de sede responde o no a un motivo económico válido", han trasladado las mismas fuentes.

Hay ciertos impuestos que una compañía tiene que pagar por realizar una fusión como la que Ferrovial ha planeado con su filial neerlandesa, pero que podrían estar bonificados si se alega un motivo económico válido y con lógica empresarial.

El estudio llevado a cabo por BME y la CNMV ya ha concluido que no es necesario que Ferrovial traslade su sede para llevar a cabo su principal objetivo, que es cotizar en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa defiende que ninguna empresa cotiza en ese país manteniendo su sede en España, por lo que argumenta que necesita experiencias que ya estén contrastadas por el bien de la empresa y de sus accionistas.

Estos últimos decidirán este jueves sobre este movimiento corporativo reunidos en junta general. En caso de aprobarse, la compañía ya ha establecido una hoja de ruta para mover su sede antes del próximo otoño y pedir su cotización en Estados Unidos antes de que acabe el año.

Las razones económicas son "sobradas y conocidas"

Ferrovial responde al Gobierno que las razones económicas que motivan su traslado social a Países Bajos son "sobradas y conocidas" e insiste en que no hay ventajas ni desventajas fiscales ni para la sociedad ni los accionistas con esta operación, que se votará este jueves en la junta de accionistas.

Ferrovial no comparte el punto de vista que ha trasladado en su carta el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, cuestionando la motivación económica alegada por el grupo y considera que hay problemas de tipo normativo y otros insalvables, que justifican su traslado a Países Bajos como paso previo para cotizar con acciones ordinarias en EE.UU.

Según ha insistido el director de comunicación saliente de Ferrovial, Francisco Polo, en declaraciones a Onda Cero, este traslado tendrá un impacto fiscal neutro para la compañía y el camino elegido es seguro, contrastado y el mismo que han seguido otras empresas europeas.

"Las razones económicas que motivan esta decisión de Ferrovial son sobradas y conocidas", ha recalcado, al tiempo que ha recordado que los tres principales "proxy advisors" o asesores de voto que hay, ISS, Glass Lewis o Corporance, han hecho un análisis exhaustivo y coinciden en recomendar el voto a favor de la propuesta porque entienden que hay unas razones económicas sobradas.

Ferrovial considera que con esta operación aumentará su capacidad de competir en los mercados internacionales; dotará de mayor liquidez a la acción; tendrá una mayor capitalización; más visibilidad ante inversores internacionales y mejores condiciones de financiación. "Son razones que desde nuestro punto de vista son evidentes", ha agregado.

Preguntado por si para poder acogerse a la exención de tributar por las plusvalías latentes que afloren con la operación Hacienda debe validar que el traslado no se produce para obtener una ventaja fiscal ya que de lo contrario podría negar a posteriori esas exenciones, Ferrovial entiende que no es así y que no hay ventajas ni desventajas fiscales ni para la sociedad ni para los accionistas.

El grupo presidido por Rafael del Pino asegura que este traslado va a redundar en ventajas para la sociedad española ya que la empresa va a competir en mejores condiciones contra los gigantes de las infraestructuras; va a multiplicar el efecto arrastre para las pymes que incorpora en estos proyectos; va mantener el empleo (5.500 personas); la actividad; los proyectos; las inversiones, y su cotización en el Ibex 35.

También afirma que el grupo va a seguir en España prácticamente igual que estaba hasta ahora, que el equipo de dirección del área de construcción va a seguir en España y que la cantera de ingenieros, geólogos y profesionales de construcción y concesiones va a seguir siendo española.

"Ferrovial como tal no se va de España", ha insistido el portavoz de la compañía.