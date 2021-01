Gobierno y autónomos acercan posturas para extender la ayuda del paro al 31 de mayo

El Gobierno y las principales organizaciones de trabajadores autónomos han acercado posturas en el encuentro que han mantenido este lunes para intentar cerrar un acuerdo con el que se ampliará la prestación extraordinaria por cese de actividad hasta el 31 de mayo.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (Ata), Lorenzo Amor, ha afirmado que el Gobierno está dispuesto a eliminar algunas de las trabas que tenía esta prestación. Así, según ha remarcado, el Ejecutivo ha aceptado que se pueda acceder a la prestación extraordinaria sin haberla cobrado en el mes de marzo o que se mejore la situación de los autónomos de temporada.

No obstante, para Ata es fundamental tener en cuenta que, "en plena tercera ola", los autónomos llevan ya diez meses de "agotamiento psicológico y financiero" y viviendo "con muchas restricciones". "Los autónomos son cada vez más pobres", ha subrayado Amor, tras dejar claro que "no es lógico" que los trabajadores por cuenta propia tengan que cotizar en estos momentos al 100% cuando su actividad no llega al 50%.

"Las empresas tienen ya un problema de solvencia y no solo de liquidez"

Desde su punto de vista, "el Gobierno está discriminando" a los autónomos y los está dejando "como ciudadanos de segunda", ya que "está primando a trabajadores y a empresas a las que sí se les permite tener exoneraciones de actividad" por cualquier situación, ya sea por limitaciones de aforo o de horario. Amor ha apuntado que el Ejecutivo va a mandar un nuevo documento en el que se suprimirá la obligación de haber sido beneficiario de la prestación con anterioridad, se mejora la situación de los autónomos de temporada o en el que se bajará el umbral de pérdidas del 75% para acceder a la prestación.

"Cada día, como ha dicho el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, la solvencia de empresas y autónomos es mucho peor. Antes teníamos un problema de liquidez en mayo y junio, pero ahora lo tenemos de solvencia", ha remarcado el presidente de Ata.

Por su parte, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta), Eduardo Abad, ha dejado claro que las posturas están ya muy cercanas y ha puesto en valor que se vayan a eliminar el artículo 13 y 14 del anterior real decreto, lo que "facilitará mucho el acceso de los autónomos al cese de actividad". Sin embargo, Abad considera que siguen pendientes algunos temas fundamentales como que "sigue siendo tremendamente delicado y costoso de demostrar" la pérdida del 75% de los ingresos de autónomos para solicitar el cese de actividad extraordinario.

"Esta ayuda es vital para miles de autónomos"

Así, insta a que "como mucho" se sitúe en el 50% de las pérdidas para poder acceder a la prestación extraordinaria y que se perciba el 70% de la base de cotización por la que se esté cotizando. "Son buenas noticias y las posturas están cercanas. Hay que limar un poco el desarrollo del contenido de esta nueva extensión del cese extraordinario, pero podemos decir que está encaminado y orientado a que, con el esfuerzo de la Administración y de las organizaciones podamos sacar adelante esta ayuda, que es vital para miles de autónomos", ha incidido Abad.

Por su parte, desde Uatae, ha valorado que el Ejecutivo vaya a eliminar los requisitos para acceder a la prestación extraordinaria y para la ordinaria compatible con la actividad, ya que actualmente excluyen a los autónomos que estuvieran de baja medica durante el primer confinamiento y a los que no hubieran recibido la prestación extraordinaria en ese periodo.

También ve un "paso adelante" que se vaya a considerar, en el caso de los autónomos de temporada, que el autónomo estacional "no se circunscribe necesariamente al período estival", y, por tanto, que acceda a ampliar el alcance a quienes realizan trabajos de temporada fuera de la campaña de verano.

Pese a ello, ha pedido que se incorporen en las nuevas medidas "más elementos de claro avance y mejora". Así, ha insistido en situar el umbral de pérdidas para la prestación extraordinaria en el 50%, en que se calcule las prestaciones sobre el 70% de la base cotizada o que se solucione la exclusión que están sufriendo los taxistas por su tributación por módulos.

El nuevo real decreto que prorrogará la prestación por cese de actividad se aprobará, previsiblemente, el próximo martes, 26 de enero, en Consejo de Ministros, según han señalado fuentes conocedoras del diálogo a Europa Press.